Schicksal Richard Tisserand nimmt Abschied vom Kunstraum Kreuzlingen – seine schwere Krankheit zwingt ihn dazu: «Der Rückgang der Kräfte ist enorm» 17 Jahre leitete Richard Tisserand den Kunstraum Kreuzlingen. Er förderte insbesondere die Medienkunst und junge Kunstschaffende. Nun zeigt der Kurator, der auch Künstler ist, dort für einmal seine eigenen Werke. Christina Genova Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Seine Krankheit zwingt ihn, Abschied vom Kunstraum Kreuzlingen zu nehmen. Richard Tisserand tut es heiter und gelassen. Bilder: Donato Caspari

Anfang Jahr merkt Richard Tisserand, dass etwas nicht mit ihm stimmt. Mitte Februar kann er nicht mehr malen. Im März braucht er einen Stock, im Mai einen Rollator. Im Juli reist er mit dem elektrischen Rollstuhl in die Normandie, ins Dörfchen Saint-Marguerite sur Mer: «Ich wollte unbedingt runter ans Meer», sagt der Thurgauer Künstler und Kurator.

In Saint-Marguerite sur Mer, wo er in den letzten Jahren regelmässig bei Freunden gelebt und gearbeitet hat, stellt er seine Zeichnungsserie «Ecrire comme Falaises» (‹Schreiben wie der Fels›) aus. Ein Monat zuvor war nach langer Ungewissheit die Diagnose gekommen: ALS (Amyotrophe Lateralsklerose), eine unheilbare Erkrankung des Nervensystems, die zu Muskelschwäche und -schwund führt. Der Physiker Stephen Hawking gehörte zu den prominentesten Patienten. Tisserand erzählt:

«Die erste Frage, die mir der Arzt stellte, war: Wissen Sie, was Sie haben? Die zweite: Haben Sie Freunde?»

Dass dem so ist, zeigt sich im Kunstraum Kreuzlingen, wo einen Tag vor der Eröffnung der Ausstellung «Œuvre complète – Richard Tisserand» emsige Betriebsamkeit herrscht. Etwa ein halbes Dutzend Leute helfen bei den letzten Vorbereitungen. Seit die Diagnose da ist, hat sich ein Kreis von Unterstützerinnen und Unterstützern gebildet.

Tisserand und sein gewebtes Netzwerk

Die Stadt seines Lebens ist Paris, wo Richard Tisserand ab 1971 38 Jahre lang lebte. Hier hat er sie als grossformatige Hinterglasmalerei verewigt.

Es zahlt sich aus, dass Richard Tisserand, der eigentlich Weber heisst und als Künstlernamen die französische Version davon verwendet, seinem Nachnamen getreu über die Jahrzehnte ein dichtes Netzwerk gewoben hat. Dazu gehört die Thurgauische Kunstgesellschaft mit ihren rund 500 Mitgliedern. Sie ist Trägerin des Kunstraums Kreuzlingen, den Tisserand 17 Jahre als Kurator geprägt und wo er mit der Medienkunst im Tiefparterre einen wichtigen Schwerpunkt gesetzt hat.

Zum Netzwerk gehören aber auch zahlreiche junge Kunstschaffende, die er gefördert und gefordert hat, denen er in Kreuzlingen die Chance gab, einen grossen Raum zu bespielen. Als Kurator, der auch Künstler ist, hat er dafür eine besondere Sensibilität:

«Nicht meine Karriere als Kurator stand im Zentrum, sondern immer die Kunstschaffenden.»

Richard Tisserand und sein Freund und Assistent Reto Müller vor Hinterglasmalereien, die den Atlantik in der Normandie zeigen.

Nun sitzt Richard Tisserand, den alle Tiss nennen, im Rollstuhl im Kunstraum. Es gilt Abschied zu nehmen. Er tut es, ohne zu hadern, heiter und gelassen:

«Ich muss auf nichts hoffen, es gibt nichts.»

Mit überwältigender Offenheit spricht der 74-Jährige über seine Krankheit: «Der Rückgang der Kräfte ist enorm.» Noch wohnt er bei seinem Bruder in Eschenz. Er hat sich aber bei zwei Pflegeheimen angemeldet: Man müsse der Krankheit voraus sein, sagt er. Eine Haushaltshilfe und die Spitex unterstützen ihn.

Ein Eschenzer, der im Herzen Franzose ist

Im Kunstraum Kreuzlingen sind Werke aus allen Schaffensphasen Richard Tisserands zu sehen. Die Auseinandersetzung mit der Landschaft steht dabei immer im Zentrum.

Für einmal steht im Kunstraum nicht Richard Tisserand als Kurator, sondern als Künstler im Mittelpunkt: Die Thurgauische Kunstgesellschaft hat Tisserands engen Freund Reto Müller als Gastkurator damit beauftragt, dessen Werk als Überblicksschau zu zeigen. Er sagt: «Es ist keine Ausstellung im klassischen Sinn und auch keine Retrospektive. Grossartig, dass Tiss sich auf das Experiment einlässt.»

Müller ist schon seit Jahren Richard Tisserands Assistent und ebenfalls Künstler. Im Kunstraum ist fast lückenlos präsent, was nach der Auflösung von dessen Ateliers in der Normandie, in Neuhausen und in Paris übrig geblieben ist. In Paris hatte der Eschenzer ab 1971 38 Jahre gelebt; im Herzen ist er Franzose. Erst vorletzte Woche hat er seine Wohnung geräumt: «Ich kam nicht mehr die Treppe hinauf.»

Richard Tisserand hat sich als Künstler mit der Landschaft auseinandergesetzt, die ihn umgibt. Hier Hinterglasmalereien des Alpsteins.

Im Kunstraum ist nun eine Auslegeordnung zu sehen, provisorisch und sehr persönlich, eine Metapher für ein Leben im Umbruch. Kunst aus allen Schaffensphasen und andere Materialien sind gleichwertig im Raum platziert: Zwei Archivschränke stehen in der Mitte, Schachteln sind zu Türmen gestapelt. Arbeiten lehnen nach Werkblöcken geordnet an der Wand.

Austausch über ein Leben für und mit der Kunst

Als Künstler hat sich Richard Tisserand mit der Landschaft auseinandergesetzt. In einer Serie von Ende der 1990er kombiniert er Abendhimmel mit Tafeln in den Farben Gelb, Rot, Grün und Blau. Auch seine Hinterglasmalereien, die an die Gemälde der Impressionisten erinnern und vor 20 Jahren ihren Anfang nahmen, sind präsent: grossformatig eine Stadtlandschaft von Paris, der Alpstein und das Meer der Normandie, im kleineren Format der Rheinfall, den er von seinem Atelier in Neuhausen aus sieht, ein Garten und noch mehr Alpstein und Meer.

In einer Werkserie kombinierte Richard Tisserand Abendhimmel und Landschaften mit monochromen Farbflächen.

Hinter den Bildern stecken Geschichten, von Menschen, von Orten, von der Entwicklung eines Œuvres. Die Fülle des Materials lädt ein, sich Gedanken zu machen, wie mit einem solchen Gesamtwerk umzugehen ist, und zur Auseinandersetzung mit einem Leben für und mit der Kunst. Im Rahmen von Salongesprächen mit Weggefährten Richard Tisserands gibt es die Möglichkeit, während der Dauer der Ausstellung diverse Themen zu vertiefen.

Es ist aber auch ein Rahmen für den Austausch, eine Gelegenheit, um zusammenzukommen. Reto Müller sagt: «Wir schaffen einen sozialen Raum, um dieser schwierigen Situation zu begegnen.» Ausserdem wird die Schaffhauser Grafikerin und Künstlerin Martina Perrin Material sichten und sortieren – mit offenem Ausgang.

Ausstellung bis 31. Dezember. Auf der Website des Kunstraums Kreuzlingen und über den Newsletter werden laufend die Veranstaltungen des Begleitprogramms angekündigt. Im Tiefparterre sind Videoporträts und -interviews von Jeremias Heppeler mit Thurgauer Kunstschaffenden zu sehen.

