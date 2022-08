Das Jugendprojekt der Appenzeller Bachtage 2022 fährt Zug.

Sommerfestival Im Extrazug zur Nachtmusik in Gais: Das Jugendprojekt der Appenzeller Bachtage lauscht Nachtgeistern und Nachtigallen Vom Abendlied im Bähnli bis zur Uraufführung eines eigens komponierten Nachtstücks des Violinisten Paul Giger streift das diesjährige Jugendprojekt der Bachtage. Mitsingen darf man bereits auf dem Weg zum Konzertort. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 12.08.2022, 17.00 Uhr

Die St.Galler Gerhard Oetiker, Annina Stahlberger und Bernhard Bichler (v.l.) werden zusammen mit jugendlichen Sängerinnen das Appenzeller Bähnli nach Gais zum Klingen bringen. Auch die Stimmen der Fahrgäste sind erwünscht. Bilder: Belinda Schmid

Beim Ortstermin am Hauptbahnhof St.Gallen, Gleis 11 in Richtung Gais, tragen Annina Stahlberger, Bernhard Bichler und Gerhard Oetiker leuchtende Sicherheitswesten – nicht gerade ihre übliche Berufskleidung als Musiker. Doch an diesem Morgen kurz nach acht soll die Akustik im Wagen der Appenzeller Bahnen getestet und justiert werden. Ohne Weste darf niemand im Gleisbereich herumwerkeln; die Vorschriften zur Unfallverhütung sind streng.

Vorsicht an Gleis 11: Die Verantwortlichen des Bach-Jugendprojekts beim Akustiktest in St.Gallen.

Die rote Bahn wird nächsten Freitag kurz nach Sonnenuntergang als Extrazug in Richtung Gais abfahren. An Bord junge Sängerinnen unter Bernhard Bichlers Leitung sowie Musikliebhaber, die ab 21.30 Uhr in der evangelischen Dorfkirche von Gais dem «Nocturne» der vierten Appenzeller Bachtage lauschen wollen. Alte und neue Musik werden da zusammentreffen, Wort und Klang, Schatten und gleissendes Licht: Das Jugendprojekt ist Teil der vierten Appenzeller Bachtage vom 17. bis 21. August.

Ein solches Projekt gehörte von Anfang an zum Programm des alle zwei Jahre stattfindenden Festivals der J.S.-Bach-Stiftung St.Gallen, neben Konzerten mit international bekannten Barockspezialisten, Spaziergängen und Vorträgen, neben «Singen in der Früh» und philosophischen Salons. Mal ist es eine Choreografie, mal eine Begegnung zwischen Musik und bildender Kunst.

Anstelle einer Matinee: «Nocturne» mit Texten, Liedern und Konzertstücken

Weil das Festivalmotto 2022 «licht und dunkel» lautet, hat sich Projektleiterin Annina Stahlberger für ein Nachtkonzert entschieden. Zu später Stunde, hofft sie, wird der Auftritt der Jugendlichen, die grösstenteils von der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen und der Kantonsschule Trogen stammen, mehr Beachtung finden als vormittags, im Rahmen einer Matinee. Nicht dass das Jugendprojekt bislang ein Schattendasein gefristet hätte – aber angesichts des Themas lockt die Nacht. Gibt es doch reichlich Stücke vom Barock bis in die Gegenwart, die eintauchen ins Zwielicht, Zauber und Schrecken der Dunkelheit heraufbeschwören, Nachtgeister, dunkle Gestalten, Nachtigallen.

Mehr als eine «Liederfahrt» wird es sein: Auf dem Programm der Konzertperformance steht auch die Uraufführung eines Auftragswerks von Paul Giger, «The Unquestioned Answer». Im Bild Annina Stahlberger und eine Sängerin der Frauenstimmen.

Eine blosse Abfolge musikalischer Nummern sollte das Nocturne freilich nicht werden. So entstand die Idee des Extrazugs von St.Gallen zum Konzertort, mit Zwischenhalt in Teufen: Dort können Fahrgäste zusteigen, die zuvor die Kantatenaufführung der Bachstiftung besucht haben und den Abend mit Nachtmusik in Gais ausklingen lassen wollen. Projektleiterin Annina Stahlberger sagt:

«Wir werden zum Eindunkeln in Gais eintreffen und die Mitreisenden schon auf dem Weg ins Thema einstimmen.»

Dafür also der Akustiktest im Bähnli. Die Distanzen von der Wagenspitze zum hinteren Teil sind lang; die Sängerinnen werden sich im Zug verteilen, Bernhard Bichler wird in der Zugmitte dirigieren und den Gesang zusammenhalten. Mitsingen ist erwünscht, und auch die Bahn spielt mit: Die Leuchtanzeige lässt sich programmieren auf «Appenzeller Bachtage» oder «Liederfahrt».

Abfahrt mit zwei Jahren Verspätung – pandemiebedingt

Abend muss es werden, bis der Extrazug zu den Appenzeller Bachtagen abfährt: am Freitag, 19. August, pünktlich um 20.41 Uhr.

Hinter der vergnügten Spielerei steht ein grosses, ursprünglich schon auf 2020 geplantes Projekt – und eine Menge Arbeit. Das Programm ist musikalisch anspruchsvoll und fordert die 55 Beteiligten zwischen 12 und 20 Jahren. «Wir wollten keinen Jööö-Effekt», sagt Bernhard Bichler, «damit wird man Jugendlichen nicht gerecht». Seit Mai bereiten diese sich vor; geprobt wurde im Chor und Projektorchester schon vor dem Sommer und mit professioneller Unterstützung, unter anderem in barocker Spieltechnik. Durch die pandemiebedingte Verschiebung um zwei Jahre haben einige der Mitwirkenden unterdessen die Matura abgeschlossen.

Ein Höhepunkt dürfte die Uraufführung von Paul Gigers «The Unquestioned Answer: Bach» sein, im Auftrag der Bachstiftung für das Jugendprojekt komponiert: ein Stück, das Barock und Rock zusammenführt und den persönlichen Weg des Appenzeller Violinisten mit Bachs Musik spiegelt, mit Frauenstimmen und E-Gitarre, Blockflöten und Schlagzeug. Man wird danach hellwach die Heimreise antreten.

Nocturne. Durch die Nacht mit Musik. Jugendprojekt der 4. Appenzeller Bachtage vom 17. bis 21.8. Freitag, 19.8., 20.41 Uhr Abfahrt St.Gallen Bahnhof Gleis 11, 20.55 Uhr Zusteigemöglichkeit in Teufen, 21.10 Uhr Ankunft Gais Bahnhof. Konzert 21.30–23 Uhr, evangelische Kirche Gais.

