Theater St.Gallen «Wenn niemand zuhört, nützt alles Rufen nichts!»: Das Stück «Die nicht geregnet werden» malt eine absurd heitere, schwarze Zukunft Zuerst kann eine Badi-Betreiberin ihr Becken nicht mehr füllen. Dann beginnt der nackte Überlebenskampf. Am Ende steht die Welt in Flammen. Die Produktion des Theaters St.Gallen, die am Mittwoch ihre Uraufführung in der Lokremise feierte, möchte am Beispiel der Wasserknappheit die grossen Fragen unserer Gesellschaft aufgreifen, verliert sich gegen Ende aber in Metaphern. Man verlässt das Theater schliesslich unschlüssig und durstig. Aylin Erol Jetzt kommentieren 29.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Maria Ursprungs Stück fliessen nicht nur Tränen, sondern auch Blut im Kampf um Wasser. Bild: Iko Freese

Das Theaterstück «Die nicht geregnet werden» beginnt mit einem Regenbogen. «Somewhere Over The Rainbow» singt Schauspielerin Birgit Bücker an eine Freibadduschkabine gelehnt und blickt in die Ferne. Sie verkörpert eine Wolke und später auch eine Wissenschafterin, die vor einer Katastrophe warnt, aber nicht gehört wird. Neben ihr steht ein leerer Swimmingpool.

Eines der beiden grossen Plakate im Hintergrund, das ein dreistöckiges Sprungbrett an einem See zeigt, wird in Regenbogenfarben getaucht. Es ist das einzige Wasser, das man in der Vorstellung zu Gesicht bekommen wird – abgesehen von Tränen. Denn das Stück aus der Feder von Maria Ursprung, entstanden in ihrer Zeit als Hausautorin am Theater St.Gallen, handelt von einer grossen Katastrophe: Wasserknappheit. Es wurde am Mittwochabend in der Lokremise uraufgeführt.

Die Definition von «Katastrophe» verändert sich

Das Unheil beginnt langsam, sorglos, schon beinahe lustig beiläufig. Zunächst mit einem beschwingten Wetterbericht (Grazia Pergoletti und Julius Schröder), der vom heissesten Sommer seit Jahrzehnten und damit von «gutem Wetter» erzählt. Dann folgt eine Liebesgeschichte.

Der See verkörpert den einzigen Wunsch, den die Protagonistinnen und Protagonisten noch haben: Wasser. Bild: Iko Freese

Freibadbetreiberin Berit (Anna Blumer) möchte Era (Anja Tobler) unter dem Vorwand, ihr das Schwimmen beizubringen, kennen lernen. In ihrer Badi angelangt, kommt jedoch kein Tropfen mehr aus dem Hahn. Das Becken bleibt leer. Das Paar muss im Trockenen Schwimmübungen machen, kommt sich aber dennoch näher.

Was nützt Milchpulver ohne Wasser?

Die Definition von «Katastrophe» verändert sich mit jeder Szene, in welcher die Schwere der Wasserknappheit für die Menschen in der Stadt exponentiell zunimmt. Die Preise für Wasser steigen ins Horrende. Indes macht sich die Regierung aus dem Staub.

Der einzige Überbleibende, ein politischer Berater (Tobias Graupner), nutzt die Gunst der Stunde, um den Medien die Schuld an der Eskalation zuzuschieben. Inzwischen werden Läden geplündert, Menschen überfallen und es wird in Häuser eingebrochen. Denn was nützt das Milchpulver fürs Baby, wenn man es nicht mit Wasser anrühren kann?

Während sich Era (Anja Tobler) und Berit (Anna Blumer) verlieben, beobachtet die Wolke (Birgit Bücker) das Geschehen von weitem. Bild: Iko Freese

Mit raffinierten Dialogen schafft es die Autorin, dass die Protagonistinnen und Protagonisten in einfachen Worten über grosse, aktuelle Fragen unserer Gesellschaft verhandeln. Was ist eine Katastrophe? Wer trägt daran schuld? Was ist Solidarität? Und wo – und vor allem bei wem – hört sie auf? Wer profitiert von Krisen? Wen trifft es als Erstes? Und wie viel Verantwortung trägt das Individuum?

Was aus dem Liebespaar Berit und Era wird, rückt zunächst in den Hintergrund und interessiert am Schluss gar nicht mehr. Stattdessen zählt der rohe Überlebenskampf.

Von «richtigen» und «falschen» Wünschen

Die Wolke (Birgit Bücker) beobachtet das Geschehen aus der Entfernung und erzählt in Rückblenden von einer Zeit, in der Wasser für selbstverständlich gehalten wurde. Sie nimmt damit das Publikum selbst in die Verantwortung, wenn sie etwa von einem Mann erzählt, der sich an einem Wunschbrunnen Besitztümer wünschte und eine Münze ins saubere Trinkwasser schnippte. Aus Leibeskräften schreit die Wolke:

«Ich wurde wütend, weil am Grund des Brunnens Münzen liegen – für die falschen Wünsche!»

Es läuft einem kalt über den Rücken. Sie habe die Menschen gewarnt, sagt die Wolke. «Doch wenn niemand zuhört, nützt alles Rufen nichts!» Unweigerlich wird Greta Thunbergs Rede am World Economic Forum 2019 ins Gedächtnis gerufen: «Unser Haus steht in Flammen!»

Absurde Heiterkeit und leiser Durst

Und während auch auf der Bühne das Leben nach und nach in Flammen aufgeht, lockern absurd fröhliche Gesangs- und Tanzeinlagen – gerne auch mal in ein Glacé-Mikrofon gesungen – die bedrückende Stimmung mit Klassikern wie «Here Comes The Sun» auf. Man möchte schwer schlucken, doch der Hals ist trocken. «Durst ist leise», heisst es im Stück. Jedes Wort wirkt durchdacht.

Gesangseinlage mit einem Glacé als Mikrofon. Bild: Iko Freese

Ob die Protagonistinnen überleben, bleibt am Ende unklar. Die Schauspielerinnen und Schauspieler finden sich in einer abstrakten, schwarzen Zukunft wieder. Hier verliert sich das Stück. Man weiss nicht genau, ob es sich auf der Bühne noch um die Überlebenden handelt oder aber um Wassertropfen, die im Chor das wiederholen, was die Wolke ihnen sagt, während Schauspielerin Anna Blumer stetig schreit: «So hört es nicht auf!»

Aber es hört auf, mit grossen Reden, die geschwungen werden, von uns allen, die wir Tropfen sind und geregnet werden müssen. Die zuvor stark vorgetragene Botschaft von der Verantwortung des Individuums wie auch der Politik wird ironischerweise verwässert. Am Ende bleibt nicht nur ein unglaublicher Durst, sondern auch ein unschlüssiges Gefühl ob der vielen Metaphern.

Vorstellungen: 1.6., 9.6., 12.6., 14.6, 17.6., 21.6., in der Lokremise, St.Gallen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen