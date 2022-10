St.Galler Band Paraphon veröffentlicht erstes Album

Synthiepop Anekdoten der Spielfreude: Das St.Galler Duo Paraphon lässt auf seinem ersten Album die 80er-Jahre wieder aufleben Mit «Anecdotes of Wired Minds» erscheint am 7. Oktober das erste Album von Michelle Zanivan und Yves Eggenberger, die zusammen die Band Paraphon bilden. Inspiriert hat sie die Klangvielfalt von Synthesizern. Emil Keller Jetzt kommentieren 05.10.2022, 17.00 Uhr

Michelle Zanivan und Yves Eggenberger, beide 25 Jahre alt, bilden zusammen die Band Paraphon. Bild: PD

Es blinkt und flackert in allen Farben, Kabelstränge ziehen sich die Wände hoch und Controller, Pedale und Kippschalter zieren den Boden. Im Bandraum von Paraphon sieht es fast so aus wie in Frankensteins Labor. Mit dem Unterschied, dass das St.Galler Electronica-Duo keine Monster erschafft, sondern Gefühle aus den 80er-Jahren wieder zum Leben erweckt: Lauscht man den synthetischen Klängen von Paraphon, schleichen sich Erinnerungen an New-Wave-Klassiker unweigerlich ins Gedächtnis.

Michelle Zanivan und Yves Eggenberger sind dabei aber weit davon entfernt, ein Abklatsch früherer Musikgrössen zu sein. Es waren viel mehr die unbegrenzten Klangmöglichkeiten, welche bei den beiden die Leidenschaft für die elektronischen Apparaturen entfachten. Aus ihrer vierköpfigen Band «Vie and We», in der sie noch immer spielen, koppelten sie sich aus und gründeten die Band Paraphon. In den vergangenen zwei Jahren drückten sie auf Tasten und drehten an Knöpfen, bis genug Material beisammen war für das erste Album «Anecdotes of Wired Minds», das am 7. Oktober erscheint und noch am selben Abend im St.Galler Jugendkulturraum Flon getauft wird. «Die meisten Songs sind aus Jams mit unseren Synthesizern hervorgegangen», erklärt Eggenberger und ergänzt: «Dabei kann auch mal Eurodance herauskommen.»

Paraphon während eines Auftritts am Festival «Musig uf de Gass» in St.Gallen. Bild: Reto Martin (St.Gallen, 4. Juni 2022)

Frankenstein und Shakespeare

Diese «Anekdoten» aus ihren Sessions haben sie festgehalten, Passendes zusammengebracht und mal mit und mal ohne Texte den Liedern Leben eingehaucht. Der Song «Wired Minds» hält dann auch her als Modernisierung der Frankenstein-Saga. Zanivan erklärt:

«Wir haben ja mehrere Geräte, welche sich beim Musik machen miteinander verknüpfen, Daten austauschen und dadurch regelrecht zu einem neuen Wesen werden.»

Der Song «Miles» ist inspiriert von einem Teenie-Film aus den 2000er-Jahren und trieft nur so vor kitschiger Liebesgeschichte. Eine literarische Anspielung versteckt sich auch im Song «Forest of Fairytale», welcher die Komödie «A Midsummer Night's Dream» von Shakespeare in die Welt der Bässe, Samples und Stimmeffekte entführt. Der Song bildet das Finale und verbindet alles, was sich über die acht Songs des Albums aufgebaut hat.

Von den anfänglichen musikalischen Anspielungen auf die Sounds der 80er-Jahre über die Erschaffung eines eigenen Musikroboters bis hin zu den ausufernden Klangsphären, welche sich bei Jams gerne mal ergeben können, bietet «Anecdotes of Wired Minds» ein Querschnitt durch die Möglichkeiten der synthetischen Klangerzeugung.

Das Musikvideo zum Song «Wired Minds». Video: Youtube

Elektronische Musik ohne Computer

Den handfesten und handwerklichen Teil dieser Klangerzeugung will das Duo denn auch aus ihrem Jam-Labor auf die Bühne bringen. Dabei verzichten sie bewusst auf den Computer als Hilfsmittel und schleppen lieber vier Synthesizer samt Steuerungselementen und rund 30 Kabel mit auf die Bühne. «Es ist fast schon eine Gegenreaktion zu den DJs und Gruppen, welche nur noch einen Laptop mit zum Auftritt nehmen und den Play-Knopf drücken», erklärt Eggenberger.

Keine leichte Aufgabe, zu zweit eine ganze Band live einzuspielen. Hinzu kommt, dass die Synthesizer immer wieder aufs Neue eingestellt werden müssen. «Dadurch tönt es jedes Mal ein wenig anders», so Zanivan. Diese Experimentierfreude und Spielereien sind schliesslich aber das, was Paraphon ausmacht und dem neuen Album überhaupt zum Leben verholfen hat.

Plattentaufe am 7. Oktober, 20.30 Uhr, im Flon St.Gallen.

