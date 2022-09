St.Gallen Mit dem Pinsel durch London flanieren: Die junge Hamburger Malerin Paula Baader stellt im Espace Nina Keel aus Auf ihren Spaziergängen erfasst die Künstlerin die Stadt mit allen Sinnen und setzt diese Eindrücke in zarte Malerei um. In der Galerie von Nina Keel erhält sie ihre erste Einzelausstellung. Corinne Schatz Jetzt kommentieren 02.09.2022, 17.00 Uhr

Paula Baader legt mit dem Pinsel ihre Spur in die Geografie Londons. Bilder: Michel Canonica

Lichter auf der Themse, ein edles Paul-Smith-Seidentuch im Schaufenster, ein Blumenmarkt und ein heiss geliebter Mantel – das sind Stationen auf einem Bummel durch London und durch die Bilder der Malerin Paula Baader. Sie ist eine leidenschaftliche «Flaneuse», die mit dem Pinsel ihre Spur in die Geografie der Stadt legt. Im St.Galler Kunstraum Espace Nina Keel zeigt sie die Fundstücke ihrer Stadtwanderungen.

Die junge Hamburger Künstlerin schliesst 2016 ihr Masterstudium in Malerei am Royal College of Art in London ab und lebt anschliessend einige Jahre im East End. Zu Fuss und mit weit geöffneten Sinnen erwandert sie die Stadt – teils gezielt mit Stadtplan, teils frei umherschweifend. Hierbei lernt sie auch Galeristin Nina Keel kennen, die damals in einer Architekturgalerie arbeitete und Interesse an der Arbeit der Malerin findet.

Zwischen radikaler Nahsicht und Vogelperspektive

Paula Baaders Weise der Stadterkundung entspricht der von Guy Debord entwickelten «Psychogeografie», welche die Wechselwirkungen zwischen geografischer Umgebung und dem gefühlsbetonten Verhalten des Individuums untersucht. Aus der Verdichtung räumlicher, gesellschaftlicher und persönlicher Eindrücke und Erkenntnisse entwickelt sich der Inhalt ihrer Malerei.

Für die Erkundung von Paula Baaders Gemälden muss man sich viel Zeit nehmen.

Vier grossformatige und sechs kleine Gemälde beherrschen den teilweise nachtblau gemalten Ausstellungsraum. Auf ungrundierte Leinwand gemalt wirken die Bilder zunächst skizzenhaft, ja manchmal beinahe leer wie jenes mit dem Titel «Isle of Dogs». Gibt man dem Bild etwas Zeit, sich zu entfalten, entdeckt man am unteren Rand die Andeutung jener Schlaufe der Themse, welche die gleichnamige Halbinsel umfängt. Wie Lichtreflexe liegen hier und da einige Pinseltupfer auf der grau-bläulichen Fläche, die sowohl Himmel wie Wasser sein könnte.

Eine feine, gestrichelte Linie und eine winzige Schere teilen die Bildfläche in zwei. Tatsächlich durchquert die Stadtbahn Docklands Light Railway in Nord-Süd-Richtung die Gegend, zudem stossen hier die älteren Viertel der einfachen Leute auf die schillernden Hochhäuser des Banken- und Geschäftsviertels im Canary Wharf.

Auf subtile Weise verwebt die Malerin geografische Begebenheiten mit sozialen Aspekten und ihrer persönlichen Wahrnehmung. Sie wechselt dabei unbekümmert von der kartografisch abstrahierten Vogelperspektive zur teils gegenständlichen Nahsicht. In anderen Gemälden verschränkt Baader das Topografische mit ihrem Körper. So werden die Flussläufe in «Wrist Rivers» zu den unter der Haut durchschimmernden Venen eines stark vergrösserten Handgelenks inklusive glitzerndem Armband. Und im Bild «East Body» entdeckt man die Konturen eines Mantels, der – als wäre er eine der Geografie zugehörige Ebene – bekannte Orte wie den Victoria Park ebenso umhüllt wie ihren Körper.

Ein winziger Blumenstrauss belebt die Fantasie

Nicht alle Details in Paula Baaders Gemälden lassen sich entschlüsseln, manches bleibt rätselhaft.

Die bildlichen Hinweise auf bestimmte Orte bleiben oft rätselhaft, doch sie bieten sich als Ankerpunkte eigener Assoziationen oder Erinnerungen an. Da belebt beispielsweise ein winziger Blumenstrauss die Fantasie; er könnte auf ein persönliches Erlebnis hinweisen oder einfach nur auf den Columbia Road Flower Market. So lässt die Künstlerin vieles offen, wählt ihre Bildtitel jedoch sehr präzise und verweist damit auf mögliche Pfade in und durch ihre Bilder.

Das grosse «Paul Smith Handkerchief» und die Kleinformate sind in den Motiven vielleicht zugänglicher, obwohl die Malerin auch hier formal meist nicht explizit wird. Es sind Nahsichten aus dem Alltag, als ob sie in die grossräumigen Gemälde hineinzoomte, um einzelne Details isoliert einer malerischen Betrachtung zu unterziehen.

Je länger man ihnen Zeit gibt, desto mehr erweisen sich Paula Baaders Gemälde als ebenso vielschichtig wie subtil und entwickeln trotz ihrer optischen Zartheit eine bewegende Energie.

Bis 24. Sept., Espace Nina Keel, Linsebühlstrasse 25, St.Gallen. Öffnungszeiten: Donnerstag, 17–19 Uhr, Freitag, 12–18 Uhr, Samstag, 11–13 Uhr.

