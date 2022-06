Phönix Theater Steckborn: Das sind die neuen Leiterinnen

Theater «Wir und das Publikum müssen uns aneinander gewöhnen»: Dieses Frauenduo leitet künftig das Phönix-Theater in Steckborn Carina Neumer und Julia Anna Sattler übernehmen ab 1. Januar 2023 die Leitung des Phönix-Theaters Steckborn. Sie treten die Nachfolge des langjährigen Leiters und Mitbegründers Philippe Wacker an. Beide sind Anfang dreissig und haben einen Bezug zur Tanzszene. Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 08.06.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die neuen Leiterinnen des Phönix-Theaters in Steckborn: Carina Neumer (links) und Julia Anna Sattler. Bild: Andrea Tina Stalder

Vor über vierzig Jahren hatte Philippe Wacker gemeinsam mit einigen Kollegen das Phönix-Theater in Steckborn gegründet, nun wird sich der 67-Jährige aus der operativen Arbeit zurückziehen. Auf die Ausschreibung seiner 40-Prozent-Stelle als Geschäftsleiter seien sechs «ernst zu nehmende, gute» Bewerbungen eingegangen, erzählt Wacker. «Alle waren interessant. Ich selbst habe mich aber bewusst aus der Findungsgruppe herausgehalten.»

Philippe Wacker, Gründer des Phönix-Theaters Steckborn. Bild: Reto Martin

Die Wahl der Kommission fiel auf das Duo Carina Neumer und Julia Anna Sattler, beide Anfang dreissig, beide Tänzerinnen, beide mit einem Master in Kulturmanagement in der Tasche. Das seien gewichtige Vorteile gewesen, so der scheidende Chef. Der Kanton Thurgau – über eine Leistungsvereinbarung einer der Hauptfinanziers des Theaters – hatte eine Professionalisierung gefordert, der Trägerverein wünschte sich eine Fortführung des Schwerpunktes Tanz. «Carina und Julia haben auch durch ihre offene und kommunikative Art überzeugt», meint Wacker. «Sie ergänzen sich gut.»

Sie haben sich gemeinsam beworben

«Wir kennen uns schon seit rund zehn Jahren», sagt Carina Neumer. «Julia war in der Tanzkompanie in St.Gallen, als ich dort vortanzte.» Die freundschaftlichen Kontakte haben sich durch das gemeinsame Kulturmanagement-Studium verstärkt, sodass es Neumer leichtfiel, Sattlers Vorschlag anzunehmen, sich gemeinsam zu bewerben. «Es ist eine Chance für uns und das Theater», sagen beide übereinstimmend.

«Wir haben einen aktuellen Bezug zur Tanzszene. Das macht es leichter.»

Auch nach dem Ende des Festivals «tanz:now», welches das Phönix-Theater bis 2020 in Zusammenarbeit mit der Thurgauer Kulturstiftung jährlich durchführte, gebe es viele Wege, das Haus zu vermarkten. «Wir sind noch Partner des Tanzfestivals ‹Steps› und Teil des Netzwerks von Premio, dem Nachwuchspreis Theater und Tanz. Philippe Wacker hat es geschafft, den Tanz hier zu etablieren. Das Publikum wird weiter spannende Tanzaufführungen zu sehen bekommen.»

In die Theaterleitung werden die beiden nun langsam integriert. Sie begleiten Philippe Wacker in seiner letzten Saison als Geschäftsleiter. Die Programmierung für das erste Halbjahr 2023 steht an. Ab 1. Januar sind sie dann alleinverantwortlich, unterstützt vom Trägerverein des Theaters. «Wir und das Publikum müssen uns aneinander gewöhnen», so Julia Anna Sattler. «Bei Aufführungen wird immer eine von uns dabei sein, und auch bei den Vereinssitzungen.»

Ihre Ideen verraten sie noch nicht

Ihr Engagement beginnt schon zu wirken: «Wir werden inzwischen auf der Strasse schon gegrüsst.» Was genau kommendes Jahr zu sehen sein wird, verraten die Kulturmanagerinnen nicht. «Wir haben schon in unserem Bewerbungsdossier einige Ideen präsentiert, aber ob und in welchem Umfang wir sie umsetzen können, hängt davon ab, ob die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton uns ein etwas höheres Pensum bewilligt.» Mit geteilten sechzig Prozent könnten sie mehr auf die Beine stellen als mit den bisherigen vierzig Prozent.

Beide Frauen haben noch andere Jobs, die sie so weit als möglich neben ihrer neuen Aufgabe weiterführen wollen. Julia Anna Sattler managt ein Streichorchester und ist im Zürcher «Kaufleuten» fürs Booking angestellt. Carina Neumer leitet die Schaffhauser Kulturtage und die eigene Tanzcompagnie Doxs. Zudem ist sie Fachberaterin Tanz für das Kulturamt des Kantons Thurgau. Im Phönix-Theater wird Neumer sich um die Finanzen und um die Strategie kümmern, Sattler um Personelles und Verträge. «Gemeinsam verantworten wir uns die Programmierung und das Marketing», sagen sie. Sie müssen dabei die Ansprüche des tanzbegeisterten Publikums in Steckborn erfüllen und gleichzeitig die überregionale Ausstrahlung des Theaters stärken. «Nebenan in Schaffhausen gilt das ‹Phönix› als Bijou, das immer einen Ausflug wert ist», so Neumer. Den Nachteil der wenig zentralen Lage münzen sie zu einem Vorteil um. Für die beiden neuen Leiterinnen ist das ehemalige Pumpenhaus am Seeufer das schönstgelegene Theater der Schweiz – «auf jeden Fall jetzt, wo es unser Theater ist», lachen sie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen