Uraufführung Gruselkomödie mit Tiefsinn: Der Vampirklassiker «Nosferatu» kommt in Konstanz als Freilichtspiel auf die Bühne Das Theater Konstanz inszeniert «Nosferatu. Eine Schauermär für lebendes Ensemble und Blaskapelle» auf dem Münsterplatz. Ängstigen muss sich niemand: Geboten wird Ironie und Klamauk. Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Hinten links Vampir Nosferatu (Luise Harder), hinten in der Mitte Jungfer Mathilda (Sarah Siri Lee König). Vorne von links: der Gelehrte Van Hasselt (Ingo Biermann), Nosferatus Opfer Bert Hutter (Julian Mantaj), Wirt und Kapitän (Odo Jergitsch), unten der gierige Makler Nogg (Patrick O. Beck) und die romantische Vampirgläubige Linda-Marie (Jonas Pätzold). Bilder: Ilja Mess

Man könnte an Thalia glauben. Die Muse der Komödie liess es regnen, kaum opferte sich die Jungfer Mathilda (Sarah Siri Lee König) auf der Bühne am Konstanzer Münster. Ein Gewitterguss spülte im zwölften von 14 Bildern jeglichen Vampir aus der Stadt. Man könnte aber auch einfach seinen Spass gehabt haben. «Nosferatu», das Freilichtspiel des Theaters Konstanz, ist eine Fundgrube für kulturbeflissene Anspielungssammler. Ein bisschen «Fliegender Holländer», etwas «Tanz der Vampire», eine Prise «Dracula» von Stroker und Murnaus Stummfilmklassiker «Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens» als Basis. Letzterer wurde vor 100 Jahren uraufgeführt.

Nur wer die Vorlagen ernst nimmt, leidet unter der Zusammenstellung. Bisher erzählte «Nosferatu» eine Gruselgeschichte. Doch ängstigen muss sich in Konstanz niemand: In der Uraufführung der Schweizer Regisseurin Mélanie Huber wird jedes Kapitel mit einer sachlichen Zusammenfassung eingeleitet – das gibt ironische Distanz.

Wortspiele sorgen für Lacher im Publikum

Die Geschichte hat Autor Stephan Teuwissen zeitlich und lokal klar verortet: Wir befinden uns im Konstanz des Jahres 1922. Die Festlegung auf den Schauplatz erlaubt Wortspiele. Sätze wie «Konstanzer Blut, bedächtiges Blut», «Nach Konstanz kommt keiner von Kaliber», «Konstanz verlor die Contenance» oder die Konstanzer Weisheit «Hat’s keinen Titel, hat’s keinen Wert» sorgten für Lacher im Publikum. Die Stadt wird als «bieder» und «dumpf» kritisiert: «Ihr wähnt das Paradies auf Erden zu bewohnen, aber ihr irrt euch gewaltig», schimpft der durchreisende Gelehrte Van Hasselt (Ingo Biermann). Der gierige Makler Nogg (Patrick O.Beck) sorgt später dafür, dass der Irrtum allen bewusst wird.

Die «Roaring Twenties» werden in den Kostümen und der Musik zitiert. Die Konstanzer Gesellschaft tanzt den verruchten Charleston, was Vampir Nosferatu mit Befremden kommentiert: «Habe ich hierfür zum ersten Mal seit 160 Jahren mein Schloss verlassen?» In der Folge lässt er seine Nagetiere auf die Menschen los, um «diesen Ort von den Reinen zu bereinigen». Aus dem Charleston wird die «Leichenpolka» mit dem Text «Ramba Zamba – Gott ist gagaga».

Schräge Klänge zwischen Gruselfilm- und Slapstick-Soundtrack

Jonas Pätzold, links, als Linda-Marie, Sarah Siri Lee König als Jungfer Mathilda.

Komponiert hat die Musik Sebastian Androne-Nakanishi, der in Rumänien direkt an der Grenze zu Transsylvanien geboren wurde. Er habe es genossen, Musik für den unheimlichen Grafen zu schreiben, heisst es im Programmheft. Die Zuhörer geniessen nun die mitunter schrägen Klänge zwischen Gruselfilm- und Slapstick-Soundtrack. Die Bewegungen des Ensembles sind exakt choreografiert (beim Charleston von Tanja Jäckel und Marvin Paulo-Muhongo). «Sie sind aber flink», kommentiert Nosferatu den sportlichen Einsatz seines Opfers Bert Hutter (Julian Mantaj). Und wenn der Kapitän des Vampir-Schiffs (Odo Jergitsch) erst seine Mannschaft und dann sein Leben verliert, wähnt man sich in einer Pantomime mit Musik.

Eine entscheidende Aufgabe hat die Bühnen- und Kostümbildnerin Lena Hiebel. Sie ordnet allen Männern Kleider in Variationen von Sandsteingrün zu, passend zur kalt ausgeleuchteten Kulisse des Münsters. Das hilft bei der Zuordnung, denn die Rollen sind zum Teil gegensätzlich besetzt. Orlok (zurückhaltend gespielt von Luise Harder) wird mal als Graf und mal als Gräfin betitelt. Sein dunkelgrüner Umhang gibt uns immerhin einen Hinweis. Die romantische Vampir-Gläubige Linda-Marie wird umgekehrt von Jonas Pätzold dargestellt.

Das Ensemble sollte eigentlich jeden Abend vor ausverkauften Sitzreihen spielen. Die tiefsinnige Groteske hat eine Chance verdient.

«Nosferatu. Eine Schauermär für lebendes Ensemble und Blaskapelle», bis 23. Juli auf dem Münsterplatz in Konstanz. www.theaterkonstanz.de

