SINFONISCHER SONNTAG Bravouröser Sprung in die Symphonik: Das Jugendsinfonieorchester St.Gallen ist da «Ein Tag – ein Stück»: Mit der berühmten «Finlandia» von Jean Sibelius startete am vergangenen Sonntag das neu gegründete Jugendsinfonieorchester St.Gallen. Über hundert junge Ostschweizer Musizierende erlebten einen intensiven Probentag in der Tonhalle und liessen sich von der Faszination des symphonischen Klangs unmittelbar anstecken. Martin Preisser Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über hundert Jugendliche probten einen Tag lang Jean Sibelius’ mitreissendes Orchesterstück «Finlandia». Dirigiert hat Franz Obermair. Bild: Ralph Ribi

Schon nach ein paar Minuten war sein neues T-Shirt mit dem Logo des Jugendsinfonieorchesters St.Gallen völlig durchgeschwitzt: Dirigent Franz Obermair machte den über hundert Jugendlichen vom ersten Takt an mit grossen, mitreissenden Gesten Mut, ganz in den dramatischen und hymnischen Klang von Jean Sibelius’ «Finlandia» einzutauchen. «Das war der Hammer. Ich hatte Tränen in den Augen und Gänsehaut», zeigte sich Karl Schimke, Präsident des neu gegründeten Jugendorchesters, nach der ersten Probenstunde am Sonntagmorgen begeistert. Für die meisten Jugendlichen war es wohl auch eine ganz besondere Premiere, erstmals das eigene Instrument in einem riesigen symphonischen Orchester zu erleben.

Registerproben mit den Profis

«Unser Dirigent hatte genaue Ideen, was er von uns wollte, und war dabei freundlich drauf», sagt der 15-jährige Schlagzeuger Micha Jud aus Eggersriet. Franz Obermair kennt die Sibelius-Partitur im Detail, pickt sich einzelne Stimmen heraus, verlangt rhythmische Klarheit und erklärt den jungen Musizierenden, wie ein symphonischer Klang im Raum wirkt. «Ein Tag – ein Stück» war das Motto am Startsonntag des neuen Jugendsinfonieorchesters St.Gallen. Und es war ein begeisternder Start. Er gibt Anlass zur Hoffnung, dass aus dieser jungen Truppe bald ein tolles Orchester wird.

Am Vormittag halfen Musikerinnen und Musiker des Sinfonieorchesters St.Gallen noch als Stimmführende mit, am Nachmittag spielten die Jugendlichen dann ohne Netz und doppelten Boden. Und dabei dann packend, mit genauen Strichen bei den Streich- und rundem Klang bei den Blasinstrumenten. Die intensiven Registerproben mit den Profis aus dem Sinfonieorchester haben hörbar Früchte getragen.

Von einem «aufregenden Gefühl» erzählt Hanna Nimke, eine 16-jährige Cellistin aus Herisau. Auch sie hat sich nach den Einzelproben mit der Cellogruppe viel sicherer gefühlt. «Das ist deine Stelle, geniesse es», ermuntert Franz Obermair, sonst Dirigent des Theaterchors St.Gallen, einen Tubisten. Und stellt das Bild vom Weissen Hai vor Augen. Genauso bedrohlich wünscht er sich an einer Stelle den symphonischen Sound.

Zum ersten Mal in einem Sinfonieorchester: Micha Jud, Hanna Nimke, Raphael Schreiber und Qatunada Tedjasukmana (von links) nach der Nachmittagsprobe in der Tonhalle St.Gallen. Bild: Martin Preisser

Zum Znüni gibt es Brötchen, auch glutenfreie. Am Nachmittag vor dem Abschlussauftritt, zu dem dann auch die Eltern geladen sind, gibt es Glacé. «Der ganze Sonntag war einfach cool organisiert», freut sich Qatunada Tedjasukmana, eine 21-jährige Geigerin aus Rorschacherberg. Sie will auf jeden Fall im neu gegründeten Jugendorchester dabei bleiben. Offen ist es für junge Musizierende von 14 bis 25 Jahre. Das erste öffentliche Konzert ist am 26. November in der Tonhalle St.Gallen geplant.

Auch Maria Flüge, Cellolehrerin aus St.Gallen, ist hingerissen von der Power und Präsenz, mit der die jungen Symphonikerinnen und Symphoniker diese packende «Finlandia» umgesetzt haben: «Schon am morgen hat das all unsere Erwartungen im Vorstand völlig übertroffen.» «Und irgendwie passt die ‹Finlandia› auch in unsere Zeit, wurde sie doch geschrieben, als Finnland noch ein russisches Grossfürstentum war.» Die Aufführung des Stückes wurde denn auch lange verboten. Und die «Finlandia» wurde mehr und mehr zu einer Hymne, die das finnländische Nationalgefühl auszudrücken vermochte.

Erste Schritte in einem richtig grossen Sinfonieorchester: Junge Geigerinnen wagen sich in der Tonhalle St.Gallen an ein anspruchsvolles Orchesterstück. Bild: Ralph Ribi

Trolle und Wasserfälle

Raphael Schreiber aus dem liechtensteinischen Schellenberg ist Schlagzeuger. Der 15-Jährige ist von den abwechslungsreichen Farben des Stücks begeistert und stolz, unter Anleitung von Maximilian Näscher, Schlagzeuger im Sinfonieorchester St.Gallen, den ganz genauen Puls gelernt zu haben, der durch das Stück geht. Hanna erzählt von nordischen Trollen, Qatunada von Bildern eines Wasserfalls oder einfach einer faszinierenden Landschaft, welche die «Finlandia» in ihr ausgelöst hätten. Micha stellt sich keine Bilder vor, er hat sich einfach von der reinen Musik packen lassen.

Der Einzugsbereich ist gross: Eine Karte der Ostschweiz haben die Jugendlichen mit Fähnchen bestücken können. Eine fand sich in Liechtenstein, aber auch aus Vorarlberg war jemand mit von der Partie. Helen Moody, Oboistin aus St.Gallen und im Vorstand des neuen Jugendorchesters, verteilt Lose. Zu gewinnen sind die neuen T-Shirts. Moody hofft, dass sich zwei Drittel der über hundert Interessierten jetzt fest für das Orchester anmelden. Dass es ein hochkarätig musizierendes Jugendorchester in St.Gallen brauche, davon ist nicht nur sie überzeugt. Der Start mit dem satten Klang des finnischen Komponisten war jedenfalls mitreissend. Dirigent Franz Obermair fehlten nach der ersten Morgenprobe schon fast die Worte: «Ich bin einfach gerade nur voll geflasht», meinte er.