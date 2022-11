Umfrage «Löst etwas aus», «nur Spektakel», «wunde Punkte werden angesprochen»: Das halten Ostschweizer und Ostschweizerinnen aus Kultur, Politik und Wissenschaft von Milo Raus Kunstaktion Der St.Galler Theatermacher Milo Rau fordert in einem Manifest, dass die Mumie der Stiftsbibliothek St.Gallen nach Ägypten zurückkehrt. Die Meinungen dazu sind geteilt. Christina Genova, Christopher Hamburger, Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 17.11.2022, 15.39 Uhr

Auge in Auge mit der Mumie: Der Schweizer Theatermacher Milo Rau und die Ägyptologin Monica Hanna vom Komitee der «St.Galler Erklärung für Schepenese» in der Stiftsbibliothek St. Gallen. Aussen rechts Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Bild: Gian Ehrenzeller / KEY

Der Theatermacher Milo Rau hat mit seiner «St.Galler Erklärung für Schepenese» eine Debatte angestossen. Er fordert zusammen mit einem Komitee die Rückführung der Mumie der Stiftsbibliothek St.Gallen nach Ägypten. Dafür will Rau das Preisgeld von 30'000 Franken, das er als Träger des Grossen Preises der St.Gallischen Kulturstiftung erhält, einsetzen. Exponentinnen und Exponenten aus Kultur, Politik und Wissenschaft äussern sich zu Milo Raus Kunstaktion.

Die Ägyptologin Renate Siegmann hat Schepenese wissenschaftlich untersucht. Bild: Urs Bucher

Ägypten will keine Mumien zurück sondern substanzielle Dinge wie den Stein von Rosette aus dem British Museum in London oder das Tierkreiszeichen aus dem Tempel von Dendera, heute in der ägyptischen Abteilung des Louvre in Paris. Schepenese und ihre Särge würden vermutlich in einem ägyptischen Depot aufbewahrt werden. Hat Milo Rau das zuständige ägyptische Ministerium für Restitution überhaupt angefragt oder springt er nur auf den Zug der «kulturellen Aneignung» auf? Ich habe die Särge der Schepenese 1996 wissenschaftlich bearbeitet und eine Untersuchung der Mumie veranlasst. Das Team um Milo Rau hat sich nie für die wissenschaftliche Aufarbeitung interessiert, es geht nur um sein Spektakel. Für offene Fragen rund um die Mumie und ihrer Särge schlagen wir daher ein Symposium mit Spezialistinnen und Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten in der Stiftsbibliothek St. Gallen vor. Im übrigen gibt es für Schepenese keine bessere spirituelle Heimat als die Bibliothek mit ihrem abendländischen Kulturerbe.

Peter Olibet ist SP-Stadtparlamentarier und Mitglied der Liegenschaft- und Baukommission. Bild: Anna Tina Eberhard

Ich habe die St.Galler Erklärung unterzeichnet und stehe hinter ihr. Ich finde es richtig, zu prüfen, ob die Mumie wieder nach Ägypten zurückgehen soll. Ausserdem ist es wichtig, diese Diskussion zu führen und kritische Fragen zu stellen. Wie gehen wir mit Kulturraub um? Wie stellen wir eine Mumie aus? Schlussendlich ist es immer noch ein Mensch, über den wir hier sprechen. Die Kultur und den Umgang mit dem Tod im alten Ägypten zu thematisieren, ist zwar sinnvoll. Doch meiner Meinung nach soll die Mumie nicht zur Schau gestellt werden. Es ist eine tote Frau und diese gehört anständig bestattet. Letztlich ist es mit der Diskussion aber noch nicht getan. Danach müssen Taten folgen!

Barbara Schlumpf ist Regisseurin und Präsidentin der St.Gallischen Kulturstiftung. Bild: Pius Amrein

Das ist typisch Milo Rau. Das ist ein Teil seiner Theaterarbeit, in der er immer wieder mit der Realität spielt. Er greift in die Mühlen der Welt ein. Die Aktion mit der Forderung, Schepenese nach Ägypten rückzuführen, ist keine Überraschung. Es passt zu seinem Schaffen. Ich nehme ihn und seine Arbeit ernst. Die Kulturstiftung nimmt seine Aktion zur Kenntnis und schaut was passiert. Raus Vorhaben mit der Mumie hat nur zeitlich und örtlich einen Zusammenhang mit der Preisverleihung heute Abend. Ich werte seine Forderung einer Rückführung von Schepenese nicht, bevor ich nicht das Ganze gesehen habe. Aber prinzipiell ist es stark, wenn sich jemand mit dem Weltgeschehen auf künstlerischem Weg auseinandersetzt. Wie kontrovers es dann auch immer wird. Milo Rau löst mit seiner Arbeit und dieser Aktion etwas aus. Dafür, für sein Lebenswerk und seinen Mut, mit der künstlerischen Arbeit wirklich etwas auszulösen, wird er auch mit dem Grossen Kulturpreis der St.Gallischen Kulturstiftung ausgezeichnet.

Ann-Katrin Gässlein ist Kultur- und Bildungsbeauftragte der katholischen Kirche in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Ich wurde vom Komitee der «St. Galler Erklärung für Schepenese» zur Mitarbeit angefragt. Da ich ein halbes Jahr in Ägypten gelebt habe und als katholische Theologin arbeite, berührt mich das Thema sehr. Als St.Galler Bürgerin bin ich stolz auf die Schätze der Stiftsbibliothek, als Religionswissenschafterin und Theologin sehe ich noch andere Aspekte. Ich möchte meine Überlegungen zum Umgang mit Verstorbenen aus christlicher Sicht in die Diskussion einbringen. Museen erfüllen einen wichtigen Auftrag in unserer Gesellschaft. Das ist kein Freifahrschein dafür, alles auszustellen. Über die Frage, ob Schepenese in die Stiftsbibliothek gehört, soll ein lebendiges und demokratisches Gespräch geführt werden. Die Erklärung spricht einige wunde Punkte an, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Wenn sich aus der Initiative eine Partnerschaft zwischen St.Gallen und Institutionen der ägyptischen Kulturszene entwickelt, würde ich das sehr begrüssen.

