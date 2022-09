St.Gallen «Ich bin in erster Linie Künstlerin und dann bin ich krank»: Museum im Lagerhaus zeigt verstörende Selbstporträts einer Magersüchtigen Lene Marie Fossen (1986-2019) hörte im Alter von zehn Jahren auf zu essen. Sie wollte nie erwachsen werden. In St.Gallen sind nun in der Ausstellung «Human» ihre ebenso irritierenden wie ästhetischen Selbstporträts zu sehen. Sie legen Zeugnis ab von einer Künstlerin, welche die Scham über ihre Krankheit ablegte und sich so zeigte, wie sie sich selbst sah.

Fotografien als Akt der Selbstermächtigung und Selbstbestimmung: «Ich bin Lene Marie. Aber niemand nimmt mich wahr, sie sehen nur meine Krankheit, und sie bekommen Angst. Wenn sie meine Fotos sehen, spüren sie, wer ich bin. Das ist meine Hoffnung.» Bilder: Lene Marie Fossen; Courtesy Willas Contemporary.

Sie bestehen nur noch aus Haut und Knochen, Sehnen und Venen treten überdeutlich hervor. Lene Marie Fossens Hände auf dem Schwarz-Weiss-Bild wirken so, als stammten sie von einer sterbenden, uralten Person. Tatsächlich schwebte die junge Norwegerin jahrelang zwischen Leben und Tod.

Im Alter von zehn Jahren hatte sie aufgehört zu essen, weil sie nie erwachsen, nie alt werden wollte. Doch ihre Krankheit zeichnete sie derart, dass sie das Alter vorwegnahm. 2019, im Alter von 33 Jahren, gab Fossens unterernährter Körper auf: Sie starb an Herzversagen.

Hände die aussehen, wie jene einer alten Frau, sie gehören aber der jungen Norwegerin Lene Marie Fossen, die unter Anorexie leidet.

Zuvor hatte die Autodidaktin sich in der norwegischen Kunstszene einen Namen mit ihren ebenso verstörenden wie ästhetischen Selbstporträts gemacht. Das Museum im Lagerhaus in St. Gallen zeigt nun ihr Werk, ergänzt durch Porträtaufnahmen von Flüchtlingskindern und einer alten Frau, erstmals ausserhalb von Fossens Heimat Norwegen. Kuratiert wurde die Ausstellung von Fossens Galeristin Ellen K. Willas.

Eines der Flüchtlingskinder, das Lene Marie Fossen 2015 auf der griechischen Insel Chios fotografierte.

Dass es dazu gekommen ist, hat mit dem eindrücklichen Dokumentarfilm «Self Portrait» zu tun, der Fossens Arbeit als Künstlerin und ihren Kampf gegen die Anorexie zeigt. Die Leiterin des Museums im Lagerhaus, Monika Jagfeld, hatte ihn 2020 per Zufall gesehen. Der mehrfach ausgezeichnete Film ist Teil der Ausstellung. Jagfeld sagt:

«Ich fand Lene Marie Fossens künstlerisches Werk extrem stark und wollte es unbedingt ausstellen.»

Mit Verwunderung stellte sie jedoch fest, dass sich die Galerien und Museen alles andere als um Fossens Fotos rissen. Niemand wagte es bisher, sie international auszustellen.

In einer Zeit, die scheinbar kaum mehr Tabus kennt, besteht offenbar eine seltsame Scheu, die Selbstporträts einer Künstlerin zu zeigen, die ihre Krankheit und ihr Leiden schonungslos zum Thema macht. «Wir werden zu Voyeuren von etwas, das wir nicht sehen möchten», sagt Jagfeld. Das löse Verunsicherung, Ablehnung und Ambivalenz aus.

Ausgemergelter Körper, malerisch inszeniert

Die Museumsleiterin ist derart überzeugt von Fossens Werk, dass sie sich dafür einsetzt, dass es auch andernorts in Europa gezeigt werden kann. Natürlich ist ihr bewusst, dass eine solche Ausstellung Fragen aufwirft.

