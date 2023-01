Uraufführung Als das Abholzen noch geholfen hat: In «Die Entfremdeten» von Alexander Stutz sucht das Theater St.Gallen nach Lichtungen im Märchenwald Was wohl aus Hänsel und Gretel geworden ist? Alexander Stutz geht der Frage im Stück «Die Entfremdeten» nach – mit skurrilen Schlaglichtern auf die Tristesse der Gegenwart. Die Uraufführung unter der Regie von Olivier Keller war am Donnerstagabend in der Lokremise zu sehen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 20.01.2023, 17.00 Uhr

Die eine träumt vom Fliegen, die andere will auf den Chefsessel der Macht: Birgit Bücker (links) und Tabea Buser in «Die Entfremdeten» von Alexander Stutz in der Lokremise St.Gallen. Bild: Iko Freese

Seltsam, im Nebel zu wandern: Die Zeile aus dem novembrigen Gedicht von Hermann Hesse wabert einen Abend lang im Kopf herum beim Blick auf die Bühnenlandschaft in der Lokremise. Von der Decke baumelnde Tannen, darunter ein leerer Parkplatz, und immer wieder kommt die Nebelmaschine zum Einsatz – Leben ist einsam sein. Auch das würden die Gestalten, die hier gut neunzig Minuten lang herumgeistern, sicher unterschreiben. Dabei hat Alexander Stutz, in der vergangenen Spielzeit Hausautor am Theater St.Gallen, mit Hesses spätromantischer Innerlichkeit nicht viel am Hut.

Stattdessen knöpft er sich in «Die Entfremdeten» ein Märchen aus Kindertagen vor. Im unheimlich vertrauten O-Ton der Brüder Grimm wird kurz rekapituliert, was manchem im Publikum wohl auch einmal den einen oder anderen Albtraum beschert hat. Vor dem geistigen Auge erscheint das Haus des armen Holzfällers und seiner Frau, die «nichts zu beissen und zu brechen» haben und bei der nächsten «grossen Teuerung» beschliessen, ihre Kinder im Wald zu entsorgen. Dort, wo er am dicksten ist.

Grethel ist eine Anti-Greta

Aber schon hier, und nicht erst vor der Backofentür, fällt Grethel (wie Stutz das Mädel altertümelnd nennt), tough aus der Rolle und erweist sich als Macherin. Ihr Vermächtnis, als Anti-Greta sozusagen: ein abgeholzter Wald, alles zubetoniert mit Parkplatz, öffentlicher WC-Anlage, 24-Stunden-Shop. Nicht zu vergessen die Stiftung Deforeston, «for the protection of children». Wo kein Wald ist, können keine Kinder mehr im Stich gelassen werden. So weit, so logisch und durchaus komisch.

Kein Wald mehr, nur noch ein Parkplatz: Im Auto haust der Alte (Matthias Albold, sitzend) und lässt das «Gehirn» (Oliver Losehand) quasseln. Bild: Iko Freese

Ansonsten geht es diffuser zu in «Die Entfremdeten» – das kommt davon, wenn man im Märchenwald eigenmächtig andere Wege einschlägt. Ein glückliches Ende gibt es ebenso wenig wie einen steilen Plot, dafür viel Gegenwartsbezug, dissonant und unbarmherzig. Ein Panoptikum schräger Typen redet hier aneinander vorbei und vorwiegend ins Publikum: Grethel ist tot, tyrannisiert aber noch immer ihre Tochter Flurin (Anna Blumer). Diese versucht in einem viel zu grossen, viel zu warmen Strickpullover und Plastikflipflops auf eigenen Füssen zu stehen und ihr Leben auf die Reihe zu bekommen.

Kollateralschäden der Machtgier

Als Grethels würdige Nachfolgerin dreht Wanja (Tabea Buser) mächtig auf. Sie will den Chefsessel in der Deforeston Foundation («Mein Arsch gehört auf diesen Stuhl!») und geht dabei zwar nicht gerade über Leichen, aber sexuell eiskalt zur Sache. Leider gibt es Kollateralschäden; es kommt zu einer grotesken Serie an positiven Schwangerschaftstests. Hänsel dagegen, das «Fett», sehnt sich nach Liebe und lässt sich in der öffentlichen Toilette von wechselnden «Strangern» benutzen – ein zweifelhaftes Glück, an dem Tobias Graupner mit kindlicher Arglosigkeit festhält.

Toilettentristesse in «Die Entfremdeten»: Wanja (Tabea Buser) macht einen Schwangerschaftstest, das «Fett» (Tobias Graupner) gibt sich diskret. Bild: Iko Freese

Die Uraufführung in der Lokremise, inszeniert von Olivier Keller und ausgestattet von Dominik Steinmann, labt sich am Text wie Hänsel und Gretel am Knusperhaus der bösen Hexe. Die Bäume, das Lebkuchenherz zum Reinbeissen, ein Autogerippe auf dem trostlosen Parkplatz: Alles ist da, damit ja keiner auf der Tribüne in der gruseligen Geisterwelt von Grethel & Co. verloren geht und verzweifelt. Was so behaglich wie ein Raststättenklo wirkt, kommt irgendwie auch putzig auf die Bühne.

Süchtig nach dem freien Fall

Wanja (Tabea Buser) startet durch: «Mein Arsch gehört auf diesen Stuhl!» Bild: Iko Freese

Auf einer Schaukel übt Birgit Bücker als Grethels Mutter das Fliegen; Holzfäller Matthias Albold säuft sich derweil ins Nirwana, verstrickt sich in absurde Diskussionen mit dem «Gehirn» (Oliver Losehand) und wartet vergeblich auf einen Neuanfang. Dabei drehen sich die Szenen im Kreis; einen Ausweg, gar ein märchenhaftes Happy End gibt es selbstverständlich nicht. Wie auch? Schlimmer noch als zu Hänsel und Gretels Zeiten gibt es die Erderwärmung, das Artensterben, die Genderfrage, den Turbokapitalismus und die Volkskrankheit Depression. Das alles blitzt auf in «Die Entfremdeten»; die sechs Schauspielerinnen und Schauspieler erzählen lakonisch davon oder flippen brüllend aus, sie reden viel «gequirlte Scheisse» – und treffen damit hin und wieder sehr genau den Zeitgeist.

