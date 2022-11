Uraufführung Tanzstück "Scham(los)" in der Lokremise St.Gallen

Tanz Gefangen im Betonwald: Im neuen Stück «Scham(los)» des Theaters St.Gallen werden die Tanzenden zu Marionetten Am Donnerstag feierte das Tanzstück «Scham(los)» Premiere in der Lokremise St.Gallen. In starken Bildern choreografieren Francesca Frassinelli und Mauro Astolfi das Ich-Sein in einer kritischen Gesellschaft. Mirjam Bächtold 25.11.2022, 17.00 Uhr

Die Tanzenden werden zu willenlosen Spielfiguren. Bild: Gregory Batardon

Zwei Männer nähern sich an, fühlen sich zueinander hingezogen, beginnen zu tanzen. In wilden Verrenkungen verschlingen sich ihre Körper ineinander. Dann plötzlich stossen sie sich gegenseitig zurück, fühlen sich schuldig vor den Augen der grauen Masse, die hinter kalten Betonsäulen beobachten.

Es ist eines der stärksten Bilder im neuen Tanzstück «Scham(los)», das am Donnerstagabend in der Lokremise St.Gallen uraufgeführt wurde. Besonders die erste Choreografie «Blindfolded» der italienischen Choreografin Francesca Frassinelli thematisiert eindrücklich die innere Zerrissenheit zwischen den intimsten Wünschen und den Normen der Gesellschaft. Kinsun Chan, der Leiter der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen, zeichnet sich für das Bühnenbild verantwortlich und versetzt das Stück in einen Wald aus Betonsäulen, die einerseits Schutz bieten, doch irgendwann zum Gefängnis werden.

Darin werden die Tänzerinnen und Tänzer zu roboterartigen Figuren, die unkontrolliert zucken. Sie werden zu Spielfiguren, die mit sich machen lassen, was die anderen wollen. Doch immer wieder versuchen zwei auszubrechen, finden sich zu intimen Tänzen, die jedoch immer von der Masse unterdrückt werden. Die Choreografie überzeugt durch eine spannende Dramaturgie sowie durch eindrückliche und berührende, aber auch verstörende Bilder: In einer Szene liegen die Tänzer wie hilflose Käfer auf dem Rücken, strampeln mit den Beinen und beginnen schliesslich, sich gegenseitig aufzufressen. Hinter den Betonsäulen wird ein stummer Schrei Sinnbild für alles, was wir eigentlich gern wollen, jedoch unterdrücken.

Frankensteins Marionetten

Während die Tänzerinnen und Tänzer in «Blindfolded» helle, transparente Kostüme tragen – entworfen von Louise Flanagan – sind es in der zweiten Choreografie dunkelblaue, weite Kleider, die an Gefängniskleidung erinnern. «Ground Control» hat der Italiener Mauro Astolfi choreografiert. Darin thematisiert er das Bedürfnis, eine unkontrollierbare Welt zu kontrollieren.

Der meterlange Arm streckt sich nach Zuneigung aus. Bild: Gregory Batardon

Das Stück erhält etwas Monströses, als ein Tänzer beginnt, neue Menschen zu formen und sie wie Marionetten tanzen zu lassen. Der zweiten Choreografie hätte eine Kürzung jedoch gutgetan. Mit der Zeit werden die Zweierszenen zu ähnlich, das Stück verliert an Spannung. Die englischen Texte, die von den Krisen der Welt erzählen, versteht in St.Gallen vermutlich nicht jeder im Publikum und das Stück wäre auch ohne sie ausgekommen. «Ground Control» endet mit einem starken Schlussbild, mit einem wie von Zauberhand meterlang gedehnten Arm, der sich in letzter Verzweiflung nach ein bisschen Zuneigung ausstreckt.