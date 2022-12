Thomas Melles "Die Welt im Rücken" im TAK Schaan.

Theater Manisch-depressiv in die Theaterhölle: Das TAK in Schaan inszeniert Thomas Melles wahnwitzigen Roman «Die Welt im Rücken» Nach Wien, Berlin und Zürich bringt das TAK in Schaan den autobiografischen Roman «Die Welt im Rücken» von Thomas Melle auf die Bühne. Wer vor vier Jahren Melles Lehrerstück «Versetzung» in der Lokremise in St.Gallen gesehen hat, kriegt als Zugabe ein intensives Kammerstück. Hansruedi Kugler 09.12.2022, 19.00 Uhr

Julian Härtner als Thomas Melle in «Die Welt im Rücken». Bild: PD

Laut pöbelnd steht er plötzlich im Theaterfoyer des TAK in Schaan: der Autor des Stücks, das wir gleich sehen werden. Überdreht und ungeduldig tigert er zwischen den paar Weissweintrinkern herum und ruft ins Irgendwo: «Mach mal Musik an, dass hier Stimmung reinkommt.» Alle Augen auf sich ziehend, duzt Julian Härtner uns an der Bar und schwärmt selbstverliebt: «Hallo, wird grossartig, ich bin der Autor, und ich freue mich, wenn Leute kommen, die davon was verstehen.»

Aufdringlich ist er, aber noch zu charmant, als dass wir uns erschrecken würden. Denn wir wissen ja: Hier wird uns gleich einer von seinen krassen manischen Schüben und depressiven Abstürzen erzählen, seinem allmählichen Absturz in den Wahnsinn. Also sind wir eigentlich gefasst auf psychischen Horror. Packt er uns, reisst er uns mit, dieser Abgrund? Nach den eineinhalb Stunden werden wir uns sagen: vielleicht ein bisschen zu viel selbstbezügliches Künstlerdrama, das uns nicht wirklich als schmerzhaftes Symptom unserer nervösen, überempfindlichen, irritierenden Zeit nahekommt. Nun gut, wir sind sein Publikum.

Die Minibühne wirkt so eng wie die studentische Dachkammer

Julian Härtner ist heute Thomas Melle, der den autobiografischen Roman «Die Welt im Rücken» geschrieben hat. Ein wahnwitzig sprachmächtiges Buch über seine eigene extreme bipolare Störung und die Achterbahnfahrt seiner hektischen Studentenzeit und Schriftstellerkarriere zwischen Psychiatrie, Suizidversuchen und Wahnvorstellungen. Einmal ist er gar überzeugt, er habe Madonna in Berlin aufgelesen und mit ihr Sex gehabt: «Da ging es mir kurz gut.» Der Roman ist voll von solchen Knalleffekten.

Joachim Meyerhoff hat diese Rolle bereits dutzendfach mit gewaltigem Körpereinsatz auf den grössten deutschsprachigen Bühnen vor vollem Haus gespielt. Das war ein bildstarkes Solo mit Pingpongtisch, Kopiergerät, an die Wand getackerten Körperbildern und einer gigantischen Amöbe – auf den riesigen Bühnen des Wiener Burgtheaters, des Zürcher Schauspielhauses, der Berliner Festspiele. Für diese Rolle wurde Meyerhoff 2018 zum Schauspieler des Jahres gekürt.

Härtner kreischt in manischen Phasen auch mal ins Nirgendwo. Bild: PD / TAK Schaan

Während Joachim Meyerhoff sein Solo mit räumlicher Distanz zum Publikum auf die grosse Bühne geschleudert hat, rückt Julian Härtner den Zuschauerinnen und Zuschauern zunächst ganz schön auf die Pelle. Auch nachdem er uns in den Theatersaal geführt hat, das wie seine winzige, fast schon klaustrophobische studentische Dachkammer auf einem Baugerüst vor dem Theaterbalkon aufgebaut ist: niedrige Decke, ein Stuhl, ein Minitisch, ein Laptop und ein Karton mit Papierschnipseln. Das reicht ihm, um uns eineinhalb Stunden lang von seinem psychischen Höllenritt zu erzählen.

Härtner erschrickt mal blaffend einen Zuschauer mit einem «Buh», in Machomanier pöbelt er eine junge Frau an («geiles Outfit»). Aber auch, als er den Journalisten bedrängt («der schreibt hier mit»), ist man froh, dass Härnter kein Berserker ist wie einst Klaus Kinski, der einen gleich gepackt und aus dem Theater geschmissen hätte.

Der Roman ist hier gut und bündig eingedampft

Den 300-Seiten-Roman auf eineinhalb Bühnenstunden zu kürzen, gelingt Regisseur Oliver Vorwerk gut. Er führt den Abend und seinen Schauspieler bündig und streng von der Irritation über die offenbar doch zu kleinen Brüste von Madonna über die Freunde, die ihn in die Psychiatrie führen, und krassen Ausrastern nach und nach bis zum bitteren Ende in den kompletten Selbstverlust. Dass der Abend sich nicht in existenziellem Slapstick erschöpft, macht ihn zugänglich. Und Julian Härtner wechselt fliessend vom reflektierten Erzählergestus in den szenischen Brutalismus seiner früheren manischen Momente. Dann rüttelt er zum Erschauern am Bühnengestänge und kreischt ohrenbetäubend ins Nirgendwo.

Das Theater als Irrenhaus

In diesen wenigen Momenten schaut man auch nicht einer Psychiatrie-Lehrstunde zu, sondern spürt das Rütteln an der verrückt machenden Überforderung als eines, das auch uns betreffen könnte. Und man fragt sich, ob das Theater nicht selbst ein Irrenhaus ist, wenn da gesagt wird: Das Theater sei natürlich ein einziger Säuferverein, vor allem in der Provinz, ein fruchtbarer Boden für psychische Störungen. Theaterproben würden einer dysfunktionalen Familie im Hyperspeed gleich. Und einmal seien alle ausgetickt, eine Schauspielerin habe ihre Brüste entblösst, erzählt Härtner. Bis er, der tatsächlich Verrückte, um Ruhe gebeten habe.

Eigentlich aber ist dieser Julian Härtner ein netter junger Mann. Der zunächst leicht überdrehte, grinsende, aber charmante Jungmacho wird am Ende als ein nur noch stammelndes Häufchen Elend im Schneegestöber und von der Bühne abgehen – schlurfend und gebückt vor der Leinwand und dem Bildergewitter von Comics und Berliner Grossstadthektik. Ein Schlussbild, das dem Abend eine schaurig-schöne und melancholische Poesie schenkt, das einen versöhnt mit dem vorherigen Redeschwall und dem Übermass an Selbsterklärung.

Weitere Vorstellungen: Dienstag, 28. Februar, und Mittwoch, 1. März.

Jeweils 20 Uhr, TAK Schaan.