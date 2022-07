«Lysistrata» feierte im Seeburgtheater Kreuzlingen Premiere

Theater Sex ist stärker als Krieg: «Lysistrata» feierte in Kreuzlingen Premiere Das Kreuzlinger Seeburgtheater zeigt Aristophanes’ Komödie «Lysistrata». Die Inszenierung überzeugt mit witzigen Regieeinfällen, starken Darstellenden und beklemmendem Aktualitätsbezug. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

In «Lysistrata» rufen die Frauen zum Sex-Streik auf und verschanzen sich in der Akropolis. Bild: Mario Gaccioli

Mit einem derben «Verpiss dich!» kommt Lysistrata auf die Bühne und scheucht den erzählenden Thespis davon. Sofort wird klar: In diesem Stück haben die Frauen die Hosen an – oder besser gesagt, tragen sie Tuniken in männlichen Blautönen.

Die Frauen haben die Nase voll vom Krieg zwischen Athen und Sparta, der seit etlichen Jahren tobt. Sie leiden unter den Konsequenzen, müssen ihre Söhne aufs Schlachtfeld schicken und bekommen ihre Männer kaum noch zu Gesicht. Doch die schlaue Lysistrata hat einen Weg gefunden, den Krieg zu beenden. Die Waffen einer Frau sollte Mann nicht unterschätzen: Sie ruft auf zu einem Streik im Bett, zu Sex-Entzug. Dafür spannen die Athenerinnen mit ihren Schwestern aus dem feindlichen Sparta zusammen und verschanzen sich in der Akropolis, wo sich auch die Kriegskasse befindet. Ihre Botschaft an die Männer ist deutlich:

«Zuerst macht Frieden, dann gibt’s Sex!»

Männer sind stehengeblieben

Regisseur Giuseppe Spina. Bild: Ralph Ribi

Das Stück «Lysistrata» hatte am Donnerstagabend auf der Bühne des Seeburgtheaters in Kreuzlingen Premiere. Regisseur Giuseppe Spina verlegt die Handlung der antiken Komödie in die heutige Zeit. Jedenfalls, was die Frauen betrifft. Er zeichnet die Darstellerinnen als moderne Frauen, die an der Tankstelle jobben, mit Over-Ear-Kopfhörern joggen gehen, auf Sexspielzeug aus China warten und gleichen Lohn für gleiche Arbeit fordern.

Sie sprechen in heutiger Sprache, im Gegensatz zu den Männern. Diese scheinen im Jahr 411 v. Chr., in dem Aristophanes’ Stück uraufgeführt wurde, stehen geblieben zu sein, sprechen sie doch immer noch im Versmass. Sie tragen weibliche Rottöne, der Erzähler Thespis sogar pink – Kostümbildner Joachim Steiner hat das Farbenklischee umgedreht.

Auch das Bühnenbild (Damian Hitz) ist eine Mischung aus Antike und Gegenwart: oben Akropolis, unten Bunker mit Schiessscharte. Dahinter leuchten Segelboote auf dem Bodensee in der Abendsonne, ein Stand-up-Paddler gleitet vorbei und der Kopf eines Schwimmers schaut aus dem Wasser.

In «Lysistrata» haben die Frauen das Sagen. Bild: Mario Gaccioli

Trojanisches Pferd von Ikea

Die Inszenierung ist actiongeladen, ein witziger Regieeinfall folgt dem andern. Die Frauen halten die Männer – oder Memmen – mit einer Wasserschlacht von der Akropolis fern, diese versuchen, mit einem Rammbock zwischen den Beinen den Bunker zu stürmen. Schliesslich wenden sie Odysseus’ List mit dem Trojanischen Pferd an. Doch das Holzpferd, in einer grossen Kiste in Einzelteilen geliefert, müssen sie zuerst zusammenbauen – nach komplizierter Ikea-Anleitung «Trøya». Als auch dies nichts bringt, versuchen sie sich als Chippendales vom Bodensee mit einem Striptease. Für Lacher sorgt auch die eindeutig zweideutige Sprache: Sie trieft vor unterschwelligen Anspielungen, so sehr der Sex den Männern fehlt, in der Sprache ist er omnipräsent.

Unter dem Entzug leiden aber bald nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen. Ihrer Sehnsucht geben sie im Song «Gimme A Man After Midnight» von Abba Ausdruck. Eine nach der anderen versucht, sich aus der Akropolis zu stehlen, wird jedoch von Lysistrata zurückgehalten. Begleitet werden die eingängigen Songs von Viviane Nüscheler an der Harfe. Sie versteht es gekonnt, dem Instrument poppige und jazzige Klänge zu entlocken.

Am Ende leuchtet die Akropolis blau und gelb

Das Stück lebt auch durch die darstellerische Leistung, vor allem von Sophie Arbeiter als Lysistrata. Sie ist Kämpferin, Anführerin, Mediatorin und eine starke Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt und für ihre Überzeugung kämpft. Maria Rebecca Sautter verführt ihren Mann Kineas (Lucca Kleimann) gekonnt und treibt ihn in den Wahnsinn, weil sie ihn zappeln lässt. Witzig sind auch der Ratsherr und Thespis, die beim Anblick der Frauen zittern und sich im Gebüsch verstecken. Auch wenn die Männer im Stück nicht gut wegkommen, nehmen es die Männer im Publikum mit Humor und lachen lauthals mit.

Myrrhine (Maria R. Sautter) treibt Kinesias (Lucca Kleimann) zur Verzweiflung. Bild: Mario Gaccioli

Doch dann wird es plötzlich still, das Lachen bleibt einem im Hals stecken, als Kineas den Antikriegs-Song «I Ain’t No Marching Anymore» von Phil Ochs singt. Darin geht es um die Kriege der Weltgeschichte. «Es sind immer die Alten, die uns in den Krieg führen und immer die Jungen, die fallen», singt Lucca Kleimann auf Englisch. Und dann holt die Aktualität auch diese Komödie ein, als er eine zusätzliche Strophe singt über den Russen, der Städte bombardiert. Eine ergreifende Szene, die nachdenklich stimmt. Ein Statement setzt die Inszenierung auch mit dem Lichtdesign: Beim Schlussbild leuchtet die Akropolis oben blau, unten gelb.

Infos und weitere Daten unter seeburg-theater.ch

