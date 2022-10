Premiere: Der etwas andere «Don Quijote» im Stadttheater Konstanz

Stadttheater Konstanz Dulcinea, die Duschlotion: Hannes Weiler zerlegt Cervantes’ «Don Quijote» und setzt ihn grossartig wieder neu zusammen Das Stadttheater Konstanz zeigt eine etwas andere Interpretation von Miguel de Cervantes' Klassiker «Don Quijote». Die zentralen Motive werden auf eine spielerische und zuweilen sehr komische Art behandelt, was dem Stück einen ganz eigenen Reiz verleiht. Valeria Heintges Jetzt kommentieren 22.10.2022, 13.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer ist denn der da, den kenne ich doch: Das Ensemble von «Don Quijote» am Stadttheater Konstanz. Bild: PD (Ilja Mess)

«Sind wir schon im Stoff?», fragen sich die sechs hochmotivierten Schauspieler im Konstanzer Stadttheater immer wieder. Die Frage, zunächst noch eindeutig zu verneinen, muss immer klarer bejaht werden. Denn was sie hier spielen, das ist wirklich «Don Quijote», wenn auch «sehr frei nach Miguel de Cervantes».

Obwohl es in der Fassung von Regisseur und Texter Hannes Weiler keine Rollenzuschreibungen gibt, also keinen Quijote, keinen Sancho Pansa, keine geliebte Dulcinea. Auch keinen Kampf gegen Windmühlen, kein Pferd und auch keinen Esel. Es gibt allerdings diese riesige, umgestürzte Büste, die auf der Bühne liegt und einem vage bekannt vorkommt. «Den kenn ich doch, das ist doch ...» – es dauert lange, bis die Akteure scheinbar merken, wer da vor ihnen liegt. Dann fallen ihnen eine Zuschreibung nach der anderen ein: «Das ist doch der, der sich ohne Ende Ritterromane reinzieht», «der Reaktionär», «der, der Dinge ganz anders sieht als andere», «der, der mit einem ungeheuer utopischen Potenzial unterwegs ist».

Auf dieses Nicht-fassen-Können, diese widersprüchlichen Interpretationsmöglichkeiten gründet Regisseur Hannes Weiler seine Inszenierung. In einem furiosen Monolog legt Dominik Puhl dar, wie sinnlos das Konzept «ausschliesslich Originaltexte und ungekürzt» auch in diesem Fall wäre – das Werk umfasst 1300 bis 1500 Seiten, je nach Ausgabe. Dafür gelingt es dem Team, zu den Kernfragen des Romans vorzustossen: Bestimmen nur Fakten unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit? Helfen Utopien und Träume, in einer Welt zu leben, die immer schwerer durchschaubar ist? Kann man sicher wissen, wer die Menschen sind, die uns begegnen?

Patrick O. Beck (links), Sarah Siri Lee König (Mitte), das Ensemble im Hintergrund. Bild: PD (Ilja Mess)

Scheinbar spielerisch und zuweilen auch sehr komisch werden die Motive abgehandelt. So wird aus der Suche nach der unerreichbaren Geliebten «Dulcinea» eine nach einer gleichnamigen Duschlotion, die aus dem Sortiment genommen wurde. Wie jetzt Ersatz finden? Diese Frage wird im Monolog von Patrick O. Beck zur Auseinandersetzung mit dem Verlust von Gewohnheiten und der Unfähigkeit, das Gleichgewicht zu halten, wenn um einen herum alles ins Rutschen gerät.

Dafür bietet der Roman natürlich genug Motive, die szenisch genutzt werden. Etwa wenn die Ritter nicht nur Hort der guten Sitten, sondern auch Held zahlreicher Filme sind. Oder wenn die verschobene Wahrnehmung des Don Quijote nicht weit entfernt ist von heutigen Verschwörungstheorien, die sich ebenfalls die Wirklichkeit zurechtbiegen. Oder wenn die Verzweiflung am gefühlskalten coronabedingten Abstandhalten für einen Kaffeeplausch unter Freundinnen genutzt wird.

Das ergibt auf der Bühne einen abwechslungsreichen Mix aus Aussage und Gegenrede, aus Gruppenszene und kleineren Szenen, aus chorischen Passagen und Monologen. Sarah Siri Lee König spricht herrlich verworren von Emotionen, ehe sie mit dem kleinen, traurigen Bekenntnis endet, sie habe immer wieder stark gegen ein «diffuses Gefühl der Folgenlosigkeit zu kämpfen». Ioachim-Willhelm Zarculea tritt mit Donnerhall als Actionheld auf und ist im gleissenden Licht schnell entzaubert. Anne Rohde nimmt Quijotes Abenteuerlust zum Anlass, um für ihren Traum von der Insel zu kämpfen, die im Dickicht von Terminen, Projekten und Ängsten stecken bleibt. Nur Odo Jergitsch bleibt ein wenig blass.

Unheimliche Ein- und Tiefblicke: Vorne Patrick O. Beck, hinten Sarah Siri Lee König (rechts) und Anne Rohde. Bild: PD (Ilja Mess)

Das Konzept ist sehr ambitioniert, da bleibt es kaum aus, dass die Texte zuweilen zu schnell über die Köpfe der Zuschauenden hinwegrauschen. Die Kostüme von Kim Hartmann erschliessen sich nicht recht, ebenso wenig der comicartige Bühnenhintergrund. Doch der Beifall zur Premiere zeigte deutlich, wie begeistert das Publikum war. Texttreue hin oder her.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen