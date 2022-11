Umfrage «Er löst etwas aus», «purer Aktionismus», «reines Spektakel»: Das halten Ostschweizerinnen und Ostschweizer aus Kultur, Politik und Wissenschaft von Milo Raus Kunstaktion Der St.Galler Theatermacher Milo Rau fordert in einem Manifest, die Mumie der Stiftsbibliothek St.Gallen nach Ägypten zurückzuführen. Die Meinungen dazu gehen auseinander. Christina Genova, Christopher Hamburger, Krisztina Scherrer 1 Kommentar Aktualisiert 17.11.2022, 19.16 Uhr

Auge in Auge mit der Mumie: Der Schweizer Theatermacher Milo Rau und die Ägyptologin Monica Hanna vom Komitee der «St.Galler Erklärung für Schepenese» in der Stiftsbibliothek St.Gallen. Aussen rechts Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Der Theatermacher Milo Rau hat mit seiner «St.Galler Erklärung für Schepenese» eine Debatte angestossen. Er fordert zusammen mit einem Komitee die Rückführung der Mumie der Stiftsbibliothek St.Gallen nach Ägypten. Dafür will Rau das Preisgeld von 30'000 Franken einsetzen, das er als Träger des Grossen Preises der St.Gallischen Kulturstiftung erhält. Exponentinnen und Exponenten aus Kultur, Politik und Wissenschaft äussern sich zu Milo Raus Kunstaktion.

Die Ägyptologin Renate Siegmann. Bild: Urs Bucher

Ägypten will keine Mumien zurück, sondern substanzielle Dinge wie den Stein von Rosette aus dem British Museum in London oder das Tierkreiszeichen aus dem Tempel von Dendera, heute in der ägyptischen Abteilung des Louvre in Paris. Schepenese und ihre Särge würden vermutlich in einem ägyptischen Depot aufbewahrt werden. Hat Milo Rau das zuständige ägyptische Ministerium für Restitution überhaupt angefragt oder springt er nur auf den Zug der «kulturellen Aneignung» auf? Ich habe die Särge der Schepenese 1996 wissenschaftlich bearbeitet und eine Untersuchung der Mumie veranlasst. Das Team um Milo Rau hat sich nie für die wissenschaftliche Aufarbeitung interessiert, es geht nur um sein Spektakel. Für offene Fragen rund um die Mumie und ihre Särge schlagen wir daher ein Symposium mit Spezialistinnen und Spezialisten in der Stiftsbibliothek vor. Im Übrigen gibt es für Schepenese keine bessere spirituelle Heimat als die Bibliothek mit ihrem abendländischen Kulturerbe.

Peter Olibet ist SP-Stadtparlamentarier. Bild: Anna Tina Eberhard

Ich habe die St.Galler Erklärung unterzeichnet und stehe hinter ihr. Ich finde es richtig, zu prüfen, ob die Mumie wieder nach Ägypten zurückkehren soll. Ausserdem ist es wichtig, diese Diskussion zu führen. Wie gehen wir mit Kulturraub um? Wie stellen wir eine Mumie aus? Letztlich ist es immer noch ein Mensch, über den wir sprechen. Die Kultur und den Umgang mit dem Tod im alten Ägypten zu thematisieren, ist zwar sinnvoll. Doch soll die Mumie nicht zur Schau gestellt werden. Es ist eine tote Frau und diese gehört anständig bestattet. Mit der Diskussion ist es aber noch nicht getan. Danach müssen Taten folgen!

Barbara Schlumpf ist Regisseurin und Präsidentin der St.Gallischen Kulturstiftung. Bild: Pius Amrein

Das ist typisch Milo Rau. Das ist ein Teil seiner Theaterarbeit, in der er immer wieder mit der Realität spielt. Die Aktion ist keine Überraschung. Es passt zu seinem Schaffen. Die Kulturstiftung nimmt seine Aktion zur Kenntnis und schaut, was passiert. Raus Vorhaben mit der Mumie hat nur zeitlich und örtlich einen Zusammenhang mit der Verleihung des Grossen Kulturpreises. Ich werte seine Forderung einer Rückführung von Schepenese nicht, ohne das ganze gesehen zu haben. Aber prinzipiell ist es stark, wenn sich jemand mit dem Weltgeschehen auf künstlerischem Weg auseinandersetzt. Wie kontrovers es dann auch immer wird. Rau löst mit seiner Arbeit und dieser Aktion etwas aus.

