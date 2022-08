Sommerlektüre Zürcher Zorro und Theaterblut: Zwei neue Krimis von Ostschweizern Die gebürtige St.Gallerin Isabel Rohner und der im Appenzellerland aufgewachsene Andreas Russenberger legen ihren jeweils vierten Krimi vor. Bei Russenberger übt ein Serienkiller Selbstjustiz, bei Rohner gibt es zwar keine Toten, dafür wird der Sexismus in der Theaterwelt an den Pranger gestellt. Christina Genova, Claudio Weder Jetzt kommentieren 03.08.2022, 18.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Krimiautoren Andreas Russenberger und Isabel Rohner sind gebürtige Ostschweizer. Bilder: Claudio Weder, Benjamin Manser

Die einzige Tote in «Schwarze Petra» erweist sich zwar als Attrappe. Fausthiebe, Theaterblut und Würgeangriffe gibt es aber sehr wohl im neuen Krimi der gebürtigen St.Gallerin Isabel Rohner. Eine wichtige Nebenrolle spielt ausserdem ein Suppenhuhn.

In «Schwarze Petra» verschlägt es Rohners Protagonistin, die Krimiautorin Linn Kegel, in die Theaterwelt, wo sie den vierten Fall in vier Jahren löst. Kegel, die wie Rohner als Exil-Ostschweizerin in Deutschland lebt, hat das Herz auf der Zunge und flucht gerne auf Schweizerdeutsch («Huere Siech», «Schoofsseggel», «Schiisdräck»). Sie reist nach Wien, wo ihr erstes Theaterstück «Schwarze Petra» in der berühmten Festung in Wien (das Burgtheater lässt grüssen), uraufgeführt wird. Doch ob das klappt, bleibt lange in der Schwebe, denn kurz vor der Premiere steigt die Hauptdarstellerin Vero aus.

Ein Krimi zum Kichern mit einer geballten Ladung Feminismus

Isabel Rohner: Schwarze Petra. Ulrike Helmer, 208 S., Fr. 23.– Bild: PD

Linn macht sich auf die Suche nach den Hintergründen und deckt Intrigen, Missgunst und viel Sexismus auf. Auch in Rohners viertem Krimi wird lockere Unterhaltung geboten, denn schliesslich bezeichnet sich Rohner selbst als Erfinderin des Genres des feministischen Kicherkrimis. Meist humorvoll, manchmal allzu didaktisch, werden patriarchale Strukturen und Diskriminierung entlarvt. So erfährt man, dass nur knapp ein Fünftel der Theater von Frauen geleitet werden.

Dass es in Rohners Krimi um Feminismus geht, ist schon im Titel ablesbar, der sich auf das Kartenspiel «Schwarzer Peter» bezieht: «Die Steigerung vom Schwarzen Peter ist die Schwarze Petra, weil Frauen im Patriarchat die strukturelle Arschkarte gezogen haben», lautet Linn Kegels Erklärung dafür.

Und so ist Jonathan Thalheim-Sommer, der Intendant der Festung, selbstverständlich ein Macho, wie er im Buche steht. Er macht Karriere auf Kosten seiner Frau Trina Huhn, der Dramaturgin des Stücks, und verwandelt Kegel durch die Änderung ihres Vornamens in Linu in einen männlichen Autor, weil sich das seiner Ansicht nach besser verkauft. Doch durch geballte Frauenpower kommt es schliesslich zu einem Happy End und zur etwas skurrilen Auflösung des Rätsels um die verschwundene Vero. (gen)

Ein Maskenmann auf Verbrecherjagd

In Andreas Russenbergers Krimi «Langstrasse» herrscht verkehrte Welt. Ein Serienkiller treibt in Zürich sein Unwesen, doch hat er es nicht auf unschuldige Opfer abgesehen, sondern macht Jagd auf Kriminelle, die auf freiem Fuss sind. Ihnen erteilt er jene Strafe, die sie seiner Ansicht nach verdient haben.

Andreas Russenberger: Langstrasse. Gmeiner, 248 S., Fr. 24.90. Bild: PD

An diesem «Maskenmann», der als moderner Zorro oder Robin Hood gelesen werden kann, beisst sich die Zürcher Kriminalpolizei die Zähne aus. Deren Leiter, Armand Muzaton, hat aber noch andere Probleme: Regierungsrat Braunschweiler will ihn loswerden und spinnt eine Intrige gegen ihn.

Unterstützung erhält Muzaton von seinem Freund, dem Bankprofessor Philipp Humboldt. Beide Figuren kennt man aus Russenbergers Vorgängerromanen «Bahnhofstrasse» (2021) und «Paradeplatz» (2020). Im Gegensatz zu diesen ist «Langstrasse», der vierte Roman des im Appenzellerland aufgewachsenen Autors, ein klassischer Krimi, der nicht ausschliesslich in der Banken- und Finanzwelt spielt. Dennoch dreht sich auch in «Langstrasse» vieles um Geld («Geld und Verbrechen haben sich schon immer gegenseitig angezogen») und Ex-Topbanker Russenberger kann sich den einen oder anderen ironischen Kommentar auf das Bankenwesen nicht verkneifen: «Auch das hiesige Bankkundengeheimnis war löchrig geworden wie ein Schweizer Käse.»

Erheiternd sind auch die Seitenhiebe auf die Politik, die Medien, die Kirche oder die Stadt Zürich, die oft einfach nur als «die reiche City» bezeichnet wird. Am meisten überzeugt «Langstrasse» aber durch seine Erzählperspektive: Als Leserin oder Leser ist man oft auf der Seite des Mörders, man verspürt Sympathie für ihn, wenn er einen Dealer niederstreckt, der Drogen an Kinder verkauft hat. Oder wenn er einen tierquälerischen Bauern seinen eigenen, ausgehungerten Schweinen zum Frass vorwirft. Das regt zum Nachdenken über Recht und Gerechtigkeit an – genauso wie das klug konstruierte Ende des Buchs, das die Handlung erst recht auf den Kopf stellt. (wec)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen