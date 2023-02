Theater Konstanz Schweine auf zwei Beinen: Ein streitbares Stück und eine umstrittene Lesung zum Jahrestag des Kriegsbeginns Einen Tag nach der Premiere von George Orwells «Animal Farm» am Theater Konstanz las der russische Autor Vladimir Sorokin im Rahmen des Festivals «Let's ally. Recht auf Frieden». Gegen seinen Auftritt hatte es im Vorfeld einen Offenen Brief von Studierenden aus der Ukraine gegeben. Valeria Heintges Jetzt kommentieren 27.02.2023, 12.00 Uhr

Sie wissen, dass er lügt: Die Tiere auf der Farm glauben Petzwutz (Dominik Puhl, rechts) längst nicht mehr alles. Bilder: Ilja Mess

«Respekt ist zumutbar. Immer.», so lautet das Motto der Spielzeit 2022/23 am Theater Konstanz. Es steht auch auf den Tickets für die Premiere von George Orwells «Animal Farm», die am vergangenen Freitagabend stattfand. Wer wollte, konnte bereits am Nachmittag an der Mahnwache auf dem Münsterplatz teilnehmen. Diese bildete den Auftakt des Festivals «Recht auf Frieden. Let’s ally», welches das Theater zum Jahrestag des Kriegsbeginns gegen die Ukraine organisiert hatte. Da war es nur folgerichtig, dass Intendantin Karin Becker vor der Vorstellung zu einer Schweigeminute aufrief gegen «Russlands brutalen Angriffskrieg».

Der russische Schriftsteller und Dramatiker Vladimir Sorokin. Ullstein Bild / ullstein bild

Dies noch einmal so deutlich zu sagen, war ihr offensichtlich ein Bedürfnis: War doch das Theater Konstanz wegen der geplanten Lesung des in Berlin lebenden russischen Schriftstellers Vladimir Sorokin im Rahmen des Festivals scharf angegriffen worden. In einem Offenen Brief hatte die Aktivistin Diana Kostenko dazu aufgerufen, während der Veranstaltung vor der Spiegelhalle zu protestieren, da die Einladung eines russischen Autors, und sei dieser auch so ein scharfer Putin-Kritiker wie Sorokin, derzeit das falsche Signal aussende. Eine solche Geste stärke Russland, das so viele Jahre hindurch der Ukraine und ihrer Kultur das Existenzrecht abgesprochen habe und noch immer abspreche.

Respekt von Andersdenkenden

Der Slogan «Respekt ist zumutbar. Immer» bekommt vor diesem Hintergrund eine beinahe schmerzhafte Bedeutung; vielleicht ist seine Verwirklichung für die angegriffenen Ukrainerinnen und Ukrainer derzeit schlicht nicht möglich. Um Respekt vor Andersdenkenden geht es auch in George Orwells «Animal Farm». Die Tiere im Stück vertreiben den sie quälenden Farmer Mr. Jones, nur um sukzessive der Tyrannei der Schweine anheimzufallen, namentlich der von Napoleon (etwas zu glatt: Jonas Pätzold) und seinem Einflüsterer Petzwutz (beängstigend: Dominik Puhl).

Kampf den Zweibeinern

Zunächst fordern sie noch die Gleichheit unter ihresgleichen und sagen den Zweibeinern den Kampf an. Später gehen auch die Schweine-Anführer auf zwei Beinen, leben im Herrenhaus und sind auch sonst von den Menschen-Herrschern nicht mehr zu unterscheiden. Längst haben sie ihre Schreckensherrschaft errichtet; die angeblich zweitrangigen Tiere wagen keinen Aufstand mehr.

So werden auf der Farm der Tiere Gesetze gemacht: 1, 2, 3, 4, 5 (vorn v.l.: Jonas Pätzold, Kristina Lotta Kahlert, Miguel Jachmann, Dominik Puhl, Luise Harder, hinten Thomas Fritz Jung).

Orwells Werk erschien 1945 und lässt sich als Parabel auf die marxistische Revolution und den Stalinismus lesen, wie Dramaturgin Hannah Stollmeyer sehr brav im Programmheft erläutert. Diese Parallele ist heute allenfalls noch historisch interessant, doch zeigt Orwell erschreckend deutlich, welche Mechanismen Autokraten auch heute geschickt nutzen, um das Volk respektive die Schwächeren zu unterdrücken und mundtot zu machen.

Nicht ganz staubfrei inszeniert

Regisseurin Franziska Stuhr setzt das Werk für ein Publikum ab zwölf Jahren sehr geradlinig in Szene; ein beherzterer Zugriff hätte noch etwas mehr Staub vom Stück abwischen können. Stuhr verzichtet weitgehend auf Tierzuschreibungen; nur gelegentlich ruckeln Hälse wie bei Hühnern oder sind verdreht wie bei Kühen. Stattdessen spricht der greise Eber Old Major (sehr wandelbar: Miguel Jachmann) seine Vision einer Herrschaft der Tiere in den Zuschauerraum, als wolle er alle zum Aufstand ermutigen.

Die Arbeit der Tiere besteht im Bühnenbild von Ute Radler aus dem sehr strapazierten Schleppen brauner Jutesäcke, die zu Mauern oder einer Windmühle gestapelt werden. Was das nun genau mit dem «Recht auf Frieden» zu tun hat, erschliesst sich nur bedingt. Und so bleibt der Eindruck, das dazugehörige Festival sei doch sehr auf die Schnelle organisiert worden.