St.Galler Festspiele Verdi setzt Zeichen für unsere Zeit: Die Oper auf dem St.Galler Klosterhof nimmt in einer Trümmerlandschaft Gestalt an Unter teils widrigen Wetterverhältnissen inszeniert Barbora Horáková Joly auf dem St.Galler Klosterhof Giuseppe Verdis Oper «Giovanna d’Arco»: Ein Augenschein von den szenischen und musikalischen Proben im Freien und in der Tonhalle. Rolf App Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Opernregisseurin Barbora Horáková Joly auf der Festspielbühne vor der Turmfassade der St. Galler Kathedrale. Bild: Ralph Ribi

An diesem Juninachmittag ist eine Gewitterwand quer über die Schweiz gezogen. Jetzt, kurz nach 17 Uhr, beginnt es auch in St.Gallen zu regnen, die Abendprobe zu Giuseppe Verdis Festspiel-Oper «Giovanna d’Arco» auf dem Klosterhof ist akut in Gefahr.

Trotzdem sind die Regisseurin Barbora Horáková Joly und ihre Bühnenbildnerin Susanne Gschwender die Gelassenheit selbst. «Wir sind ein erstes Mal durch», sagt Barbora Horáková Joly. Sowohl die Erst- als auch die Zweitbesetzung konnte sämtliche Auftritte auf der Bühne singen. Ebenso die Chöre, die mit ihren markanten Nummern Verdis 1845 komponierte, deutlich von den Vorboten des italienischen Unabhängigkeitskampfs geprägte Oper bestimmen. Barbara Horáková Joly sagt:

«Dies ist eine Kriegsoper.»

Susanne Gschwender hat denn auch eine Trümmerlandschaft entworfen. Eine Bühne, bei der man, selbst wenn es sich um die Überreste einer Kirche handelt, unwillkürlich an den Krieg in der Ukraine denkt. Dieser Krieg ist Grund dafür, dass die ursprünglich geplante Jeanne-d’Arc-Oper von Pjotr Tschaikowsky aus Rücksicht auf Situation und Ort abgesetzt wurde, was Umbesetzungen zur Folge hatte.

Was Heldentum heute bedeuten kann

Auch Barbora Horáková Joly musste sich umorientieren, denn «Tschaikowskys Heldin taucht mehr in die religiöse Dimension ein, während Verdis Johanna eine Kriegerin ist». Im Zentrum langer Gespräche mit Susanne Gschwender und der Kostümbildnerin Annemarie Bulla stand deshalb die Frage, worum es im Libretto von Temistocle Solera und in Verdis heftiger, bewegter Musik eigentlich geht.

Und was das Schicksal einer politisch vielfältig instrumentalisierten und immer wieder auch künstlerisch verarbeiteten Gestalt aus dem frühen 15. Jahrhundert uns heute zu sagen hat. Was, beispielsweise, bedeutet Heldentum in unserer Zeit? Die Regisseurin hat dazu vor Ort recherchiert:

«Wir haben Frauen aus der Stadt gebeten, uns von ihren Heldentaten zu erzählen.»

Ein anderes Thema ergibt sich aus der Gestalt von Jeanne d’Arc selbst. Da ist ein junges Mädchen, wie man vermutet heimgesucht von epileptischen Anfällen, das einem göttlichen Auftrag zu folgen glaubt, wenn es an den Hof eilt und die Truppen des französischen Königs gegen die Engländer anführt. «Sie ist eine tief religiöse Idealistin, die ihrem Vater Angst macht. Ihre plötzliche Stärke macht ihm Angst.»

Und nicht nur ihm. Denn Barbora Horáková Joly stellt sich die Frage, wo Idealismus in Fanatismus kippt, und begreift Verdis «Giovanna d’Arco» als ein zutiefst politisches Werk.

Gelöst und konzentriert: Die Musiker bei der Arbeit

Als wir uns trennen, regnet es noch immer. Die Musikerinnen und Musiker des Sinfonieorchesters St. Gallen muss das nicht kümmern. Umstellt von Mikrofonen, haben sie sich in der Tonhalle eingerichtet, im Parkett und nicht auf der Bühne, wo bei den Endproben und während der Vorstellungen der Prager Philharmonische Chor und der Kinderchor des Theaters Platz finden werden.

Chefdirigent Modestas Pitrenas steckt mit der Detailarbeit im dritten Akt, mahnt hier mehr Weichheit, dort mehr Tempo an, und singt passagenweise gern mit. Auch hier ist die Stimmung zugleich gelöst und konzentriert.

Draussen hat sich der Regen verzogen, auf dem Klosterhof ist es kühl und Barbora Horáková Joly ist voller freundlicher, aber sehr zielstrebiger Energie. Sie weiss: Ihre Ideen können erst zum Leben erwachen, wenn es ihr gelingt, sie den Sängerinnen und Sängern zu vermitteln.

Auf und vor der Tribüne herrscht reges Kommen und Gehen. Zwei Kinder werden instruiert, die in der Inszenierung eine Statistenrolle spielen werden, während Barbora Horáková Joly auf der Bühne die Chöre von Theater und Oper St.Gallen und den Winterthurer Theaterchor durch jene Szene im zweiten Akt dirigiert, in welcher sich Triumph in Abscheu wandelt. Giacomo, ihr Vater, beschuldigt Giovanna, eine Hexe zu sein. Die drei Hauptdarsteller - Ania Jeruc als Giovanna, Mikheil Sheshaberidze als Carlo VII und Giuseppe Altomare als Giacomo – treiben in dramatischer Geste den Konflikt voran, der Giovanna das Leben kosten wird.

Barbora Horáková Joly weiss, dass sie inn der Open-Air-Produktion starke Zeichen setzen muss. Ein Zeichen setzt auch der Chor mit einem Transparent: «Tutto per la Patria». Alles für das Vaterland! Wirklich? Das ist schon mal etwas, über das man auf dem Heimweg nachdenken kann.

Premiere: Freitag, 24. Juni, 20.30 Uhr, Klosterplatz St.Gallen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen