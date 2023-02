TONHALLEKONZERT «Ein völlig unlogisches Instrument», sagt Bandoneon-Virtuose Marcelo Nisinman – und begeistert mit seinem Spiel in der Tonhalle St.Gallen Viel südamerikanisches Flair prägte das Tonhallekonzert am Sonntag. Zu Gast in St.Gallen waren der berührende argentinische Bandoneon-Meister Marcel Nisinman und die charismatische brasilianische Dirigentin Simone Menezes. Martin Preisser Jetzt kommentieren 27.02.2023, 17.00 Uhr

Die brasilianische Dirigentin Simone Menezes. Bild: Daniela Cesaroli

Liebevoll legt Marcelo Nisinman sein neunzig Jahre altes Bandoneon übers Knie, zieht es fein auseinander und drückt es liebevoll wieder zusammen. «Ein bisschen verrückt müsse man schon sein, wenn man Bandoneon spiele, sagt man in Argentinien oft», erzählt Marcelo Nisinman im Anschluss ans Tonhallekonzert. Ihm sei dieses «völlig unlogische» Instrument, das ein Deutscher erfunden hat, selbst immer wieder ein Rätsel. Er zeigt die chaotische Anordnung der Knöpfe und erklärt die komplizierte Technik, allein schon um eine einfache Tonleiter zu spielen. Der Argentinier beherrscht sein Instrument vollendet, lässt den Klang mit seiner geheimnisvollen Anziehungskraft aufblühen in zwei wunderbaren Zugabestücken von Astor Piazzolla.

Rhythmisch straffes Dirigat

Bandoneonist Marcelo Nisinman. Bild: PD

Im Tonhallekonzert begeisterte Marcelo Nisinman mit Piazzollas Konzert für Bandoneon und Orchester. Es trägt den Titel «Aconcagua». Gerade in den feinen Soloteilen zwischen den straffer gehaltenen Partien mit Orchester webt dieser Musiker die feinsten Klangteppiche. Im zweiten Satz etwa erzeugt er fast magische Momente, auch in kammermusikalischer Intimität mit Harfe oder Violine. Zum südamerikanischen Bandoneon-Feeling kommt dann die charismatische Ausstrahlung der brasilianischen Dirigentin Simone Menezes dazu. Rhythmische Straffheit und sehr präzis konturierte klangliche Atmosphäre zeichnen ihr Dirigat aus. Menezes gilt als Spezialistin für Musik aus Südamerika. Dieses Wissen kann sie zielsicher vom Sinfonieorchester St.Gallen abrufen, das sich gerade mit den südamerikanischen Werken des Abends in einem überraschend glänzenden Licht zeigte.

Musik ihres Landsmannes Heitor Villa-Lobos dirigierte Simone Menezes zum Auftakt dieses spannenden Konzerts mit noch nie in St.Gallen gehörten Werken. In den tropischen Urwald entführt Villa-Lobos' Stück «Alvorada na floresta tropical». Mit archaisch anmutenden Klangballungen, aber auch subtilen Vogelrufen überzeugt diese Programmmusik genauso wie mit straffen, packenden Rhythmen. Die brasilianische Dirigentin verführte das Orchester mit kraftvoller und selbstbewusster Gestik zu atmosphärisch sehr fliessenden und doch stets plastisch dargestellten Klangkombinationen.

Frühling in den Appalachen

Natur pur stellt auch Aaron Copland mit seiner Suite «Appalachian Spring» dar. Das Werk ist eine sehr poetische, mit eingängigen Leitmelodien konzipierte Programmmusik, bei der man sich die Appalachen bei Sonnenaufgang vorstellen könnte, mit heiteren Stimmungen beim Anbruchs eines guten Tages, aber auch mit wehmütigen Reminiszenzen. Das Sentimentale von Coplands Tonsprache verströmt deutlich etwas Nordisches. Der Reiz des Konzerts bestand nicht zuletzt darin, musikalische Naturschilderungen aus Süd- und Nordamerika vergleichen zu können. Simone Menezes punktete auch in diesem Copland-Stück mit Klarheit, rhythmischer Stringenz und viel Deutlichkeit auch bei den intimeren Partien.

Schon im Finale von Piazzollas Bandoneon-Konzert glaubt man stellenweise die Harmonik von Maurice Ravels «Bolero» herauszuhören. Diesen gab es zum Schluss des Konzerts, und perfekt gespielt begeistert er einfach immer wieder. Rhythmisch sehr minutiös und mit ganz genauer langsamer Klangsteigerung legte Simone Menezes das Südlich-Feurige dieses Stücks überzeugend frei und erinnerte damit auch an die spanischen Wurzeln, die Ravel väterlicherseits hatte. Ein Bolero, wie er sein muss, und an diesem Abend mit noch einer Prise mehr südamerikanischen Flairs.