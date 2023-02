Theater Konstanz Kinder im Katastrophenmodus: Das Junge Theater Konstanz spielt das preisgekrönte Stück «Und alles» in der Spiegelhalle Nachrichten über Krieg, Klimawandel und Katastrophen prasseln von früh bis spät auf uns ein. Wie Kinder darauf reagieren, davon handelt Gwendoline Soublins mit dem Deutschen Kindertheaterpreis 2022 ausgezeichnetes Stück «Und alles». Das Theater Konstanz zeigt die deutschsprachige Erstaufführung für Publikum ab zehn Jahren. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 15.02.2023, 19.00 Uhr

Wo steckt Ehsan? Nicht im Luftschutzbunker, wie zunächst vermutet – die Kinder Nelson (Jasper Diedrichsen), Salvador (Fynn Engelkes), Sam (Abenaa Prempeh) und Chalipa (Sylvana Schneider) erfahren es aus den Nachrichten. Bilder: Milena Schilling

Zwölfjährige Brüder gehören nicht zu den geselligsten Wesen. Sie futtern den Kühlschrank leer, machen sich aber ansonsten unsichtbar. So einer ist Ehsan. Er kann Unmengen an Spaghetti vertilgen, am liebsten nur mit Salz und Butter. Das ist jedoch auch alles, was ihn aus seinem Zimmer lockt. Fast rund um die Uhr verfolgt er über die Medien, wie die Erde auf den Abgrund zurast. Das Klima: nicht zu retten. Der Angriffskrieg auf die Ukraine: Fast schon ein Jahr dauert er, und kein Ende ist in Sicht.

Machtgeile Politiker, hungernde Kinder, Umweltzerstörung, Menschen auf der Flucht: Wohin man blickt, sieht es «nicht rosig» aus – so vorsichtig formuliert es das zur Munterkeit verdammte Morgenradio. Das ist die Ausgangslage in «Und alles», dem Stück, für das die französische Autorin Gwendoline Soublin 2022 den Deutschen Kindertheaterpreis und den Baden-Württembergischen Jugendtheaterpreis erhalten hat.

Auf dem Spielplan des Jungen Theaters Konstanz stand «Und sonst» schon vorher; für die deutschsprachige Erstaufführung in der Spiegelhalle zeichnet Regisseur Philipp Jescheck verantwortlich, und eins muss man vorausschicken: Er verwechselt wache Zeitgenossenschaft nicht mit Humorlosigkeit und Angstmacherei.

Auch Superkräfte helfen nichts

Mit Action gegen die Weltuntergangsstimmung: Sam, Nelson und Chalipa wollen den verschwundenen Bruder finden.

Dabei sind die vier Personen auf der Bühne – zwei Kinder, zwei Jugendliche, gespielt von jungen Erwachsenen, wie das im professionellen Theater eben ist – in heller Aufregung. Ehsan ist nämlich spurlos verschwunden.

Chalipa, die kleine Schwester, vermutet ihn im Luftschutzbunker. Sam, die auf beide aufpassen soll, holt Hilfe; doch mit der Motorsäge richtet ihr Freund Salvador nichts aus. Und der kleine Nelson hat auch keine Ahnung, wo Ehsan sein könnte. Seelenruhig spielt er Dinge wie Batman oder «Friedhof der Fischstäbchen». Und das ist nicht nur originell, sondern ein fantasievoller Wink mit dem Zaunpfahl. Man begreift es aber erst hinterher.

So sitzen sie eine Weile ratlos auf dem Berg von Holzpaletten, den Sina Gentsch und Stephanie Zimmer in der Mitte der Bühne aufgeschichtet haben. Sie blättern sich durch Ehsans Katastrophentagebuch, probieren es mit in Zeitlupe gespielten Actionszenen – als Superhelden des Kinderzimmers. Und sie entwerfen auf dem Höhepunkt ihrer Hilflosigkeit optimistische Zukunftsszenarien. Sie werden zu Aktivisten der Überlebenslust.

Was Kinder ängstigt und worauf sie hoffen

Wie Kinder gern Grosse spielen, versetzen sich Sylvana Schneider, Abenaa Prempeh, Jasper Diedrichsen und Fynn Engelkes neugierig in die Rolle von Kindern zwischen vier und vierzehn. Eine Herausforderung! Man nimmt ihnen ihre Figuren aber recht schnell ab, weil sie nicht übertreiben; das ist gerade für Kinder und Teenies im Zuschauerraum wichtig.

Was sie sagen, wie sie auf die Welt und ihre Zukunft schauen, hat die Autorin ihnen nicht einfach so in den Mund gelegt – sondern aus Gesprächen und Interviews, die sie mit jungen Menschen geführt hat, ins Stück übertragen.

Die Suche nach Ehsan endet schliesslich sehr überraschend: Wo er steckt, erfahren die vier auf der Bühne aus den Nachrichten. Ein klassischer Theatercoup, clever in digitale Zeiten gerettet.