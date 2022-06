ST.GALLER FESTSPIELE Das Festspiel-Rezital von Domorganist Willibald Guggenmos: Ganz russisch, aber nicht pompös Anders als auf dem Klosterhof hatte russische Musik in der Kathedrale St.Gallen Platz. Und Domorganist Willibald Guggenmos begeisterte zum Schluss seines Programms mit einer exquisiten Bearbeitung von vier Stücken aus Modest Mussorgskis «Bilder einer Ausstellung». Martin Preisser 27.06.2022, 12.00 Uhr

Die St.Galler Domorgel: Jedes Jahr ein besonderer Bestandteil der St.Galler Festspiele. Bild: Martin Preisser

Traditionell steuert Domorganist Willibald Guggenmos jeweils zu den St.Galler Festspielen ein Konzert auf der Orgel bei. Wie immer zeichnete es sich auch dieses Jahr durch Trouvaillen und durch ein gut durchdachtes Programm aus. Hatte Tschaikowskys auf dem Klosterplatz programmierte Oper «Jeanne d'Arc» wegen des Ukraine-Kriegs und diesbezüglicher Bedenken der Festspiel-Verantwortlichen zu Gunsten der Verdi-Oper über die Klinge springen müssen, gab es in der Kathedrale eine Stunde Russisches vom Feinsten.

Unter dem Motto «Marche funèbre» herrschte keine pompöse, sondern eine eher nachdenkliche Stimmung vor. Tschaikowskys «Marche funèbre» kam denn auch mehr getragen und mit einer fast meditativen Ruhe gespielt von der Orgelempore. Der Festspielabend im Dom geriet spannend auch wegen der Bearbeitungen russischer Musik durch französische Orgelgrössen wie Louis Vierne, Léonce de Saint-Martin oder Marcel Dupré. Vierne unterstreicht in Rachmaninows für Klavier komponiertem Prélude cis-Moll die düstere Seite. Und Dupré gibt dem ursprünglichen Orchesterwerk «Eine Steppenskizze aus Mittelasien» von Alexander Borodin etwas fein ziseliert Farbiges und am Schluss fast etwas kindlich Verträumtes. Plastisch und eindringlich hat de Saint-Martin die Krönungsszene aus Mussorgskis Oper «Boris Godunow» für Orgel eingerichtet.

Auf der Orgel farbiger als im Original

Willibald Guggenmos' eigene Bearbeitung von vier Nummern aus Modest Mussorgskis «Bilder einer Ausstellung» konnte da in der Kunst des Transkribieren wunderbar mithalten. Und sie bewies, dass diese Stücke auf der Orgel deutlich farbiger wirken als die originale Klavierfassung. Die «Promenade», der Gang durch die Ausstellung der Bilder, wirkte durch den flüssigen Gestus, das «Alte Schloss» durch eine hintergründige Ruhe.

Und beim Bild der Hexe «Baba Jaga» kamen mit den bedrohlichen Warnrufen des Stücks und einer beklemmenden Atmosphäre natürlich Gedanken an den Krieg in der Ukraine auf. Dennoch liess sich Willibald Guggenmos dann auch in seiner Bearbeitung des «Grossen Tors von Kiew», dem Abschluss von Mussorgskis Zyklus, nicht zu allzu pompösem Klang hinreissen. Dieses Tor erschien eher erhaben, der Fluss des Stücks hatte eher etwas von einem mächtigen Choral.

Russisches aus Usbekistan

Domorganist Willibald Guggenmos Bild: Reto Martin

Ein Abend mit Willibald Guggenmos zeichnet sich meist auch durch spannende Entdeckungen aus. Die Musik von Georgi Muschel war eine solche: Musik eines Russen, der in Usbekistan wirkte und die dortige Tradition mit russischer Romantik verknüpft. Nach einer Arie zeigte Domorganist Willibald Guggenmos wiederum seine virtuose Seite mit einer wunderbar transparenten Toccata.

Der Festspielabend in der Kathedrale bewies mit eher ruhig gehaltenen Stücken, dass auch ein russisches Programm in diesen Kriegszeiten «funktioniert». Dass Musik über das Aktuelle hinausweisende Emotionen hervorruft, wenn sie gut und zeitlos ist, und dass sie übernational wahrgenommen werden kann, wenn sie Nachdenklichkeit hervorrufen kann.