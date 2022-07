Tipps Sommerkultur mit Frischluft: Im Zelt, im Park, auf dem Velo, auf dem Berg und in der Altstadt Fünf Empfehlungen für besondere Festivals und Kulturorte zum Entdecken aus der ganzen Ostschweiz. Christina Genova, Bettina Kugler Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Von links oben nach rechts unten: Kunst- und Flohmarkt am Frauenfelder Kulturfestival Out in the Green Garden, der neue Velo-Hörweg «Über die Grenze», die Sommerbühne im Park von Schloss Wartegg in Rorschacherberg, und das Festival «Kultur verussen» in Lichtensteig. Bilder: Gian Ehrenzeller / KEY, PD, Reto Martin

Wer fern der grossen Open Airs Kultur unter freiem Himmel erleben möchte, der findet in der Ostschweiz kleine, feine Festivals mit Musik, Literatur und Kunst. Auch ein neuer Velo-Hörweg mit Fluchtgeschichten aus der NS-Zeit gehört dazu und eine Ausstellung in einer ehemaligen Adlerwarte.

Das Out in the Green Garden findet Ende Juli im Murg-Auen-Park in Frauenfeld statt. Bild: Reto Martin

Das gemäss Eigenbezeichnung «wohl herzlichste Kulturfestival des Thurgaus» findet vom 29. bis 31. Juli zum zehnten Mal statt. Das Frauenfelder Out in the Green Garden unterscheidet manches von anderen Festivals: Eintritt bezahlt man nur soviel man kann oder will, alle Mitarbeitenden arbeiten ehrenamtlich und ein Awareness-Konzept soll garantieren, dass es zu keinerlei Diskriminierungen kommt.

19 Acts spielen an drei Tagen und das Programm ist so divers wie die Ausrichtung des Festivals. Die Zürcherin Cachita spielt Rap und R'n'B und singt ebenso über Herzschmerz wie sie mit der machoiden Hip-Hop-Szene abrechnet. Hilfssheriff Tom macht Country für Kinder, Mavi Phoenix, ein Transmann aus Österreich, tritt mit Hip-Hop und Popsongs auf und Funkesprung ist eine Band, die aus Bewohnerinnen und Bewohnern von Thurgauer Behinderteninstitutionen besteht. Das Festival geht im, vom Schweizer Heimatschutz ausgezeichneten, Murg-Auen-Park über die Bühne, wo seltene Vogelarten leben, auch ein Kunst- und Flohmarkt gehört dazu. Ab Mitternacht findet das Festival in zwei Nächten unter der Autobahnbrücke mit einem Rave seine Fortsetzung. (gen)

Gemütlich flach führt der Hörweg «Über die Grenze» am Rhein entlang: 52 Hörstationen vom Bodensee bis zur Silvretta erzählen von Menschenschicksalen zwischen 1938 und 1945; hier bei Lustenau. Foto: Dietmar Walser

Wer sonst auf Velotouren gern stur Kilometer abspult, wird diesen Sommer auf der Route 1 zwischen Bregenz und Partenen und an ausgewählten Grenzorten in der Schweiz und Liechtenstein zum Pausemachen eingeladen: auf dem Geschichtsweg «Über die Grenze», einem Projekt des Jüdischen Museums Hohenems unter der Leitung von Hanno Loewy. Beteiligt sind 22 Gemeinden aus Vorarlberg, der Schweiz und Liechtenstein.

52 Hörstationen, erkennbar an symbolischen Grenzsteinen, in welche Namen graviert sind, dokumentieren mittels QR-Code Geschichten von Flüchtenden und Fluchthelfern zwischen 1939 und 1945: von Widerstandskämpfern, Jüdinnen und Juden, die sich unter Lebensgefahr über die Grenze in die Schweiz zu retten versuchten und mutigen Bürgern auf beiden Seiten, die sie dabei unterstützten und begleiteten – unter ihnen der St.Galler Polizeihauptmann Paul Grüninger.

Der Veloweg führt über Lustenau und Hohenems zum Illspitz, der Ill entlang nach Feldkirch und über Bludenz und Schruns bis nach Partenen. Stationen in der Schweiz sind unter anderem die Bahnhöfe von St.Margrethen und Buchs. (bk.)

Im Zelt des Zirkus Monti findet im Park von Schloss Wartegg zum zweiten Mal die Sommerbühne statt. Bild: PD

Der Kulturverein Schloss Wartegg hat zum zweiten Mal seinen Konzertsaal in den idyllischen Schlosspark in Rorschacherberg verlegt. Dort findet seit Mitte Juni im Zelt des Zirkus Monti ein vielfältiges Kulturprogramm statt. Die Sommerbühne war vor einem Jahr erfolgreich als Coronamassnahme initiiert worden. Statt eines Ticketverkaufs gibt es eine Kollekte, die vollumfänglich den Musikerinnen und Musikern zugutekommt.

