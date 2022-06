Ostschweizer Kinos sind trotz tiefen Zuschauerzahlen optimistisch

Umfrage «Es ist eine Krise, kein Untergang»: Die Ostschweizer Programmkinos sind trotz tiefer Zuschauerzahlen optimistisch Seit vier Monaten sind alle Coronaeinschränkungen für die Kinos aufgehoben. Das Publikum kommt aber nur langsam zurück, die Eintritte sind um 30 bis 50 Prozent tiefer als vor der Pandemie. Die Ostschweizer Studiokinos glauben dennoch, dass sich dies bald ändern wird, wie eine Umfrage zeigt. Christina Genova und Claudio Weder Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Dieses Bild entstand vor Corona: Die Ostschweizer Kinosäle füllen sich erst langsam wieder. Bild: Urs Bucher

Schweizweit einen Drittel weniger Kinoeintritte als vor Corona. Die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik sind ernüchternd. Ein Vertreter des Kinobetreibers Pathé Schweiz sprach in dieser Zeitung von einer Krise «historischen Ausmasses».

Mehr als jedes fünfte Kino ist seit 2019 verschwunden: 201 Kinos sind es noch Ende Mai, 250 waren es vor der Pandemie. Die neueste Schliessung betrifft das Schlosskino in Frauenfeld. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird es nur noch bis Ende Jahr betrieben werden. Wie schätzen Vertreterinnen von Ostschweizer Programmkinos die Lage ein?

Noemi Signer ist die Geschäftsführerin des Studiokinos Cinema Luna in Frauenfeld, dem bald einzigen verbleibenden Kino in der Thurgauer Hauptstadt. Signer bedauert die Schliessung des Schlosskinos: «Eine vielfältige Kinolandschaft wäre positiv.» Auch im Cinema Luna sind die Eintritte in den vier Monaten seit den Coronaöffnungen tief geblieben. «Im Herbst, Winter und Frühling hatten wir Besucherzahlen, wie wir sie normalerweise in den schwächeren Sommermonaten haben.»

Noemi Signer, Geschäftsführerin Cinema Luna Frauenfeld. Bild: PD

Es habe zwar einzelne Ausreisser wie die «Godfather»-Reihe gegeben. Im Durchschnitt seien die Eintritte jedoch um 30 bis 40 Prozent tiefer als vor Corona. Die letzten zwei Jahre habe man auch dank der finanziellen Unterstützung der Mitglieder und Gönnerinnen und Gönner gut überstanden: «Es wäre schön, wenn sie wieder öfter vorbeikommen würden.»

Jetzt, im Sommer, seien die Billettverkäufe wieder auf dem üblichen Sommerniveau. Signer glaubt nicht, dass die Zahlen ausschliesslich wegen der zahlreichen Streaminganbieter tief geblieben sind:

«Manche Leute finden es zu Hause nach wie vor am schönsten. Es gibt aber auch Menschen, vor allem ältere, die immer noch Angst haben.»

Das betrifft das Arthouse-Kino mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren im Publikum besonders. Zu berücksichtigen sei ausserdem, dass momentan sehr viele Veranstaltungen stattfänden. Noemi Signer bleibt zuversichtlich: «Ich bin optimistisch, dass den Leuten bald bewusst wird, was sie zu Hause vermisst haben und das Kino als Ort zum Eintauchen und Teilen von Emotionen wieder schätzen.»

Andrea Röst, Geschäftsführerin Kino Roxy Romanshorn. Bild: Reto Martin

Was es im Kino gibt, das man zu Hause auf dem Sofa nicht haben kann, weiss auch Andrea Röst, die Geschäftsführerin des Kinos Roxy in Romanshorn. Es ist das einzige Kino im Oberthurgau. «Das Zuhause hinter sich zu lassen, das Smartphone auszuschalten, im Dunkeln zu sitzen und gemeinsam einen Film zu schauen. Das ist ein Mehrwert, den die Menschen brauchen.»

Auch beim Kino Roxy sind die Besucherzahlen noch nicht auf dem Niveau von 2019, die Eintritte sind laut Röst um 50 Prozent zurückgegangen. Sie könne deshalb noch nicht von «nach der Pandemie» sprechen. Trotzdem sagt sie:

«Wir glauben an das Kino, an die grosse Leinwand, an die grossen Gefühle. Und wir glauben, dass auch unser Publikum daran glaubt.»

