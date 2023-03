«Der Weibsteufel» feiert Premiere in der Kellerbühne St.Gallen

Theater Biederer Alpenkrimi: «Der Weibsteufel» feierte Premiere in der Kellerbühne St. Gallen Karl Schönherrs Drama «Der Weibsteufel» erzählt die Geschichte einer Frau, die vom braven «Eheweib» zur verführerischen Femme fatale wird. Die Inszenierung der Kellerbühne St. Gallen bleibt aber teilweise in der Vergangenheit stecken. Claudio Weder Jetzt kommentieren 02.03.2023, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Der Weibsteufel» erzählt eine Dreiecksgeschichte. Die Figuren tragen archetypische Namen wie «Mann» (Adrian Furrer), «Weib» (Boglárka Horváth) und «Jäger» (Alexandre Pelichet). Bild: Marius Eckert

Die aufregendste Szene kommt gleich am Anfang: Der Mann (Adrian Furrer) liegt tot am Boden, erstochen von der Klinge des Jägers (Alexandre Pelichet). Daneben das triumphierende «Weib» (Boglárka Horváth). Das Stück könnte jetzt schon fertig sein, doch dann heisst es: «Gut denn. Noch einmal von vorne.»

Es erklingt ein Gongschlag, der den ersten Akt von Karl Schönherrs Drama «Der Weibsteufel», geschrieben 1914, einläutet. Das Stück feierte am Mittwoch Premiere in der Kellerbühne St. Gallen. Die Handlung ist schnell erzählt: Im Mittelpunkt des 100-minütigen Stücks steht eine komplexe Dreiecksgeschichte. Eine Frau, genannt «das Weib», lebt zusammen mit ihrem Ehemann («der Mann») in einem abgelegenen Haus in den Tiroler Bergen. Der Mann betreibt Handel mit Schmuggelwaren; mit dem Geld will er seiner Frau ein Haus im Dorf kaufen.

Ein junger (Grenz-)Jäger kommt dem Schmuggelhändler auf die Schliche. Dieser will die Frau fortan als «Spielball» und «Köder» benutzen: Sie solle den Jäger «ein bissl verliebt machen» und ihn ablenken, damit er weiterhin seinem Geschäft nachgehen kann. Doch die Frau schmiedet heimlich einen teuflischen Plan, um sich aus den Fängen der beiden Männer, die wie hölzerne Soldaten wirken, zu befreien. Dieser geht auf und sie steht am Ende als Siegerin da.

Zwischen dem Jäger und dem Weib bahnt sich eine Affäre an. Bild: Marius Eckert

Eine Stube mit drei Stühlen

Die Inszenierung unter der Regie von Kellerbühnen-Leiter Matthias Peter kommt mit wenig aus. Der Regisseur legt den Fokus auf die Psychologie der Figuren. Gefühle, Gedanken, Handlungen nehmen viel Raum ein. Alles andere ist Nebensache: Die Kostüme sind unauffällig, die Musik besteht aus einer kaum hörbaren Akkordeon-Melodie. Das Bühnenbild ist minimalistisch und wenig aufregend. Einziger Schauplatz ist eine spärlich eingerichtete Stube mit drei Stühlen, einer Truhe (in der das «Weib» ihr Geheimnis hütet), einer Hängelampe und rot-weiss-karierten Vorhängen.

Alles spielt sich in dieser engen Bauernstube ab, die für das «Weib», hervorragend gespielt von Boglárka Horváth, immer mehr zum Gefängnis wird: vom Liebesakt über den Streit bis hin zum tödlichen Ende. Schade, dass der Regisseur die Mordszene an den Anfang gestellt hat. Dadurch bleibt der Spannungsbogen relativ flach – und man ist froh, dass Boglárka Horváth einen zu Beginn jeden Aktes mit einem kräftigen Gongschlag aus dem Halbschlaf holt.

Emanzipation mit Fragezeichen

Zeitlos ist Schönherrs über hundertjähriger Dramenstoff allemal. Nichtsdestotrotz haftet der Inszenierung etwas Biederes an. Es ist ein Alpenkrimi mit vielen Anachronismen. Die bäuerlichen Kostüme sowie der gekünstelte Tirolerdialekt wollen nicht so recht in die heutige Zeit passen. Das gilt ebenso für die Geschlechterrollen: Bis zum Schluss wird die Frau als «Weib» bezeichnet, was irgendwann nervt. Auch das Männerbild ist fragwürdig: Ein Mann gilt nur als begehrenswert, wenn er körperlich stark ist, wie am Beispiel des Jägers aufgezeigt wird.

Und auch wenn die Frau am Ende – wie eine diabolische Femme fatale – über die Männer triumphiert («Mächtig, Ihr Mannsteufel. Euch ist man noch über»), muss man die Emanzipation der Frauenfigur in Frage stellen: Bis zuletzt wünscht sie sich nämlich, dass ihr Mann aus ihr «eine Mutter gmacht hätte, wies Recht und Brauch ist.»

Die Geschichte kommt nicht wirklich zu einem Ende, weil sie als ewiger Kreislauf angelegt ist: «Immer wieder von vorn» wird sie durchexerziert. Der tote Ehemann erwacht wieder zum Leben, die Femme fatale ist wieder die brave Ehefrau, die ihren sechsten Hochzeitstag feiert und sich innigst Kinder wünscht. Ist «Der Weibsteufel» wirklich ein Emanzipationsstück? Darüber lässt sich streiten.

Hinweis Weitere Aufführungen bis am 15. März. Infos unter kellerbuehne.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen