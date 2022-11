Theaterkontroverse Nach Affront an der Generalversammlung: Verwaltungsratspräsident des Theaters St.Gallen tritt vorzeitig zurück In den Statuten der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen steht auch in Zukunft, wie die Direktion des Theaters organisiert ist. Die Genossenschaftsmitglieder setzten sich in diesem Punkt am Montagabend gegen den Verwaltungsrat durch. Der Abstimmung waren teils emotionale Wortmeldungen vorausgegangen. Verwaltungsratspräsident Urs Rüegsegger zieht daraus seine Konsequenzen und reicht am Tag danach seinen Rücktritt ein. Christina Genova Jetzt kommentieren 29.11.2022, 21.16 Uhr

Nicht nur Corona prägte das vergangene Geschäftsjahr des Theaters St.Gallen, sondern auch die Diskussionen um die neue Führungsstruktur. Hier das Foyer des Theaterprovisoriums. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 19. März 2022)

Es war ein turbulentes Jahr für das Theater St.Gallen, und entsprechend turbulent ging es an der Generalversammlung von dessen Genossenschaft am Montagabend zu und her. Dies hat offenbar dem Verwaltungsratspräsidenten Urs Rüegsegger derart zugesetzt, dass er knapp 24 Stunden später seinen Rücktritt auf Ende 2022 erklärt – ein Jahr früher als geplant. Rüegsegger gehört dem Verwaltungsrat seit 2003 an, seit der Spielzeit 2009/2010 amtete er als dessen Präsident. Als Grund für seinen vorzeitigen Rücktritt nennt das Theater in einer Mitteilung «die von den Genossenschaftern geäusserten Vorbehalte gegen eine weitere Delegation von Kompetenzen an den Verwaltungsrat».

Urs Rüegsegger tritt auf Ende 2022 aus dem Verwaltungsrat der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen zurück. Bild: Stefan Kaiser

Doch der Reihe nach. Gegen 180 Genossenschafterinnen und Genossenschafter (insgesamt sind es rund 1300) kamen nach knapp drei Jahren zum ersten Mal wieder physisch zur Generalversammlung (GV) in der Lokremise St.Gallen zusammen. Angesetzt waren fünf Traktanden, doch für Diskussionen und emotionale Wortmeldungen sorgte einzig Traktandum Nummer vier: die Statutenrevision. Kein Thema war hingegen, dass die Jahresrechnung trotz der dritten, von Corona geprägten Saison mit einer schwarzen Null abschloss. Ebenso wenig, dass vergangene Woche zwei Millionen Franken an Coronarückstellungen an die öffentliche Hand zurückbezahlt werden konnten.

Die Statutenänderung, die erste seit über 20 Jahren, war offenbar für viele der Anwesenden der Kulminationspunkt der kontroversen Debatte um die neue Organisationsstruktur des Theaters St.Gallen. Sie tritt nächsten Sommer in Kraft. Dann wird der langjährige Theaterdirektor Werner Signer pensioniert, und der heutige Opernchef Jan Henric Bogen übernimmt von ihm die Leitung. Er wird gemäss neuem Organigramm faktisch als Generalintendant amten, die anderen künstlerischen Direktoren werden ihm untergeordnet sein.

Widerstand, keine Generalopposition

Innerhalb der Statutenrevision gab wiederum nur ein einziger von insgesamt 40 Artikeln Anlass für Widerstand. Weder die ebenfalls vorgesehene inhaltliche Modernisierung noch die Anpassung an das neue Aktienrecht waren umstritten. Stein des Anstosses war Artikel 29, der die Geschäftsleitung betrifft. Der Verwaltungsrat wollte darin die Zusammensetzung der Geschäftsleitung neu nicht mehr detailliert festschreiben, um Anpassungen rascher vornehmen zu können. Verwaltungsratspräsident Urs Rüegsegger stellte klar:

«Die Ausgestaltung der operativen Leitung sollte in der Kompetenz des Verwaltungsrates liegen.»

In diesem Punkt mochte ihm eine Gruppe von rund 50 Genossenschaftsmitgliedern nicht folgen, darunter etwa die Hälfte der Mitarbeitenden des Theaters St.Gallen. Sie alle hatten ein Statement zur Statutenrevision mit einem Abänderungsantrag zu Artikel 29 unterschrieben.

«Wir verändern mit unserem Antrag die zur Wahl stehenden Statuten nur in einem einzigen Punkt, indem wir das vom Verwaltungsrat vorgeschlagene neue Leitungsmodell wieder in den Statuten festschreiben.»

Marcus Schäfer, Mitglied des Schauspielensembles und Mitunterzeichner, trug den in versöhnlichem Ton gehaltenen Text vor. Die Entkoppelung der Geschäftsleitung von den Genossenschaftsmitgliedern halte man für eine «gefährliche Entwicklung»: Denn sie verlagere Macht, die bislang auf den Schultern aller Genossenschafterinnen und Genossenschafter ruhte, auf ein Gremium von lediglich 19 Menschen, den Verwaltungsrat.

Zwei alt Regierungsräte melden sich zu Wort

Alt Regierungsrätin Kathrin Hilber. Bild: Ralph Ribi

Zu den Mitunterzeichnenden gehört auch alt Regierungsrätin Kathrin Hilber, die ehemalige Kulturministerin des Kantons St.Gallen. Sie liess von Bruno Riedl, Mitglied des Schauspielensembles am Theater St.Gallen, einen Antrag verlesen, da sie krankheitshalber nicht an der GV teilnehmen konnte. Sie habe die Kompetenzverschiebung hin zum Verwaltungsrat «mit Sorge» wahrgenommen. Deshalb stelle sie den Antrag, zwei Jahre Erfahrung mit dem neuen Intendanzmodell zu sammeln und dieses erst 2024 der GV zur Abstimmung vorzulegen: «Der eingeleitete Wandel muss sich bewähren, bevor er in Stein gemeisselt wird.»

Alt Regierungsrat Martin Klöti. Bild: Regina Kühne

Seiner Amtsvorgängerin widersprach hingegen der St.Galler alt Regierungsrat Martin Klöti, der im Saal anwesend war und sich zu einem spontanen Votum entschloss. Er rief die Genossenschaftsmitglieder zur Gelassenheit auf, für die aufgeheizte Stimmung bestehe kein Grund:

«Der Verwaltungsrat ist gut informiert, haben Sie Vertrauen in ihn.»

Adrian Rüesch. Bild: Ralph Ribi

Adrian Rüesch, Anwalt und Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank, eilte dem Verwaltungsrat ebenfalls zu Hilfe. Bei jedem Unternehmen und auch bei Stiftungen würden die organisatorischen Details an den Verwaltungsrat delegiert, das sei State of the Art: «Wählen Sie den Verwaltungsrat ab, wenn es nicht klappt. Ersparen Sie es uns, über die kleinste organisatorische Änderung abstimmen zu müssen.»

Ausserordentliche Verwaltungsratssitzung

Doch dafür hatten die Genossenschafterinnen und Genossenschafter kein Gehör. Sie lehnten zwar den Antrag Kathrin Hilbers ab, die Statutenrevision zu vertagen, stimmten aber mit 104 zu 74 Stimmen dem Abänderungsantrag zu Artikel 29 zu. Dies führte dazu, dass sich der Verwaltungsrat zu bereits fortgeschrittener Stunde 30 Minuten für eine ausserordentliche Sitzung zurückzog. Dann, um 22 Uhr, ging plötzlich alles ganz schnell. Verwaltungsratspräsident Rüegsegger gab bekannt, dass der Verwaltungsrat Artikel 29 zurückziehe und über dessen abgeänderte Version abstimmen lasse. Zum einen, weil er die neue Führungsstruktur akzeptiere, zum andern, weil man es sich nicht leisten könne, ohne Beschluss aus dieser GV zu kommen:

«Das neue Team braucht robuste Rahmenbedingungen.»

Dies sahen auch die Genossenschafterinnen und Genossenschafter so und stimmten den Statuten inklusive abgeändertem Artikel 29 einstimmig zu. Rüegsegger machte zum Schluss gute Miene zum bösen Spiel und dankte den Anwesenden für die «couragierte Diskussion». Die GV sei zwar etwas anders abgelaufen, als der Verwaltungsrat sich dies vorgestellt habe, aber:

«Wir haben heute Abend ein perfektes Beispiel von direkter Demokratie abgegeben.»

