SCHWESTERNTRIO Eine Bernbieterin lernt fleissig Thurgauer Dialekt: Brigitte Halter aus Sulgen taucht mit ihrem Horn in einen Sagenstoff ein Trio Sorelle nennen sie sich, die drei Schwestern, die seit ihrer Kindheit miteinander musizieren. Das neue Programm ist einer Thurgauer Sage gewidmet. Brigitte Halter ist die jüngste der Sorelle und steuert Horn- und Alphornklänge bei. Zu hören sind die drei am 17. und 18. Februar in Roggwil und Wil. Martin Preisser Jetzt kommentieren 16.02.2023, 05.00 Uhr

Brigitte Halter, eine der drei Schwestern des Trios Sorelle, spielt Horn und Alphorn. Das Trio tritt mit einem speziellen Thurgauer Programm auf. Bild: Ralph Ribi

Das Horn hat Brigitte Halter bereits mit neun Jahren beim Schnuppertag der Musikschule entdeckt und sich sofort in den Klang verliebt. «Mit dem Horn war ich zudem immer lauter als meine älteren Schwestern», erzählt sie schmunzelnd. Sie kommt aus einem musikalischen Elternhaus. Mit fünf Geschwistern ist sie in Oberburg am Eingang des Emmentals aufgewachsen, schon früh spielten alle Kinder im Familienorchester mit. Die Musik hat die Mutter jeweils arrangiert. Drei Töchter sind Berufsmusikerinnen geworden und bilden heute das Trio Sorelle, was übersetzt Schwesterntrio heisst. Brigitte Halters Schwester Rebekka spielt Oboe, ihre Schwester Silvia Cello.

Die elfte Tournee des Trios steht bevor. Und wieder hat die Mutter der Sorelle etwas arrangiert: Einen Satz aus Schuberts achter Sinfonie, der «Unvollendeten». «Unsere Instrumentenmischung ist einzigartig, und es gibt für diese Besetzung keine Originalliteratur», sagt die 32-jährige Brigitte Halter, die vor zwei Jahren nach Sulgen gezogen ist.

Eine Frau bläst den Marsch

Seit acht Jahren dirigiert sie die Musikgesellschaft Roggwil. «Am Anfang war das für manche ungewohnt, dass eine Frau bei der Parademusik den Marsch ansagt, und das auch noch auf Berndeutsch.» Für das neue Sorelle-Programm hat Brigitte Halter intensiv den Thurgauer Dialekt gelernt. Das sei ziemlich viel Arbeit und ein intensives Sprachtraining. Den Dialekt brauche sie, weil sie mit ihren beiden Schwestern das neue Programm auch moderiert und nah beim Publikum sein will.

«Dass ich das Thurgauer Idiom trainiere, passt gut. Seit ich in Sulgen lebe, hat sich auch meine Beziehung zur hiesigen Sprache verändert.»

Das neue Programm ist auf den Thurgau zugeschnitten, wird aber auch in anderen Regionen der Schweiz aufgeführt. «Sagenhaftes aus dem Thurgau» heisst es und handelt von den Heinzelmännchen, die plötzlich aus dem Kanton verschwunden sind. Das Trio Sorelle hat für den Abend im Thurgauer Sagenbuch recherchiert. Klassische, internationale und Volksmusik bilden einen kurzweiligen Mix, darunter auch der Thurgauer Marsch, der in einem auf den Thurgau zugeschnittenen Programm natürlich nicht fehlen darf. «Gerade der Stilmix ist es, der garantiert, dass man uns nicht schubladisieren kann», sagt Brigitte Halter, die an den Musikschulen Bischofszell, Frauenfeld und Wil unterrichtet.

«Wir vertrauen uns blind»

Die Arbeit mit ihren Schwestern schätzt sie sehr. «Wir spielen unsere Lieblingsinstrumente, haben das gleiche Musikgefühl und verstehen uns blind.» Ein Markenzeichen des Trios Sorelle, das seit 2011 existiert, sind Konzerte, die spezielle Themen aufgreifen. So haben die Sorelle schon einen Abend gestaltet, der sich um die Bezwingung des Montblanc drehte, oder ein Konzert in Obwalden. Da erzählten sie die Geschichte des politischen Streits um das Ablassen eines Stausees in Lungern, natürlich in Obwaldner Dialekt. Die Sorelle-Konzerte sind szenisch gestaltet und wirken farbig durch ein Lichtkonzept.

Rebekka (Oboe), Brigitte (Horn) und Silvia Halter (Cello) machen seit ihrer Kindheit zusammen Musik. Bild: PD

Gern greift Hornistin Brigitte Halter auch mal zum Alphorn und präsentiert Volkstümliches genauso lässig wie klassische Arrangements. An den Sorelle-Programmen ist alles selbst gemacht und die Musik für jedes neue Thema frisch zubereitet. Die Sorelle haben auch einen Klub gegründet, mit dem sie einen Teil ihrer Projekte finanzieren. Für das Konzert in Roggwil etwa hat ein Mitglied der dortigen Musikgesellschaft die Saalmiete im Schloss Roggwil übernommen.

Hinweis Konzerte: Fr, 17.2., 19.30 Uhr, Schloss Roggwil; Sa, 18.2., 19.30 Uhr, Aula Kantonsschule Wil