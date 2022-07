SOMMERTHEATER «Alexandre Dumas könnte Netflix erfunden haben»: Die Theaterwerkstatt Gleis 5 bringt eine packende Weltliteratur-Story auf die Bühne Regisseur Noce Noseda hat den weltberühmten Roman «Der Graf von Monte Christo» fürs Theater eingerichtet. Premiere ist am 11. August im «Greuterhof» Islikon. Fünf Schauspielende spielen in vierzig Rollen. Ein kleines Ensemble, das aber den Ideen des Regisseurs sehr entgegenkommt. Martin Preisser 26.07.2022, 05.00 Uhr

Neben seiner Theaterarbeit ist Noce Noseda auch als Coach tätig. In seiner Freizeit beobachtet er Vögel. Bilder: Michel Canonica

Regisseur Noce Noseda bringt es auf den Punkt: «Wir alle mögen Geschichten, sie halten uns am Leben.» Eine «verdammt gute Geschichte» sei der «Graf von Monte Christo». Geschrieben von einem Meister im Spiel mit Instinkten und Emotionen. «Alexandre Dumas könnte Netflix erfunden haben», sagt Noce Noseda, Jahrgang 1978 und Mitbegründer der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld, die gerade zehn ­Jahre alt geworden ist.

«Theatermachen ist Learning by Doing, und Regieführen heisst, Spiellust zu organisieren», sagt Noseda, in Tessiner Dorf Bodio in der Leventina aufgewachsen und früh in die Ostschweiz gekommen, die er bis heute als offen empfindet. In sein Deutsch mischt sich ein leichter Tessiner Akzent, mehr noch eine warme bündnerische Note. Die rührt von seiner Beziehung zu einer Bündnerin.

Alexandre Dumas’ spannender Abenteuerroman um den 14 Jahre unschuldig im Gefängnis sitzenden Edmond Dantès, der zwischen 1844 und 1846 geschrieben wurde, ist rund 1500 Seiten lang. Ein anspruchsvolles Unternehmen also, diesen Wälzer auf ein zweistündiges Theaterstück herunterzubrechen. Zum Streichen gehöre das Vereinfachen. Und eine Geschichte im Roman funktioniere anders als eine Geschichte auf der Bühne, sagt Noce Noseda.

Noce Noseda liebt das Präzise der deutschen Sprache

Zwei Monate hat er an der ­Theaterfassung gearbeitet, auf Grundlage der italienischen Fassung. Gelesen hat er das Buch auch auf Französisch und Deutsch. Noseda bewegt sich hörbar gerne in Sprachen, ist in ihnen flüssig unterwegs und mag am Deutschen das Präzise, aber auch die vielen Möglichkeiten des spielerischen Flusses.

Der Regisseur hatte zudem 40 Rollen auf nur fünf Schauspielende zu verteilen. Auch das eine herausfordernde Aufgabe. «Ich habe mich bewusst für eine kleine Theatercrew entschieden, das liegt mir.» Jede der 40 Rollen im Stück wird von allen Schauspielern gespielt, die ­Rollenwechsel finden auf der Bühne statt. «Das gibt Lebendigkeit», sagt Noce Noseda, der die Verwandlungskünste seiner Schauspieler schon bei den Proben bewundert.

Bei diesen vielen Wechseln sei es auch wichtig, dass die jeweilige Körperlichkeit der Figur unmittelbar übernommen und weitergeführt werde. Durch die Verteilung aller Rollen auf alle gibt es keine Hauptrolle mehr.

«Mir ist das Ensemblegefühl wichtig, nicht das leistungsorientierte Ranking auf der Bühne.»

Noseda ist, wie etwa auch seine Kollegen in der Theaterwerkstatt, Simon Engeli und Giuseppe Spina, Absolvent der Scuola Teatro Dimitri. Mit dem berühmten Clown ist Noseda einmal mit einem Ensemble der Berliner Philharmoniker aufgetreten. In einer Produktion von Igor Strawinskys «L’Histoire du soldat». Dimitri spielte damals den Teufel, Noseda war der Erzähler. Körperbewusstsein und die Auseinandersetzung mit der eigenen Fantasie, daran erinnert sich Noseda besonders, wenn er an seine Ausbildung an Dimitris Scuola im Tessiner Verscio zurückdenkt.

Vögel zu beobachten, ist etwas sehr Meditatives

Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler und Regisseur bei der Theaterwerkstatt Gleis 5 hat Noce Noseda eine Coachingausbildung absolviert. Noseda kann sie auch im Theaterbereich anwenden, in dem es letztlich ja auch um menschliche Kommunikation geht und ums Kreieren einer neuen Realität als Gruppe auf der Bühne. Auch der Blick auf die Körpersprache ist für einen Coach so wichtig wie für den Regisseur. Das nutzt Noseda auch für seine Inszenierung.

Wenn er nicht Theater macht, widmet sich Noce Noseda einem sehr meditativen Hobby, der Ornithologie. Im Innenhof des «Greuterhofs» macht er die Rotschwänzchen aus. Und sein Garten in Widnau im St.Galler Rheintal sei ein richtiges Vogelparadies:

«Vögel sind so fein und fragil. Und es ist etwas sehr Geheimnisvolles, ihren Ruf, ihren Gesang und ihr Zusammenleben zu beobachten.»

Premiere: 11.8., 20.15 Uhr, ­«Greuterhof» (Islikon), weitere Vor­stellungen bis 27.8.; Infos: www.theaterwerkstatt.ch