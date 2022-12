Niki de St. Phalles erste Ausstellung fand in St.Gallen statt.

Spurensuche Ihre Kunstkarriere begann im St.Galler Rotlichtviertel: Wie es zu Niki de Saint Phalles erster Ausstellung kam Heute ist Niki de Saint Phalle (1930-2002) weltbekannt. Doch kaum jemand weiss, dass die Künstlerin 1956 zum ersten Mal im St.Galler Linsebühl ausstellte – in der Galerie Restaurant St.Gotthard. Und 1957 leicht bekleidet an der St.Galler Fasnacht teilnahm. Christina Genova Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Niki de Saint Phalle verkaufte ihr Gemälde «Spiel mit mir» 1956 an den St.Galler Textilkaufmann und Sammler Curt Burgauer-Guggenheim. Dieser schenkte das Werk später dem Kunstmuseum St.Gallen. Bild: Sebastian Stadler

Eine hügelige Landschaft in Brauntönen mit vier Häusern in Orange, Violett, Dunkelblau und Grün. Im Vordergrund baumartige Gebilde, rechts ein Velofahrer. «Spiel mit mir» lautet der Titel des bunt-naiven Ölgemäldes von Niki de Saint Phalle – ein Frühwerk, das 1955 entstand.

Möglicherweise ist es inspiriert von Deià, einem Künstlerdorf auf Mallorca, wo Niki de Saint Phalle mit ihrem ersten Mann Harry Matthews und ihren zwei Kindern damals lebte und ihre ersten Erfahrungen als Künstlerin sammelte. Heute gehört sie zu den bekanntesten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Im Kunsthaus Zürich ist bis 15. Januar eine grosse Retrospektive zu sehen. Unter den rund 100 Werken ist auch «Spiel mit mir».

In der Galerie Restaurant Gotthard an der Rotachstrasse 13 in St.Gallen fand 1956 Niki de Saint Phalles erste Einzelausstellung statt. Bild: Marius Eckert

Weniger bekannt ist, dass Niki de Saint Phalle «Spiel mit mir» in St.Gallen verkauft hatte, anlässlich ihrer allerersten Ausstellung in der Galerie Restaurant Gotthard im Frühling 1956. Dort waren 17 Arbeiten der damals 25-Jährigen zu sehen. Käufer von «Spiel mit mir» war der St.Galler Textilkaufmann, Mäzen und Kunstsammler Curt Burgauer-Guggenheim (1908-2002). Er schenkte das Werk 1986 dem Kunstmuseum St.Gallen, dem es noch heute gehört.

Galerie mit «Montmartre-Stimmung»

André Gunz (links) und Fredi Hächler (rechts) trugen mit ihren Recherchen zu diesem Artikel bei. Zeitzeuge Urs Hochuli (Mitte) stellte als 21-Jähriger im «Gotthard» aus. Bild: Marius Eckert

Das «Gotthard» an der Rotachstrasse 13 im etwas verruchten Linsebühlquartier war in den 1950er-Jahren ein wichtiger Treffpunkt der St.Galler Künstler. Geführt wurde es von Frieda Holenstein, einer gebürtigen Rheintalerin – jovial, meist rauchend, immer hilfsbereit, wie sich der heute 88-jährige St.Galler Künstler Urs Hochuli erinnert. Er stellte dort 1955 seine Werke im Rahmen einer Gruppenausstellung aus: «Es war die einzige Ausstellungsmöglichkeit für angehende Künstler», erzählt er.

Das «Gotthard» war eines der Lokale, die zur Fasnachtszeit dekoriert wurden. Für dessen Ausschmückung wurden lokale Künstler engagiert, darunter auch Max Oertli (1921-2007) und Willi Koch (1909-1988), die damals bereits eine gewisse Bekanntheit hatten. Letzterer war offenbar der Initiant der Galerie. Oertli schaffte es, die Wirtin zu überzeugen, ihr Restaurant während des ganzen Jahres für Ausstellungen zur Verfügung zu stellen.

Von 1950 bis 1958 fand dort ein reger Ausstellungsbetrieb statt. Im «Gotthard» seien die Gäste ungezwungen ins Gespräch über Kunst gekommen und hätten sie von ihrer «feierlichen Museumswürde» befreit, schrieb diese Zeitung 1958. Es habe dort eine eigentliche «Montmartre-Stimmung» geherrscht. Wenig später war es damit vorbei: Frieda Holenstein verschwand von einem Tag auf den andern aus der Stadt und ihr Lokal wurde geschlossen.

