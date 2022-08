"Mir trülled im Chreis": Débutalbum des Schaffhauser Duos Ahh Wa!

Synth-Pop «No fun fun fun»: Das erste Album des Schaffhauser Duos Ahh Wa! ist voller Abgründe «Mir trülled im Chreis» heisst das erste Album der neu formierten Schaffhauser Band Ahh Wa! um Martin Fischer und Jürg Odermatt. Mit ihrer Musik halten die beiden Schaffhauser der Gesellschaft den Spiegel vor. Parallel zum Album ist ein über 100-seitiges Booklet erschienen – inklusive Gedichte, Illustrationen und Comics. Emil Keller Jetzt kommentieren 25.08.2022, 17.00 Uhr

Martin «Fisch» Fischer (links) und Jürg «Odi» Odermatt, bekannt von der Band Papst & Abstinenzler, bilden neu das Duo Ahh Wa!. Bild: PD

«No fun fun fun. S git kei Zuckerwatte do. Nu e Geischterbahn.» Lauscht man den Texten von Jürg «Odi» Odermatt zu lange, wähnt man sich alsbald in einer grauen, tristen Welt voller Abgründe und sozialer Unzulänglichkeiten. Denn Odermatt nimmt in seinen Texten die Gepflogenheiten und Merkwürdigkeiten unserer Gesellschaft haarscharf unter die Lupe und bettet sie auf die Klänge von Martin «Fisch» Fischers analogen und digitalen Synthesizern.

Markdurchdringende Bässe treffen dabei auf nicht minder aufrüttelnde Beobachtungen. So kritisiert Odermatt beispielsweise mit Zeilen wie «Mir mached alles kabutt. Wel mers chönd» oder «Fang äntli aa rich sii!» unser zerstörerisches Konsumverhalten und die immer grösser werdende Einkommensschere. Nordic-Walking-Rentner wie auch unsere Jagd nach immer mehr Klicks nimmt der Sänger verspielt auf die Schippe. Teilweise aus Fremdscham, teilweise aus Selbsterkennung möchte man eigentlich weghören, doch vermag man es am Ende doch nicht. Fischers Rhythmen halten die Zuhörenden gefangen in ihrer eigenen Unzulänglichkeit.

Neuer Stil, alte Probleme

Zwei Jahre lang werkelten die beiden Exil-Schaffhauser am kürzlich erschienenen Doppelalbum «Mir trülled im Chreis». Corona hatte ihre bisherige Band Papst & Abstinenzler auseinandergesprengt. Mit dem Duo Ahh Wa! wagten Odermatt und Fischer einen musikalischen und stilistischen Neuanfang.

Nicht mehr im gewohnten Bandraum, sondern im Heimstudio voller Keyboards, Synthesizer und Verzerrer tüftelte Schlagzeuger Martin Fischer an neuen Beats. Odermatt kam dabei fast nicht mehr nach mit Texteschreiben, so produktiv nutzte sein Bandkollege die pandemiebedingte Auszeit. Die 22 digital erhältlichen Songs strotzen vor genreübergreifender Experimentierfreudigkeit.

Das Video zum Song «Geischterbahn». Video: Youtube

In den Texten zeigt Odermatt auf, wo es derzeit nicht rundläuft in unserem System. Er begeht einen schmalen Grat zwischen Moralapostel und Wutbürger: Denn mit dem Zeigefinger möchte er nicht durch die Welt gehen – in vielen kritischen Textpassagen erkenne er sich selbst, wie er sagt. Dennoch gebe es viele Gepflogenheiten, bei denen er nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen könne.

Gleichzeitig ist eine gewisse Resignation beim 60-Jährigen rauszuhören; er bezweifelt, dass sich so schnell etwas an unseren Gepflogenheiten ändern wird. Von ungefähr kommt der Albumtitel «Mir trülled im Chreis» also nicht: «Wir erkennen viele unserer Probleme und Herausforderungen – wie zum Beispiel den Klimawandel – und hätten auch ganz passable Lösungen parat. Nur tut sich nicht viel. Unterm Strich sind wir am Schluss wieder gleich weit wie am Anfang», erklärt Odermatt den düsteren Unterton des Albums.

Weltgrösstes Booklet

Ebenfalls begleitet wird das Album von einem eigens für den Release produzierten Magazin, welches neben den Songtexten auch Illustrationen enthält. Rund vierzig Gastbeiträge und Comics sind so zusammengekommen und komplementieren die Songtexte mit Witz und Tiefgang.

«Dass so viele Freunde und über zwei Ecken bekannte Kulturschaffende freiwillig mitgewirkt haben, hat mich eigentlich am meisten gefreut», erzählt Odermatt im Nachgang zum Projekt. So bietet «Mir trülled im Chreis» nicht nur einen neuen Blick auf unsere Gesellschaft, sondern liefert das vielleicht dickste Booklet der Musikgeschichte mit.

«Mir trülled im Chreis» gibt es auf allen gängigen Musikplattformen zu hören. Das digitale Album samt physischem Booklet kann bei odi@gmx.ch bestellt werden.