Am kommenden Wochenende tritt die Arboner Flamencoschule Vientos del Sur unter der Leitung des gebürtigen Spaniers Diego González López und das MB Jazz Quartett des Ausserrhoder Pianisten Markus Bischof auf. Am Samstag, 16. Juli, spielen Kinder und Jugendliche, die im Schloss Wartegg am Sommerlager für Violoncello und Kontrabass teilgenommen haben, um 11 Uhr ihr Abschlusskonzert. Es wird von Gerhard Oetiker und Annina Stahlberger vom Verein Megliodia durchgeführt. Am Sonntag, 17, Juli, endet die Sommerbühne mit einem Auftritt des World-Jazz-Projekts Dejàn, dessen Sängerin Joana Elena Obieta in der Ostschweiz aufgewachsen ist. (gen)

Musik, Wort und Kunst unter freiem Himmel gibt es am Toggenburger Kulturfestival «Kultur verussen». Bild: Reto Martin

Ein kleines, feines Festival findet Mitte Juli unter dem Titel «Kultur verussen» in der Altstadt von Lichtensteig statt. Organisiert wird das Open Air vom Kulturzentrum Rathaus für Kultur. Die Berner Sängerin und Geigerin Kate Birch macht am 14. Juli den Auftakt und stellt ihr im April erschienenes Album The Fool vor. Ein Heimspiel hat der Toggenburger Simon Winiger. Der Bassist von Marc Sway tritt unter dem Künstlernamen Jonny Simon auf.

Am Freitag stellt die Zürcher Autorin Ilia Vasella ihren bei Dörlemann erschienen Debütroman «Windstill» vor, begleitet von der Musikerin Stella Glitter. Am selben Abend findet die Vernissage der Kunstinstallation «Speuzli» statt. Sie stammt vom jungen französischen Künstlerkollektiv «moilesautresart», das 2021 einen Atelieraufenthalt in Lichtensteig verbracht hat. Das Kunstwerk ist inspiriert von Vogelnestern und Vermicelles, die Künstlerinnen haben dazu eine eigene Patisserie entwickelt. Zum Abschluss des Festivals gibt es am Samstag Post-Punk und Dream-Pop von Eva Pandora, der Band um die Basler Songwriterin Eva Stuker. Einen Auftritt hat ausserdem das Zürcher Duo None of Them, die sich musikalisch in keine Schublade stecken lassen und sich zwischen Elektro-Punk, Trip-Hop und Crossover bewegen. (gen)

Die Pfänderbahn fährt in sechs Minuten von Bregenz zur Bergstation. Dort findet vom 7. Juli bis 28. August die Ausstellung «Hor(s)t der Kunst» statt. Bild: PD

Bereits zum siebten Mal organisiert der Bregenzer Galerist Gregor Koller auf dem nahen Hausberg Pfänder auf knapp 1100 Metern über Meer die Freiluft-Ausstellung «Hor(s)t der Kunst». 19 Künstlerinnen und Künstler stellen zum Thema «On Off» in der ehemaligen Adlerwarte im Alpenwildpark unterhalb der Bergstation aus. Vor einem Jahr machte Koller Schlagzeilen, weil er per Inserat im britischen «Daily Telegraph» den öffentlichkeitsscheuen Graffiti-Künstler Banksy einlud, auf dem Pfänder auszustellen, leider vergeblich.

Kunst von 19 Kunstschaffenden wird in den ehemaligen Adlergehegen auf dem Pfänder ausgestellt. Bild: PD

Die Vernissage findet am 7. Juli von 17 bis 18.30 Uhr statt. Die Schau ist bis 28. August bei guter Witterung täglich von 10.30 bis 15 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenlos. Mit dabei sind vor allem Vorarlberger Kunstschaffende, darunter Tone Fink oder Alexandra Wacker. Zu den jüngsten Teilnehmenden gehört die 28-jährige Performancekünstlerin Sara Lisa Bals. Vor einem Jahr zeigte sie in Bregenz eine Performance, welche die Heilige Kümmernis in den Mittelpunkt stellt und die Widerstandskraft der Frauen und ihre Selbstermächtigung feiert. Gemäss der Legende entging die Königstochter aus dem 15. Jahrhundert ihrer Zwangsverheiratung, indem sie sich über Nacht einen Bart erbeten hat. (gen)

