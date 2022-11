Solo-Projekt Country aus dem wilden Osten: Beim ersten Minialbum des Thurgauers Urs Müller ist alles «homegrown» Urs Müller alias Sir Fire & the crazy flames hat in der EP «All Homegrown» sechs Songs veröffentlicht, welche die Sehnsucht nach weitem Land und schummrigen Bars einfangen. Sie wurden im heimischen Tonstudio aufgenommen. Emil Keller Jetzt kommentieren 11.11.2022, 12.00 Uhr

Der Thurgauer Countrymusiker Urs Müller aka Sir Fire & the crazy flames produzierte seine erste EP zu Hause im eigenen Studio. Bild: PD

Eine kratzige Stimme, die hüpfenden Saiten eines Banjos und das Schnarren einer Mundharmonika – die Songs von Sir Fire & the crazy flames versetzen die Zuhörenden gleich mit einem Glas Whiskey an den Tresen einer rauchigen Western-Bar. Entsprechend authentisch wirkt Urs Müller alias Sir Fire denn auch mit Cowboyhut, Halskette und Lederjacke, wenn es darum geht, verflossene Liebschaften und durchzechte Nächte zu besingen. Wohnhaft in einem Weiler mit zehn Häusern in der Gemeinde Neukirch-Egnach nimmt man dem Lehrer die Rolle des «Outlaws» aus dem «wilden Osten» gerne ab.

«Ich bin der Typ Musiker, der keine Noten lesen kann und sich lieber alles selbst beibringt.»

Nicht ohne Stolz erzählt Müller von den Musikinstrumenten, die er sich über die Jahre angeeignet hat. Sein Herz hat der 45-Jährige schon in der Jugend an Rock 'n' Roll und Country verloren. Nachdem der Blockflötenunterricht nicht so wie erhofft gefruchtet hatte, war es dann eine vom Grossvater vererbte Gitarre, welche aus Urs Müller Sir Fire werden liess.

Heuhaufen an Songideen

Mit der vierköpfigen Band The Lakeside Jerks macht der Sänger und Gitarrist seit mittlerweile über 25 Jahren Konzertlokale und Bars am Bodensee unsicher. Die Coronapandemie unterbrach das gewohnte Musikmachen im Proberaum jäh. Gänzlich ungelegen kam Müller die Zwangspause aber nicht, hatte sich doch über die Jahre ein Heuhaufen an Songideen bei ihm angestaut. So richtete der Autodidakt sich kurzerhand ein Studio im Eigenheim ein, brachte sich das Gratis-Musikprogramm «Garage Band» bei, programmierte das Schlagzeug ein und versuchte sein Glück als Solomusiker: Sir fire & the crazy flames waren geboren.

Im Frühling 2021 veröffentlichte Müller dann die ersten Songs. Sie stiessen auf den gängigen Streamingplattformen auf solchen Zuspruch, dass er sich zum Weitermachen entschloss. Ende Oktober haben Sir Fire & the crazy flames nun sechs weitere Songs herausgebracht, welche alle in «Do-it-yourself»-Manier im heimischen Studio entstanden sind.

Country und Folk, mit einer Prise Rock 'n' Roll

Urs Müllers Countrysongs haben manchmal melancholische Texte, die Musik ist aber lüpfig. Bild: PD

«All Homegrown» heisst denn auch die EP, welche sechs Country- und Folksongs mit einer Prise Rock 'n' Roll beinhalten. Die «crazy flames» sind als die verschiedenen musikalischen Persönlichkeiten zu verstehen, welche bei den Songs mitwirken. Denn obwohl man beim ersten Hinhören denkt, dass eine ganze Band mit unterschiedlichen Sängern am Werk ist, hat Müller alles selbst eingesungen und eingespielt.

Nur vereinzelt hat er sich Hilfe von seiner Frau für den Gesang geholt oder einen befreundeten Musiker angefragt, ob er die Handorgel einspielen könne. So hört man schon von den ersten Strophen an die Spielfreude heraus, welche zur Entstehung des Projekts beigetragen hat. Auch wenn die Texte manchmal melancholisch anmuten, die Musik ist es nicht. Seine durchwegs lüpfigen Songs erklärt Müller folgendermassen:

«Ich will keine traurige Musik machen. Das Leben ist hart genug.»

So lockt «Sire Fire» denn nicht das grosse Geld, sondern die Freude darüber, in welchen Ecken der Erde überall seine Musik gehört wird.

