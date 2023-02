Das Sinfonieorchester St.Gallen spielte Mahler mit Höchstspannung

TONHALLEKONZERT Ein Mahler-Fest der Premiumklasse: Das Sinfonieorchester St.Gallen spielte mit Höchstspannung Für Gustav Mahlers monumentale neunte Sinfonie, einem eindringlichen Abschied von der Welt, erhielt das Sinfonieorchester St.Gallen unter Modestas Pitrenas am Donnerstag Verstärkung von Mitgliedern der Litauischen Nationalphilharmonie Vilnius. Für den scheidenden Konzertdirektor Florian Scheiber war der Abend ein Herzensprojekt. Martin Preisser Jetzt kommentieren 10.02.2023, 17.00 Uhr

Chefdirigent Modestas Pitrenas erwies sich als Mahler-Dirigent von grosser Leidenschaft, Intensität und Präzision. Bild: Ralph Ribi

Der «wichtigste, empfundenste, wahrste und endgültige Satz» sei der Beginn der neunten Sinfonie von Gustav Mahler, hat Dirigent Michael Gielen einmal gesagt. Diesen Attributen ist auch Modestras Pitrenas, Chefdirigent in St.Gallen und in Vilnius, von der ersten Note an auf der Spur. Es gibt noch kurz ein wenig Nostalgie, dann geht der Satz in einen unerbittlichen Todesrhythmus über, in ein markantes Einhämmern der Botschaft des Abschieds von der Welt und vom Leben. Pitrenas gelingt es, eine enorme Spannung aufzubauen, die er über die nächsten 90 Minuten steigern und durchhalten kann.

Ein Herzensprojekt des scheidenden Konzertdirektors

22 Musikerinnen und Musiker aus Vilnius unterstützen diese Mahler-Sinfonie. Florian Scheiber, nur noch wenige Monate als Konzertdirektor im Amt, hatte diese Kooperation zwischen dem Sinfonieorchester St.Gallen und der Litauischen Nationalphilharmonie schon für 2021 geplant, Corona kam dazwischen. «Ich bin ein Freund von Orchesterkooperationen, und diese Neunte ist für mich ein Herzensprojekt», sagt Scheiber. Zuletzt erklang diese Mahler-Sinfonie in St.Gallen 2007, damals unter Jiri Kout.

Gustav Mahler 1910 bei seiner letzten Überfahrt von Amerika nach Europa. Bild: PD

Hörbar ein Herzensprojekt war diese Sinfonie auch für Dirigent und Orchester, das seit Montag fünfmal mit den Musikerinnen und Musikern aus Vilnius geprobt hat. Grossartig, wie Modestas Pitrenas im ersten Satz zwischen allem Wuchtig-Verzweifelten immer wieder die feinen Momente filigran und präzis aufleuchten liess und dabei stupende Kenntnis dieser extrem anspruchsvollen Partitur, technisch wie musikalisch, bewies. Nicht nur im Kopfsatz erlebte man die Bläserinnen und Bläser des aufgestockten Orchesters nie grell, sondern stets warm eingebettet.

Geradezu mustergültig gelang es Pitrenas, jedem der vier Sätze eine überzeugende Charakteristik zu verleihen. Fast scharfkantig meisselte er im zweiten Satz das von Mahler geforderte «Etwas Täppische und Derbe» heraus. Hier erinnert sich Mahler mit kurzen Motiven an seine früheren Sinfonien, weist aber in der Art der Ironie und Groteske schon weit ins 20. Jahrhundert, wo Schostakowitsch dieses Groteske zum Markenzeichen vieler seiner Sinfoniesätze macht.

Zum Schluss erdenfernere Klänge

Pitrenas musizierte diesen Mahler erstaunlich kurzweilig, wie ein dickes Buch, das man in einem Zug durchlesen will. Modern wirkte der dritte Satz; fulminant und eindringlich gelang hier das Burleske, immer wieder mit genau dosierten Übergängen in wehmütige Gefilde. Die Musikerinnen und Musiker spielten mit der Hingabe, Glut und Passion, die ihr Chefdirigent in spürbarer Unbedingtheit vorgab.

Der Schmerz über das zu Ende gehende Leben ist in dieser Sinfonie nicht nur ein persönlicher, sondern symbolisiert auch den Schmerz über den Untergang der romantischen Epoche. Das Verzweifelte weicht im Schlusssatz einer Ruhe, die sich im Verlauf dieses Adagios zu immer erdenferneren Klängen formt. Hier möchte man die wunderbar samtige Patina hervorheben, mit denen die Streicherinnen und Streicher des Orchesters den Weg in ewigere Sphären ebneten. Modestas Pitrenas liess keine Sekunde die Spannung abfallen, kreierte in diesem Finale, ohne Taktstock bewusst intim, das grossartige Ende einer grossartigen Darbietung.

