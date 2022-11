URAUFFÜHRUNG Milde Mahnungen: Peter Roths «Missa Gaia» berührte in St.Gallen durch feine Intensität Am Sonntagabend wurde Peter Roths neues Werk, seine «Missa Gaia» in der Kirche St.Maria-Neudorf uraufgeführt. Um die Erde steht es schlecht, und jeder von uns muss sich ihrer Gesundung annehmen, so das Thema dieser Messe. Schlicht und zart, diese Qualitäten herrschten in der Musik vor. Martin Preisser Jetzt kommentieren 28.11.2022, 13.45 Uhr

Harmonisch vereint: Alle Beteiligten trugen zu einer eindringlichen «Missa Gaia» von Peter Roth bei. Bild: Reto Martin

Kooperation statt Konkurrenz brauche es in heutiger Zeit, sagte Komponist Peter Roth in seiner Konzerteinführung und unterstrich seinen eigenen Wunsch nach Wesentlichkeit im Leben und Denken. Die lebt er auch in seinem neuen Werk, der «Missa Gaia», aus. Seit Jahren komponiert er unkonventionell, will nicht um jeden Preis «originell »sein und ist gerade dadurch umso persönlicher in seinem Stil. Auch die «Missa Gaia» ist wieder eine echte Peter-Roth-Komposition: Direkt, unbeschwert, ohne auferlegte musikalische Zwänge. Mit Klängen, ganz frei und unbefangen gesetzt.

Vertonung spirituell mahnender Texte

Peter Roths Botschaften sind ehrlich und klar. Und er wählt für seine Vertonungen die richtigen, meist spirituell mahnenden Texte. Bei der neuen Missa ist aber doch etwas neu: Peter Roths Tonsprache setzt auf noch mehr Zartheit und Milde. So richtig groovig und laut wird es an weniger Stellen als in früheren Werken. Mit dieser Zartheit mahnt Peter Roth zum sorgfältigen Umgang mit unserer Erde und ihren Schätzen und Ressourcen. Geht es der Erde schlecht, fällt das auf uns zurück.

Daher wird den Zuhörenden mit dieser feinsinnigen Eindringlichkeit bewusst, dass das, was man im Kirchenraum von St.Maria-Neudorf hört, direkt mit einem zu tun hat, also viel mehr ist als nur das Lauschen eines neuen Werkes.

Zart und sphärisch beginnt die Missa, strahlt zunächst etwas Frühlingshaftes, oder etwas wie Tagesanbruch aus. Einen Rückgriff auf gregorianische Gesänge macht Roth im Kyrie, bittet die Erde um Verzeihung für unsere Dummheit und Gier. Und hier wird ein sehr gelungenes Element dieser «Missa Gaia» deutlich: Peter Roth schafft durchgängig feine Übergänge zwischen den drei Gesangssolistinnen und dem Chor.

Die Solistinnen Kathrin Signer, Sarina Weber und Margrit Hess gestalten warme, eindringliche Soli, aber auch farbige und zu Herzen gehende Terzette, prägen mit ihrer feinen Präsenz den Fluss dieser Messe. Auf Männer-Soli verzichtet Roth. Vielleicht muss das immer noch so sein, dass es die Frauen sind, die an die Notwendigkeit des bewussten Umgangs mit der Erde mahnen. Zu lange haben patriarchale Strukturen unseren Planeten zu dem gemacht, was er heute ist: eine ausgeplünderte Welt. Das Credo ist wie die ganze Messe überkonfessionell und vertont fantasievoll einen Text der Philosophin Hannah Arendt. Geschickt kontrastiert Peter Roth hier das Böse, fast stampfend daherkommend, mit dem kantabel Gehaltenen des Guten.

Musik strahlt Helles, Versöhnliches aus

Der Chor, das Chorprojekt St.Gallen, ist gut aufgestellt, ist so viele Jahre schon vertraut mit Peter Roths berührender Art, Atmosphäre zu erzeugen. Und singt daher klar, engagiert und eindringlich, oft fast ein wenig kommentierend wie der Chor in der antiken Tragödie. Auch das Sanctus strahlt etwas Helles, Versöhnliches aus, so als wolle Peter Roth stets milde mahnen, den dramatischen Zustand der Welt nicht auch noch dick und mit Effekten darstellen. Und er scheint durch dieses Helle die Botschaft besonders zu unterstreichen: Wir gewinnen keinen Krieg durch Gewalt, wir gewinnen aber auch nicht den Krieg gegen den Tod oder gegen die Erde. Das wird nach 90 Minuten sensibel zusammengesetzter Musik (Appenzeller Folklore, World Music, Anklänge an Bach oder die Gregorianik) mehr als deutlich. Den instrumentalen Boden garantierten mit viel Souveränität und feinen Klangfarben die sechs Musikerinnen und Musiker des Ensembles Geschwister Küng.

Eine schöne Idee war es, dem Musiker Tony Majdalani kurz vor Ende der Missa einen Soloauftritt mit seinem Berimbau zu ermöglichen. Majdalani schien zudem mit seinem Gesang geradezu die Gesänge von Walen und Delfinen, die immer wieder eingespielt wurden, fortzusetzen und daher zu unterstreichen, was diese «Missa Gaia» auch will: Das Bewusstsein zu schaffen, dass alles zusammenhängt, dass wir uns nicht aus der Natur herausnehmen können. Und da liess es sich Peter Roth nicht nehmen, ganz locker dazu zu tänzeln, bevor er alle Beteiligten zu einem eher stillen und unspektakulären Misere Nobis nach eigenen Texten zusammenführte und die Missa besinnlich ausklingen liess.

Nochmals: Sa, 3.12., 20 Uhr, evang. Kirche Teufen (ausverkauft); So, 4.12., 17 Uhr, Grossmünster Zürich; weitere Auftritte ab 8.1.2023; www.chorprojekt.ch