Signatur direkt aus der Farbtube

Aus dem Fotoalbum der Familie Bösch, von links: Gottlieb Bösch, Niki de Saint Phalle, eine Bekannte, Heinrich Carl Peter Ruths, Lily Stern (?), und Mutter Katharina Bösch. Vorne Christian Bösch und seine Schwester. Das Foto wurde am 27. Juni 1956 aufgenommen. Bild: Marius Eckert

Doch wie kam es dazu, dass Niki de Saint Phalle in St.Gallen ihren ersten öffentlichen Auftritt als Künstlerin hatte? In ihrer Autobiografie schreibt sie, dass sie 1955 auf Mallorca Besuch aus St.Gallen erhielt. Es handelte sich um den deutschen Kunstvermittler Heinrich Carl Peter Ruths, der von 1955 bis 1957 in St.Gallen lebte. «Meine Arbeit gefiel ihm, und er schlug mir vor, sie in einer Ausstellung, die er organisieren wollte, zu zeigen. Ich war natürlich von dieser Aussicht sehr angetan», schreibt Niki.

Ruths Verbindung nach St.Gallen kam wahrscheinlich über seine in St.Gallen wohnhafte Tante Lily Stern zu Stande. Diese machte Ruths mit dem St.Galler Künstler Gottlieb Bösch bekannt, der seine Werke auch schon im «Gotthard» gezeigt hatte. Als Ruths Bösch nach einem Ausstellungsort für Niki de Saint Phalle anfragte, schlug Bösch das «Gotthard» vor. Familie Bösch beherbergte Niki und ihren Mann mehrmals in ihrem Haus in St.Gallen Rotmonten. Die Matthews reisten in einem Land Rover vollgepackt mit Bildern an. Als sie diese hängen wollten, fiel Bösch und Ruths auf, dass keines davon signiert war und sie machten Niki darauf aufmerksam. Einen Tag später trugen zwar alle Werke eine Signatur: Doch Gottlieb Bösch musste schockiert feststellen, dass Niki ihren Vornamen in grossen Buchstaben teils direkt aus der Farbtube überall auf die Bilder geschrieben hatte.

Niki de Saint Phalle an der St.Galler Fasnacht

Christian Bösch (links) zeigt die Fotos aus seinem Familienalbum einem interessierten Publikum. Bild: Marius Eckert

Sohn Christian Bösch, der damals acht Jahre alt war, erinnert sich lebhaft an die Besuche von Harry Matthews und Niki de Saint Phalle in St.Gallen: «Sie war eine schöne Frau.» Niki habe ihm damals aus der Hand die Zukunft gelesen. Was sie ihm prophezeite, hat er jedoch vergessen. Dem Ehepaar Matthews gefiel es offenbar in St.Gallen. Am 14. Mai 1956 schrieb Harry Matthews ins Gästebuch der Familie Bösch: «St.Gallen has aquitted us with the nicest people and the best wine in Switzerland.»

St.Galler Fasnacht 1957, von links: Heinrich Carl Peter Ruths, zwei Unbekannte und Niki de Saint Phalle mit ihrem Mann Harry Matthews. Bild: Marius Eckert

Von den mindestens vier Besuchen in St.Gallen sind in einem Album der Familie Bösch mehrere Fotos erhalten, darunter ein Gruppenbild von der Fasnacht 1957 mit einer Niki de Saint Phalle, die viel Bein zeigt. Weshalb sie neun Monate nach dem Ende ihrer Ausstellung nochmals nach St.Gallen zurückkehrte, ist nicht bekannt. Vielleicht war sie auf der Suche nach ihren verschwundenen Bildern. In ihrer Autobiografie schreibt die Künstlerin dazu: «Nun gut, die Arbeiten, die gezeigt wurden, bekamen wir zurück…, aber nicht diejenigen, die er (Ruths, Anm. der Red.) nicht ausstellte!» Was mit den verschollenen Werken geschehen ist, lässt sich heute nicht mehr eruieren. Ruths, der laut Christian Bösch eine eher zwielichtige Figur war, ist 1986 gestorben.

Hinweis Dieser Text kam dank Recherchen von André Gunz und Fredi Hächler zu Stande.

