Marius Tschirky arbeitet an einem neuen Soloalbum

Marius Tschirky ist bekannt als Kopf der Kinderband Marius & die Jagdkapelle. Aktuell produziert der 45-Jährige ein Soloalbum. Der erste Song ist schon draussen – es ist ein Loblied auf das laut Tschirky coolste Tier der Welt. Claudio Weder 08.08.2022, 05.00 Uhr

«Keine chunnt ad Coolness vonere Chue», singt Marius Tschirky in seinem neuen Song. Bild: Benjamin Manser

Es ist kein Kinderlied. Das betont Marius Tschirky, der Kopf der schweizweit bekannten Kinderband Marius & die Jagdkapelle, immer wieder, wenn er über «Chüe» spricht, den kürzlich veröffentlichten ersten Song seines neuen Soloalbums. Obwohl: Ähnlichkeiten mit der Jagdkapelle sind durchaus vorhanden. Banjo und Slide-Gitarre bilden die Hauptinstrumente, der Songtext trieft vor Ironie. «Ich glaube, ich kann einfach nicht anders», sagt der 45-Jährige und lacht.

Der neue Song ist ein Loblied auf das laut Tschirky coolste Tier der Welt: «Keine chunnt ad Coolness vonere Chue», heisst es in der zweiten Strophe. Und an anderer Stelle:

«Säg zu mir nie heisse Stier /

Säg mir eifach, mann, bisch du e cooli Chue!»

Tschirky bezeichnet sich als «Landbueb». Er wohnt im ausserrhodischen Teufen, sein Atelier und Tonstudio hat er in St.Gallen. Mit Kühen ist er aufgewachsen, hat auch schon auf einer Alp gearbeitet. Von den Tieren könne man vieles lernen, sagt er. «Wennd nüm weisch wied söllsch tue, denn stoh chli zun’re Chue und lern dezue / Wennd s Gfühl hesch, fressisch de ganz Scheiss i di ine / denn zeigt dir d Chue de Trick vom Wiederchäue / de hends voll dine». Mit dem Song ruft Tschirky zum Coolbleiben auf, aber nicht nur: Mit Zeilen wie «Am liebschte ess i immer no Chue» will er auch ein bisschen provozieren.

Das Video zum Song «Chüe». Regie führte Can Isik. Video: Youtube

Ein Album zum «Gspass»

Seit seinem ersten Soloalbum «Kubelwald» sind über zehn Jahre vergangen. Fast genauso alt ist «Chüe». Eine erste Version des Songs entstand vor acht Jahren. Während der Pandemie hat sich Tschirky dann intensiv mit Tontechnik und Musikproduktion auseinandergesetzt und das Lied nochmals eingespielt. «Ich wollte schauen, ob ich es noch kann», sagt er scherzend.

Ein Album war ursprünglich nicht geplant. «Ich wollte einfach ein paar Sommerlieder herausgeben. Aus reinem Gspass.» Weil er gutes Feedback auf den ersten Song erhalten habe, folgt nun doch ein ganzes Album. Es wird voraussichtlich im Herbst oder Winter erscheinen. Fünf weitere Songs hat er schon parat. In einem geht es um das Ostschweizer-Sein. Als Mundartmusiker wird Tschirky nämlich oft auf seinen Dialekt angesprochen – nicht immer nur positiv.

«Früher war der ‹Dialektrassismus› noch ausgeprägter – heute hat Mundartmusik zum Glück einen anderen Stellenwert. Unter anderem dank Bands wie Dachs oder Stahlberger.»

Zurück zum Indierock

Das Soloalbum sei eine willkommene Abwechslung, sagt Tschirky, der zurzeit auf mehreren Hochzeiten tanzt. Sein selbst geschriebenes und komponiertes Familienstück «Felltuschgnusch» wird ab November am Theater St.Gallen aufgeführt. Und dann ist da noch die Jagdkapelle, mit der Tschirky regelmässig auftritt und bislang sieben Alben, ein Hörspiel, ein Kinderbuch und einen Kinderfilm herausgebracht hat.

Marius Tschirky (Mitte) mit seiner Jagdkapelle. Bild: PD

Die Jagdkapelle erfülle ihn immer noch, sagt Tschirky. «Ich kann auf der Bühne mit meinen besten Freunden und tollen Musikern ein bisschen Seich machen und verdiene damit auch noch Geld. Das ist ein Traumjob.» Doch er wolle nicht immer nur im Jägerkostüm herumtanzen. Und nicht immer nur Texte für Kinder schreiben.

Musikalisch ist Tschirky eigentlich nicht im Kinderbereich zu Hause. Vor der Gründung der Jagdkapelle im Jahr 2012 war er unter anderem Sänger und Gitarrist der St.Galler Band Swedish. «Ich komme also eher aus der melancholischen Indie-Ecke.» Auf diese Wurzeln beruft er sich in seinen neuen Songs: «Nicht alle sind so lüpfig und lustig wie ‹Chüe›», verrät er.

Die Solosongs seien sehr persönlich. «Wenn ich mit der Jagdkapelle auftrete, bin ich nicht Marius Tschirky, sondern der Jäger Marius.» Auch verarbeite er da nicht Inhalte, die aus seiner Gefühlswelt stammen: «Ich nehme ein Wort wie Muskelkater und frage mich, an was wohl ein Kind dabei denkt – an einen muskulösen Kater. Und schon hab ich eine Songidee.»

Anders, wenn er als Marius Tschirky auftritt: «Es ist schön, auch mal Inhalte zu besingen, die mit mir selber zu tun haben», sagt er. Zudem geniesse er die Freiheit. Weil er das Album komplett selber produziere, habe er keinen Druck:

«Ich muss damit nichts erreichen. Ich mache Musik aus einer inneren Notwendigkeit heraus, nicht weil ich Popstar werden will.»

Das Lied «Chüe» ist auf allen Streaming- Kanälen oder unter www.mariustschirky.ch hörbar.