Verletzlich und doch stark: Lene Marie Fossen will in ihren Selbstporträts menschliches Leid ausdrücken.

Darf man das Schaffen einer schwer anorektischen Künstlerin zeigen, die ihren bis auf die Knochen abgemagerten Körper in malerischen Bildern inszeniert? Muss man sie nicht davor schützen, sich derart entblösst der Öffentlichkeit zu präsentieren? Für Jagfeld ist klar:«Man muss dieses Werk zeigen. Es ist allgemeingültig und zeitlos.» Fossen wollte ernst genommen werden. Einmal sagte sie:

«Ich bin in erster Linie Künstlerin und dann bin ich krank. In meiner Arbeit geht es nicht um Essstörungen, es geht um menschliches Leid.»

Selbst mit all diesem Wissen im Hinterkopf verlangt diese Ausstellung den Betrachterinnen und Betrachtern einiges ab. Lene Marie Fossens ausgemergelten Körper zu betrachten, ist erschütternd und lässt niemanden kalt. Besonders schwer erträglich ist der Kontrast zur Schönheit der Inszenierung. Margreth Olin, eine der Regisseurinnen von «Self Portrait» sagte dazu:

«Anorexie kann niemals schön sein. Der Mensch hinter der Krankheit schon.»

Fotoserie im ehemaligen Leprakrankenhaus

Bröckelnde Wände: Lene Marie Fossens Serie von Selbstporträts entstand in einem verlassenen Leprakrankenhaus auf der griechischen Insel Chios.

Erst in einem zweiten Schritt ist man in der Lage, Fossen als Künstlerin zu würdigen und ihren Mut zu bewundern. «Ich habe mich oft für mich und meine Krankheit geschämt. Aber dann habe ich einfach die ganze Scham weggenommen und die Wirklichkeit so gezeigt, wie sie ist», sagte Fossen. In ihren atmosphärisch dichten Selbstporträts zeigt die Künstlerin sich ebenso verletzlich wie stark. Sie ruht in sich, strahlt trotz des allgegenwärtigen Leidens, das den Grundtenor ihres Schaffens bildet, jederzeit eine Würde aus.

Ihre Fotos haben etwas Sakrales, erinnern an die Ecce-Homo-Darstellungen des leidenden Christus. Die dramatische Lichtführung und das überaus Malerische ihrer Bilder lassen an die Gemälde alter Meister denken. In der Ausstellung erhalten die grossformatigen, auf Augenhöhe präsentierten Fotos genügend Raum, sodass sie sich nicht konkurrenzieren.

Margreth Olin, eine der Regisseurinnen von «Self Portrait», dem Dokumentarfilm über Lene Marie Fossen, sagt: «Anorexie kann niemals schön sein. Der Mensch hinter der Krankheit schon.»

Auf die Idee, Selbstporträts zu machen, kam Lene Marie Fossen auf einer ihrer Reisen auf die griechische Insel Chios. Dort entdeckte sie ein verlassenes Leprakrankenhaus. In dessen bröckelnden Mauern fand sie eine Metapher für ihren fragilen, geschundenen Körper. Leprakranke wurden von der Gesellschaft ausgeschlossen, man wollte nichts mit ihnen zu tun haben. «Diese Erfahrung hat auch Lene Marie Fossen gemacht. Man will Menschen wie sie nicht sehen», sagt Jagfeld.

Trotz aller Verdrängung ist es eine Tatsache, dass Anorexie in Europa die dritthäufigste Todesursache bei jungen Frauen ist. In der Schweiz gibt es überdurchschnittlich viele Betroffene. Letztlich geht es Fossen um Selbstbestimmung und Selbstermächtigung: «Ich bin nicht das, was sie sehen, sondern das, was ich sehe.»