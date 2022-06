Klassik Rastlose Liebe mal zwei: Am Wochenende sangen die Schweizer Opernstars Mauro Peter und Regula Mühlemann an der Schubertiade in Schwarzenberg Für Regula Mühlemann war es der erste Auftritt beim renommierten Lied- und Kammermusikfestival im Bregenzerwald, Mauro Peter ist seit zehn Jahren gern gesehener Gast der Schubertiade. Beide begeisterten am Samstag und Sonntag mit ihrer Natürlichkeit und stimmlichen Souveränität. Bettina Kugler 20.06.2022, 17.00 Uhr

Die Luzerner Sopranistin Regula Mühlemann: Im Juli und August wird sie in der «Zauberflöte» der Salzburger Festspiele die Pamina singen - an der Seite von Mauro Peter. Bild: Guido Werner

Das Gute wird schnell zur Gewohnheit - sogar das Ausserordentliche, zu stürmischem Applaus Hinreissende. Genau zehn Jahre ist es her, da sprang ein junger Tenor aus Luzern, erst Mitte Zwanzig, kurzfristig mit dem Liederzyklus «Die schöne Müllerin» an der Schubertiade Schwarzenberg ein, und wurde für seine frische, packende Interpretation anhaltend gefeiert. Mauro Peter war nach dem spontanen Debüt beim international ausstrahlenden Festival der neue Stern am Schuberthimmel - und ausserdem ein Senkrechtstarter auf der Opernbühne.

Mauro Peter, internationaler erfolgreicher Luzerner Tenor – seit zehn Jahren ist er gern gesehener Gast an der Schubertiade. Bild: Corinne Glanzmann

Längst zählt er zu den festen Grössen der Schubertiade, aber der Zauber wirkt noch immer. Mag man die ausgewählten Lieder zum Auftakt der Schubertiade-Konzerte im Juni auch in- und auswendig kennen, seien es «Rastlose Liebe», «Der Musensohn» und «An den Mond», seien es «Heideröslein» oder das als Zugabe gesungene «Die Forelle» - mit seinem kernigen Timbre, der strahlenden Bühnenpräsenz, mit seinem mitteilsamen, erzählerischen Gestus hat Mauro Peter das Publikum sofort an der Angel. Und braucht dafür, im Gegensatz zum in der «Forelle» besungenen Fischer, nicht einmal kleine Tricks.

Glasklarer Blick auf Texte von Schiller und Goethe

Seine Haltung zu Schubert und zu den Texten von Goethe und Schiller ist glasklar: musikalisch offenherzig und ohne Manierismen. Helmut Deutsch, in dessen Liedklasse Peter einst studiert hat, folgt ihm dabei treu und frei von pianistischer Eitelkeit; man spürt die tiefe Verbundenheit und Vertrautheit der beiden Musiker. Aber auch, dass das scheinbar so Mühelose, die lyrischen Natürlichkeit viel Konzentration und starke Nerven erfordert - zumal an einem so heissen Junitag.

Am Sonntagabend wartete man gespannt auf das Schubertiade-Debüt der Sopranistin Regula Mühlemann: ebenfalls aus Luzern stammend, etwa gleich alt wie Mauro Peter, hat auch sie in den letzten Jahren international Karriere gemacht. Im August werden die beiden an den Salzburger Festspielen als Pamina und Tamino in Mozarts «Zauberflöte» zu erleben sein. Sie bringen von der Opernbühne Spielfreude und Präsenz mit. Beim Liederabend kommt die Fähigkeit zu schnellen Stimmungswechseln und Kontrasten hinzu, etwa von «Rastlose Liebe» zum Lied «Geheimes».

Tatiana Korsunskaya und Regula Mühlemann am Sonntagabend in Schwarzenberg - dem Schubertiade-Debüt der Schweizer Sopranistin. Bild: Schubertiade

Nach knapp zwei Stunden wirkte Regula Mühlemann so strahlend, munter und taufrisch wie in den ersten Frühlingsliedern ihres Programms. Dank ihrer fabelhaften Technik kann sie ungezwungen erzählen, Farben mit feinem Pinsel auftragen und weite Bögen spannen, aus kleinen Szenen grosse Kunst machen - und hat mit Tatiana Korsunskaya am Flügel eine ebenso kluge wie sensible Mitgestalterin.

Zartheit, Anmut und aufwühlende Dramatik

Der mädchenhafte Charme ihres Timbres kommt Liedern wie Schuberts «Frühlingsglaube» und «Die Blumensprache» oder Schumanns «Schneeglöckchen» entgegen, doch zeigt Regula Mühlemann mit «Gretchen am Spinnrade» und den Suleika-Liedern aus Goethes «West-östlichem Divan» auch Tiefe und aufwühlende Dramatik. Oder sie gibt sich neckisch, schwingt sich in Läufen und Verzierungen anmutig wie ein Vöglein auf.

Anders als Mauro Peter braucht Mühlemann braucht kein Taschentuch für Schweissperlen und keine Verschnaufpause; leichtfüssig und mit unforcierter Hingabe tänzelte sie durchs Programm. So freute man sich wie bereits am Vorabend über «Die Forelle» als erfrischende Zugabe: auf die kristallklar perlende Klavierfigur, auf die Wendigkeit des Fischleins und der Sopranistin. Und auf den diesmal weiblichen Blick auf «die Betrogne» im Bächlein.