Darauf liessen die Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer schliessen. Sie seien sehr dankbar und schätzten den Charme und die besondere Atmosphäre des Roxy: «Das Publikum, das kommt, ist ein Aufsteller.» Sie sei eine «unverbesserliche Optimistin», sagt Röst:

«Wenn nicht noch eine neue Welle anrollt, werden die Leute wieder kommen und Vertrauen fassen. Es braucht etwas Zeit.»

Im Kino habe es schon mehrere Krisen gegeben: als der Tonfilm kam, das Fernsehen, die DVD: «Es ist eine Krise, aber kein Untergang.» In Romanshorn habe man das Glück, dass man auf ein tolles Team und motivierte Freiwillige zählen könne und nicht hohe Lohnkosten wie andere Kinobetreiber tragen müsse: «Das ist unsere grosse Kraft und Stärke.»

Auch das St.Galler Programmkino Kinok spürt die Nachwirkungen der Coronakrise. «Die Leute kommen nicht im selben Ausmass wie vor der Pandemie», stellt Leiterin Sandra Meier fest. Die Ticketeinnahmen seien um 30 Prozent zurückgegangen. Laut Meier ist das aber «ein allgemeines Phänomen»: Nicht nur das Kino stecke in einer Krise, sondern die ganze Kulturbranche.

Sandra Meier, Programmleiterin Kinok St.Gallen. Bild: Hanspeter Schiess

Meier glaubt, dass sich die Leute während der Pandemie «den Kulturbesuch abgewöhnt haben». Die Leute seien bequemer geworden, Kultur habe nicht mehr dieselbe Dringlichkeit wie zu Vor-Corona-Zeiten. Doch Corona sei nicht allein Schuld am Publikumsrückgang in den Kinos, sagt Meier.

Gewisse Schwankungen seien normal. Auch das Wetter habe einen Einfluss. «Sobald es draussen schön ist, hat das Kino weniger Gäste. Das war schon immer so.» Zudem seien die Besucherzahlen auch immer abhängig von den gezeigten Filmen: «Wir hatten kurz vor der Pandemie drei Ostschweizer Filme im Programm, die auf reges Interesse gestossen sind.»

Sorgen macht sich Sandra Meier keine. «Es braucht jetzt einfach Geduld.» Sie ist zuversichtlich und hofft auf den kommenden Herbst: «Dann haben wir einige interessante neue Filme im Programm.» Zudem findet im Juli und August das Kinok-Open-Air im Innenhof der Lokremise statt. «Wir hoffen, dass sich die Besucher zum Filmgenuss unter freiem Himmel verführen lassen.»

Spezielle Massnahmen, um die Besucherzahlen wieder anzukurbeln, hat das Kinok keine getroffen. «Wir sind ohnehin ständig dran, neue Ansätze zu entwickeln, um neue Publikumssegmente anzusprechen», sagt Meier. Klar ist aber:

«Es braucht starke Filme, vor allem regionale. Diese ziehen besonders gut.»

Leona Fischer, Co-Leiterin Kino Passerelle Wattwil. Bild: Sascha Erni

Im Kino Passerelle Wattwil spürt man von dieser «Kinokrise» dagegen kaum etwas. «Dass Kinos in der Krise stecken, sagt man ihnen schon seit einiger Zeit nach», sagt Leona Fischer, die vor anderthalb Wochen die Geschäftsleitung zusammen mit Yanick Hug übernommen hat; die beiden sind Nachfolger von Peter Bötschi, dem Gründungsmitglied und langjährigen Leiter des Kinos. Auch beim Kino Passerelle sei es momentan eher das schöne Wetter, das sich negativ auf die Besucherzahlen auswirke, sagt Fischer.

Die Eintrittszahlen seien gegenüber dem Jahr 2021 konstant geblieben, aber verglichen mit der Zeit vor Corona zurückgegangen, sagt Fischer. Dennoch blickt sie optimistisch in die Zukunft. Der Leitungswechsel sorge für frischen Wind. Das Kino Passerelle habe sich schon immer gewandelt: «Wir probieren neue Formate aus – darunter etwa das Projekt ‹Kinotheater – Theater im Kino›, das im Frühjahr anlief und im Herbst weitergeführt wird.» Das ist laut Fischer beim Publikum gut angekommen. «Wir hatten jeweils rund 40 Besucherinnen und Besucher pro Veranstaltung.»

Das Kino Passerelle verstehe sich als Arthouse-Kino: «Wir zeigen schwerpunktmässig Filme mit künstlerischem Anspruch.» Dies könnte ein Grund sein, weshalb das Kino Passerelle nicht so sehr vom Besucherrückgang betroffen ist: «Viele Besucherinnen und Besucher schätzen unser auserlesenes Programm und haben Vertrauen in unser Angebot.»

