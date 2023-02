Schauspieldirektor Jonas Knecht zur Zürcher «Wokeness»-Debatte

Theater St.Gallen Warum «woke» um jeden Preis nicht funktioniert: Der scheidende St.Galler Theaterdirektor Jonas Knecht zur Zürcher Theaterdebatte Schauspieldirektor Jonas Knecht ist auf Jobsuche; sein Vertrag am Theater St.Gallen läuft im Sommer aus. Der freiwerdende Chefposten am Schauspielhaus Zürich lockt ihn nicht. Die dortige Co-Leitung habe die «Wokeness» zu sehr hochgehalten, meint Knecht. Die Ausrichtung auf neues Publikum sei allerdings richtig. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jonas Knecht vor dem Paillard-Bau des Theaters St.Gallen: Hier hat er Leitungserfahrung sammeln können. Seine Zeit als Schauspieldirektor endet im Sommer, noch vor der Wiedereröffnung des sanierten Gebäudes. Bilder: Michel Canonica

Tatendrang und Melancholie mischen sich derzeit im Lebensgefühl von Schauspieldirektor Jonas Knecht. Zu tun gibt es viel; dicht folgt gerade eine Produktion auf die nächste. Nach der Uraufführung von «Die Entfremdeten» im Januar hatte letzte Woche Henrik Ibsens Drama «Ein Volksfeind» Premiere, und schon wird auf die nächste geprobt: ein Stück mit dem vielversprechenden Titel «Selig sind die Holzköpfe». Jonas Knecht selbst führt Regie – zum letzten Mal als Schauspieldirektor am Theater St.Gallen.

Wenn sein Vertrag im Sommer ausläuft, wird es diese Funktion nicht mehr in ihrer jetzigen Form geben. Knechts Nachfolgerin Barbara David Brüesch muss sich mit der «Leitung Schauspiel» begnügen: einer von acht Leitungspositionen, denen Jan Henric Bogen als designierter Gesamtdirektor übergeordnet ist. Klar sei die Umbruchsituation im Haus deutlich spürbar, sagt Jonas Knecht, der letztes Jahr seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Viele beschäftige die Frage, wie es weitergehe – stehen die Theater doch vor riesigen Herausforderungen. Nicht nur bei denen, die das Theater verlassen werden, mache sich auch etwas Wehmut breit:

«Wir haben ein paar Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet, sind gemeinsam einen Weg gegangen, menschlich wie künstlerisch. Das lässt sich nicht kurz und schmerzlos auflösen.»

Manche Dinge würde Jonas Knecht inzwischen anders machen. Er könnte sich auch vorstellen, wieder nach Berlin zu ziehen. Bild: Michel Canonica

Einen neuen festen Job hat Jonas Knecht bislang nicht. Zwei Bewerbungen sind noch am Laufen; drei Regieaufträge hat er für die kommende Spielzeit. Ja, manchmal habe er auch Existenzängste, sagt er. Doch richtig düster tönt es noch nicht. Eher nach Bedauern. In seiner Heimatstadt St.Gallen konnte er, aus der freien Szene kommend, nach einer längeren Lebensphase in Berlin sieben Jahre lang Leitungserfahrung an einem Mehrspartenhaus sammeln. «Ich habe inzwischen viel gelernt, und manche Dinge würde ich wohl nun auch anders anpacken.»

Mehr Sichtbarkeit für die Sparten Schauspiel und Tanz

Als Beispiel nennt er die Disposition: Sie regelt, welche Sparte wann probt, spielt, Premiere feiert mit ihren Produktionen – und an welchem Spielort sie auftritt. «Man muss in diesem Bereich sehr erfahren sein und viel diskutieren», sagt er, denn dies entscheide über die Sichtbarkeit, trage zum Charakter des Hauses bei. Noch immer sei bei der Aussenwahrnehmung des Tanzes und des Schauspiels am Theater St.Gallen Luft nach oben. Dabei hätten sie viel zu bieten: Uraufführungen, Themen und Geschichten, die am Puls der Zeit sind. Und damit jüngeres Publikum ansprechen.

Ähnlich argumentieren Benjamin von Blomberg und Nicolas Stemann, Noch-Intendanten am Schauspielhaus Zürich – und sind damit einstweilen grandios gescheitert. Sie wollten mehr Subventionen bei sinkenden Zuschauerzahlen. Zu performativ, zu «woke» fand ein nicht unbeträchtlicher Teil des treuen Publikums ihre Spielplanpolitik, ihre Leitungsphilosophie. «Sie haben die Wokeness sehr hochgehalten», sagt Jonas Knecht dazu, «das ist ihnen vielleicht auch ein wenig zum Verhängnis geworden. Aber sie haben ernsthaft versucht, das Theater für neue Publikumsschichten zu öffnen und dies geschafft wie kein anderes Haus.»

Das Stadttheater als Gemischtwarenladen

Gerade Zürich sei aus den Jahren zuvor «Theatertheater» gewohnt: herausragende Schauspieler, die eine Rolle verkörpern, psychisch durchdrungene Figuren. Stücke, die Geschichten erzählen, oft auf hochartifizielle Weise. «Für Junge ist das oft eine Kunstwelt, an die sie nicht andocken können.» Mit seinen anderen Sehgewohnheiten sei das jüngere Publikum wesentlich offener für neue Theaterformen; es spreche einen ähnlichen Slang.

Bewirbt er sich nun selbst am Schauspielhaus? Nein, das habe er nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. «Da hätte ich wohl keine Chance», sagt er, mit St.Gallischer Bescheidenheit. Genau diese Zaghaftigkeit ist es, an der er sich mit Produktionen wie «Hotspot Ost» in den vergangenen Jahren gern gerieben hat, auf nicht wirklich böse Art. Da kann Jonas Knecht seine Herkunft nicht ganz verleugnen. Mit klassischem Theater hat er in St.Gallen nicht gebrochen, auch nicht mit einem Theater, das die Fülle seiner Mittel nutze. «Und trotzdem bin ich auf der Suche, wie Theater heute sein muss», sagt er.

«Einerseits soll Theater sich öffnen, performativ, diskursiv sein. Andererseits kann es auch hochkünstliche Welten erschaffen und bewusst die Komplexität für einen Moment ausblenden.»

Er hofft also auf eine neue Chance, an einem anderen Haus. Auch da würde er gern auf neue Dramatik fokussieren, junge Autorinnen und Autoren pflegen, ein festes, möglichst diverses Ensemble führen. Zu dem auch Ältere gehören, Puppenspielerinnen, Tänzer, Musikerinnen. Und er wüsste, dass ein Stadttheater im besten Sinne des Wortes «ein Gemischtwarenladen» sein muss, um möglichst vielen die Tür zum Theater zu öffnen.