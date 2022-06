«Giovanna d’Arco»: Promistimmen zur St.Galler Festspiel-Premiere

Umfrage «Stimmig», «vielschichtig», «starke Bilder»: Promistimmen zur Festspiel-Premiere der Oper «Giovanna d’Arco» auf dem St.Galler Klosterhof Am Freitag fand in St.Gallen die Festspiel-Premiere der Oper «Giovanna d’Arco» statt. In der Vorstellung sassen auch zahlreiche Prominente von Fredy Fässler bis Tanja Scartazzini. Rolf App Jetzt kommentieren 25.06.2022, 13.04 Uhr

Giuseppe Verdis «Giovanna d’Arco» wird derzeit auf der St.Galler Festspielbühne aufgeführt. Inszeniert und Regie geführt hat Barbora Horakova. Das Bühnenbild zeichnete Susanne Gschwender. Die Kostueme schneiderte Annemarie Bulla und das Licht zauberte Michael Bauer. Bild: Eddy Risch/Key

Es ist ihre erste Festspiel-Premiere gewesen – bei kühlem Wetter, anfangs sogar noch leichtem Regen, und auf der düsteren Bühne von Susanne Gschwender, die Tanja Scarzattini als sehr passend empfunden hat. Wo das wohl hingeht, hat sich die Leiterin des Amts für Kultur des Kantons St.Gallen gleichwohl gefragt. Denn Giuseppe Verdis «Giovanna d’Arco» komme ja aus einer Zeit, da man den Krieg «fast noch positiv gesehen hat». Doch der Balanceakt sei der Regisseurin Barbora Horáková Joly geglückt.

«Es gab Momente, die bei mir sehr tief gingen: dieser Haufen von Kinderwagen etwa. Oder die jungen Frauen, die sich mit roter Farbe übergiessen. Das sind starke Bilder.»

Und am Ende stehe eine Frau, «die zerrieben wird in einer männlich geprägten Gesellschaft – was wieder wegkommt vom Kriegsthema, und auf etwas Gesellschaftliches zielt.»

Tanja Scarzattini, Leiterin des Amts für Kultur des Kantons St.Gallen Benjamin Manser

Beeindruckt geht der St.Galler Regierungspräsident Fredy Fässler vom Platz. Als «sehr stimmungsvoll und passend» empfindet er diese «Giovanna d’Arco», wobei Giuseppe Verdi bei ihm ohnehin einen Punkt hat. Er sagt:

«Damals, in der Zeit an der Kantonsschule, in der Ära von Direktor Wolfgang Zörner, bin ich an der Oper als Statist im Einsatz gewesen.»

«Wir haben einige grosse Verdi-Opern gemacht, und ich habe gelernt, wie elektrifizierend Oper sein kann.» Die Inszenierung der «Giovanna d’Arco» bezeichnet er als «extrem eindrücklich». Er sei «ein wenig angespannt» gewesen ob dieser «Kriegsoper während eines Kriegs», anfangs habe ihn auch der Regen gestört, dann aber habe er das Ganze als sehr stimmig empfunden – zumal vor dem Türmen der Kathedrale, weil in «Giovanna d’Arco» ja Religion eine zentrale Rolle spiele. Die Regie habe es geschafft, «die Realität des Kriegs und seine Brutalität zu zeigen – und zugleich einen Weg zu ihrer Auflösung zu zeigen.» Der Schluss mit den Tafeln, auf denen Menschen von heute ihre ganz unkriegerischen Heldentaten beschreiben, habe ihm «Tränen in die Augen» getrieben. «Heute, da der Krieg wieder traurige Realität ist, bekommt das eine neue Dimension.»

Der St.Galler Regierungspräsident Fredy Fässler. Benjamin Manser

«Eindrücklich und berührend»: So beschreibt Stadtpräsidentin Maria Pappa ihren Eindruck. «Es liegt ein Schleier an Aktualität auf dieser Inszenierung, und diese Schluss-Statements konfrontieren uns mit unserer Realität.» Die Musik habe sie sehr berührt. Wie ein Volk um seine Freiheit kämpfe, «und trotzdem, die Sinnlosigkeit der Zerstörung», das werde in dieser Inszenierung von «Giovanna d’Arco» zur Sprache gebracht.

«Normalerweise würde man ja denken: Ach, das ist Vergangenheit. Doch es ist Aktualität.»

Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa. Benjamin Manser

«Sehr vielschichtig» lautet das Urteil von Ruedi Osterwalder, der als Psychiater und Leiter der Psychiatrischen Klinik Wil manchen Blick in die Tiefen der menschlichen Seele getan hat.

«Ich bin berührt von dieser Aufführung.»

Die Jeanne d’Arc, die er aus seiner Jugend kenne, sei ja eine kämpferische Frau gewesen, eine Heldin eben. «Hier aber haben wir ein Seelendrama erlebt, das in seinen verschiedenen Facetten gezeigt wird. Das ist sehr gelungen, man spürt Johannas Zerrissenheit ganz stark. So, wie es hier dargestellt wird, ist es ein Psychodrama.»

Der Psychiater Ruedi Osterwalder. Benjamin Manser

Gehört eine Oper, in der Krieg eine so zentrale Rolle spielt, auf den Klosterhof? «Ich halte das für sehr passend, weil es schon vom Stück her so zeitgemäss ist», sagt Katrin Meier, Bürgerratspräsidentin der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, und lobt sowohl die Inszenierung wie die gute Sängerin und die guten Sänger.

«Es ist eine Freude.»

Katrin Meier, Bürgerratspräsidentin der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Benjamin Manser