Raphael Kühne ist Administrationsratspräsident der St.Galler Katholiken. Bild: Michel Canonica

Ich halte nicht viel von Milo Raus Vorschlag der Rückführung. Das Ganze ist unseriös angegangen und reines Spektakel. In der «St.Galler Erklärung» werden Behauptungen aufgestellt, die nicht wahr sind. Die Umstände der Grabentnahme Schepeneses sind beispielsweise gar nicht bekannt. Ausserdem ist sie auf legale Weise in die Schweiz gekommen und wird kultur- und fachgerecht dargestellt. Hier wird mit grosser Kanone auf eine kleine Maus geschossen.

Ann-Katrin Gässlein ist Kultur- und Bildungsbeauftragte der katholischen Kirche St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Ich wirke als Religionswissenschafterin und Theologin in der Begleitgruppe der «St.Galler Erklärung zu Schepenese» mit. Schepenese ist für mich interessant, weil sie als altägyptische Priestertochter an die biblische Geschichte von Josef und Asenet (Genesis 41, 45) erinnert. Auch die Christinnen und Christen der ersten Jahrhunderte in Ägypten liessen sich nach dem Tod einbalsamieren. Schepenese ist uns nicht fern. Der Umgang mit menschlichen Überresten ist eine schwierige Frage. Über Jahrtausende hatten Christinnen und Christen wenig Berührungsängste gegenüber den Gebeinen Verstorbener. Die Reliquien zahlreicher Märtyrerinnen und Märtyrer wurden in Altäre überführt und in Schreinen ausgestellt. Ob es sich dabei um eine pietätlose Zurschaustellung oder ehrfürchtige Verehrung handelt, wird seit der Reformation diskutiert. Wie wir dies heute mit Schepenese handhaben, sollte in einem lebendigen und demokratischen Gespräch geklärt werden.

Max Lemmenmeier, Historiker. Bild: Benjamin Manser

Positiv ist, dass der Diskurs um Schepenese aufgegriffen wird. Leider ist Milo Raus «St.Galler Erklärung» purer Aktionismus. Langfristig entstehen so keine Lösungen. Dafür braucht es einen langen, permanenten Prozess mit hohem Engagement von beiden Seiten. Nicht diskutiert und in die Überlegungen miteinbezogen wird, dass in Ägypten eine der schlimmsten Militärdiktaturen weltweit an der Macht ist. Das, was Milo Rau will, führt nicht zu einem Austausch der Kulturen. Vieles ist nicht durchdacht. Ausserdem ist das ganze Manifest in überhöhter, pseudosakraler Sprache verfasst.

Bettina Surber ist Präsidentin der SP-Fraktion. Bild: Michel Canonica

Schepenese wurde ihrem Grab entrissen, nach Paris verkauft und schliesslich nach St.Gallen verschenkt. Aus diesem Grund finde ich es richtig, die Mumie nach Ägypten zurückzuführen. Die Diskussion über den Umgang mit unberechtigt entwendeten Kulturgütern muss vorangetrieben werden. Aus meiner Sicht gehören sie ihrem jeweiligen Herkunftsland. Deshalb habe ich die «St.Galler Erklärung für Schepenese» unterzeichnet: Mit ihr fordern wir die Heimkehr der Mumie. Ich gehe davon aus, dass Ägypten mit der Mumie umzugehen weiss und einen Ort für sie findet. Gleichzeitig geht es aber auch darum, ins Gespräch miteinander zu kommen. Es ist zu hoffen, dass die Aktion eine breite Diskussion über den Umgang mit Kulturgütern auslöst. Dafür sehe ich in unserer Museumslandschaft einen Bedarf.

Der Thurgauer Historiker Stefan Keller. Bild: Donato Caspari

Ich habe die Erklärung unterzeichnet, weil sie ein Ansatz für eine gute Diskussion ist. Die Aktion ist gelungen, wenn sie eine Debatte anregt. Die Rückführung der Mumie bedeutete für uns in der Schweiz, dass man über den Umgang mit menschlichen Knochen sprechen würde. Schepenese in der Stiftsbibliothek ist eine kuriose Sache. Ich finde es krass, sie ist eine ausgewickelte Mumie in einem Glaskasten. Das hat etwas mit Pietät zu tun. Wenn man die Tochter eines früheren St.Galler Stadtpräsidenten in einer Vitrine aufbewahren würde, wäre auch niemand erfreut. Schepenese liegt schon seit 200 Jahren in der Stiftsbibliothek, dadurch ist sie selbstverständlich geworden. Aber man darf etwas scheinbar Selbstverständliches auch in Frage stellen.

