Die Tanzkompanie zeigt in der Kathedrale "Gegen den Strom"

St.Galler Festspiele Tropfen im Ozean der Zeit: Die Tanzkompanie zeigt in der Kathedrale das Stück «Gegen den Strom» Der bulgarische Choreograf Dimo Kirilov Milev überträgt mit dem Begriff der «flüchtigen Moderne» ein philosophisches Konzept in Tanz: Das ist von beklemmender Schönheit, zwingt die Tänzer zu perfekt ausbalancierter Schlaffheit - und wird getragen durch die Musik. An der Orgel ist Domorganist Willibald Guggenmos, hinzu kommt Perkussion von Martin Flüge und den Tanzenden. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 30.06.2022, 18.23 Uhr

Flüssig wie Wasser: Mei-Yun Lu, Dustin Eliot ringen als Paar um Halt – und wehren sich zugleich gegen Erstarrung. Bilder: Gregory Batardon

Es dauert eine Weile, bis die Orgeltoccata von Eugène Gigout sich endlich so nachdrücklich ins Bewusstsein gehämmert hat, dass Ruhe einkehrt im Schiff der Kathedrale. Sich aus dem Geplätscher des Alltags, dem beschleunigten Strom des Erlebens, Meinens und Kommunizierens zu reissen, sich lauschend und schauend zu öffnen, fällt offenbar zunehmend schwer. Mag Willibald Guggenmos an der grossen Domorgel auch noch so eindringlich am Ohr packen – nicht alle merken es sofort. So vieles buhlt rund um die Uhr um unsere Aufmerksamkeit, tagaus, tagein.

Nicht zufällig wird der Blick deshalb zu Beginn des Stücks «Gegen den Strom» von Lichtkünstler Andreas Enzler nach oben geführt, zur Rotunde der barocken Stiftskirche. Dort thronen rings um den St.Galler Heiligenhimmel die acht Allegorien der göttlichen Tugenden, darunter Glaube, Hoffnung und Liebe: Bleibende Werte in Zeit und Ewigkeit. Das ganze Bildprogramm der Kathedrale steht dafür; die Kirche ist gebaute Dauerhaftigkeit.

Die Lichtregie folgt dem Eindunkeln und hält sich mit zurück mit grellen Effekten. Hier der Tänzer Guan-Xuan Chen an der Hauptprobe.

Genau hier setzt Dimo Kirilov Milev die Tänzerinnen und Tänzer der Kompanie von Kinsun Chan der höchst unsteten Gegenwart aus: ein spannungsreicher Kontrast, der durch das 60minütige Stück trägt, obwohl der Choreograf sich mit Effekten sehr zurückhält. Statt den Raum zur Schau zu stellen, lässt er ihn leise sprechen - und fokussiert umso stärker auf die Menschen, die sich darin bewegen. Was fehlt, ist die Richtung; das macht «Gegen den Strom» zu einer Geduldsprobe. Man muss sie aushalten, die quecksilbrige Verflüssigung des Daseins ohne ohne Zuspitzung, ohne narrative Leitplanken und Höhepunkte. Zumal sehr viel am Boden getanzt wird: Eine fragwürdige Entscheidung angesichts der schwierigen Sichtverhältnisse in der Kathedrale.

Ringen um Halt, Angst vor Erstarrung

Auf den zwei Bühnenpodesten vor dem Chorgitter, rechts und links des Altares, ist beständig alles im Fluss, alles auf Sand gebaut. Kein Halt, kein Innehalten - nur ein verzweifeltes Ringen darum. Zugleich treibt Angst vor Erstarrung die Tanzenden an: eine innere und äussere Zerrissenheit, eine Fliehkraft, die Paare nie zueinander finden lässt. Sie selbst, ihre Körper sind wie Flugsand und Wellen; sie entziehen sich jeder Dauerhaftigkeit und Form, werden mal hierhin, dann dorthin gespült in ihren hellen, weich fliessenden Gewändern und Anzügen (Kostüm: Louise Flanagan).

Viel wird am Boden getanzt: Angesichts der Sichtverhältnisse in der Kathedrale eine problematische Entscheidung. Im Bild Piran Scott und Beatriz Coelho

Zunächst aber lassen sie lange auf sich warten. Wie ein einsamer Wächter zieht Tänzer Piran Scott nach der Eröffnungstoccata durch den Mittelgang, eine Laterne in der Hand. Ihm folgt Martin Flüge, der sich als Perkussionist gegen den (überwiegend hellen und sanften) Klangstrom der Orgel stellt, in Überleitungen und Momenten der Stille den Raum auslotet – oder die Elemente hörbar macht, das Rauschen und Wispern, das sanfte Grollen und Anschwellen der Lüfte und Fluten. Wobei der Stücktitel «Gegen den Strom» nicht konkret und naturalistisch gemeint ist: Vielmehr geht es Dimo Kirilov Milev um die tänzerische Übersetzung eines philosophischen Konzeptes.

Inspiriert hat ihn – und dies schon 2019, lange vor Ausbruch der Coronapandemie – der Begriff der «flüchtigen Moderne», wie ihn der polnische Soziologe und Philosoph Zygmunt Baumann geprägt hat. «Gegen den Strom» war als Tanzstück für die Festspiele 2020 geplant, die dann aufgrund der damals strikten Schutzmassnahmen nicht stattfinden konnten. Die Pandemie freilich hat dem Thema der Instabilität modernen Lebens noch eine Erfahrungsdimension hinzugefügt. Und die «neue Normalität» ist alles andere als gewiss; insofern ist «Gegen den Strom» ein Stück der Stunde, das bei aller Schönheit schmerzt und deprimiert.

Perfekt ausbalancierte Schlaffheit

Mit unermüdlicher Energie stemmen sich die fünfzehn Tänzerinnen und Tänzer gegen das Abdriften. Wenn sie sich hochziehen am Podest, dort Halt zu finden versuchen, doch immer wieder abwärts rutschen, in sich zusammensinken, ist es kaum möglich, nicht an Flüchtende, Ertrinkende auf dem Mittelmeer zu denken. Oder, weit weniger dramatisch, an das Gefühl der Fremdbestimmung, der sehr fluiden Regeln und Gewissheiten während der Pandemie. Nichts, was Stabilität gewährt hätte. Standpunkte? Das war einmal.

Die von Domorganist Willibald Guggenmos gespielte und ausgewählte Musik, Arvo Pärts «Trivium», «Pari Intervallo» und «Für Alina», vor allem aber Peteris Vasks «Viatore», wirkt vordergründig wie ein ruhiger Strom - doch gibt es auch hier lebhaft pulsierende Figuren oder scharfe Cluster, die in der Choreografie aufgenommen werden: etwa wenn Piran Scott rücklings und kopfunter genau auf der Ecke des Bühnenquaders erstarrt. Was freilich dominiert, ist die Kunst der perfekt ausbalancierten Schlaffheit. So paradox es klingen mag: Wo keiner dem anderen Halt zu geben vermag, muss jeder Körper für jede Bewegung ein Maximum an Spannung aufbringen. Und sei es, um puppenhaft zurückzufedern in seine Grundgestalt. Im Kippen und Wanken nicht zu fallen.

Die Lichtregie folgt dem späten Abendlicht vom warmen Goldton zu immer fahleren Farben der Dämmerung; sie stellt sich nicht gegen die flüchtige, fliessende Zeit. Umso mehr hebt Milevs Stück das Gefühl dafür auf, bis zum unendlich ruhigen Weg ins Offene der Nacht. Stromaufwärts durchs Tor des Chorgitters. Als gebe es keinen Widerstand.

