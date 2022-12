Thurgauer Newcomerin erfüllt sich Traum von der eigenen Platte

Reportage Mittels Crowdfunding zum Musikalbum: Thurgauer Newcomerin erfüllt sich ihren Traum von der eigenen Platte Die Sängerin und Songwriterin Selina Schildknecht steht schon seit über fünf Jahren auf der Bühne. Vergangenen Sommer hat die 23-jährige Hagenwilerin ein Crowdfunding gestartet und gespart, damit sie ihr erstes Album aufnehmen kann. Die Platte soll nächstes Jahr erscheinen. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Selina Schildknecht singt seit der Oberstufe. Bild: Reto Martin

Selina Schildknecht steht im Studio Lowcutproduction in Romanshorn. Gemeinsam mit dem Produzenten Jerome Longhi nimmt sie den Gesang für ihre Lieder auf. Der schwarze Akustik-Schaumstoff an der Wand im Kabäuschen ist mit Lichterketten verziert, es brennen ein paar Kerzen und an der Wand hängt ein Spiegel. Das Drumherum muss für Schildknecht stimmen, so kommt sie in die richtige Gefühlslage, wenn sie singt.

«I want to go outside, to feel the joy again. Stop thinking, start feeling», singt die 23-Jährige in ihrem Song «Change». «Ich will nach draussen gehen, sodass ich Freude spüre. Aufhören zu denken, anfangen zu fühlen.» Es ist eines von zehn Liedern, die sie geschrieben hat. Die Hagenwilerin erfüllt sich ihren Traum vom eigenen Album, das Ende Sommer 2023 erscheinen soll. Dafür hat sie gespart und ein Crowdfunding lanciert.

«Vor zwei Jahren erlebte ich eine prägende Zeit», sagt Selina Schildknecht. Sie war wegen mehrerer Operationen am Knie länger zu Hause und dachte währenddessen viel nach. «Ich habe mich zu fest mit mir selber auseinandergesetzt, was in einem Gedankenchaos endete. Das brachte mich aus dem Gleichgewicht.» Im Winter 2021 liess sie die Zeit Revue passieren und fing an, Liedtexte zu schreiben. «Ich habe mich reflektiert, geordnet und diese Lebensphase in Worte gefasst. Das Album ist mein Verarbeitungsprozess.»

Selina Schildknecht spielt seit der Primarschule Gitarre und in der Oberstufe sang sie in der Schülerband. Seit fünf Jahren tritt sie an Hochzeiten, in Bars oder an Veranstaltungen auf, zuerst mit Covers und seit gut dreieinhalb Jahren auch mit eigenen Songs, die eine Mischung aus Soul und Pop sind.

Jerome Longhi und Selina Schildknecht in Longhis Studio in Romanshorn. Bild: Reto Martin Die 23-Jährige verarbeitet in ihren Songs eine für sie prägende Zeit. Bild: Reto Martin Damit die Hagenwilerin beim Singen in die richtige Gefühlslage kommt, hat sie einen Spiegel und... Bild. Reto Martin ... Kinderfotos dabei. Bild: Reto Martin Jerome Longhi bei der Arbeit im Tonstudio. Bild: Reto Martin Für die Aufnahme des Musikalbums hat Schildknecht eine Band zusammengetrommelt. Von links: Benjamin Bruderer (Bass), Jerome Longhi (Produzent), Selina Schildknecht, Dionys Müller (Schlagzeug), Doran Weisser (E-Gitarre). Es fehlt: Moreno Knöpfel (E-Piano). Bild: Stephanie Künzler / bildlichversprochen.ch

15'000 Franken gesammelt

Für Schildknecht war klar, dass sie ihre Songs aufnehmen und etwas Grösseres daraus machen will. «Mein Ziel war es, ein Album zu produzieren, also habe ich angefangen zu sparen.» Zudem hat Schildknecht Sponsoren gesucht und ein Crowdfunding gestartet, mit dem sie vergangenen Sommer über 15'000 Franken gesammelt hat. Gerade für junge Künstlerinnen und Künstler ist das eine grosse Investition. Eine Albumproduktion kann mehrere zehntausend Franken kosten.

«Bei einer Albumproduktion kommt einiges zusammen», sagt sie. Die Aufnahmen, der Produzent, die Band, Grafikdesigner für das Albumcover, die Drucke der CDs und Platten und die Produktion der Musikvideos. «Einen Song habe ich zusammen mit einem Quintett aus dem Appenzeller Kammerorchester aufgenommen.» Schildknecht, die Pflege studiert, macht nichts halbpatzig. «Ich habe viel Energie in das Schreiben der Songs reingesteckt, sie sind mein Ein und Alles.» Wie viel Geld Schildknecht insgesamt für ihr neues Album ausgibt, will sie nicht verraten.

Authentische und echte Musik

Das Aufnahmestudio befindet sich in einer alten Wohnung, wo der Boden knarrt und die Wände schief sind. Überall hängen Poster oder Zeitungsartikel von Bands, die dort ihre Songs aufgenommen haben. Selina Schildknecht schaut, während sie singt, in einen goldenen Spiegel, der im Studio an der Wand angebracht ist. So könne sie die richtigen Emotionen abrufen. «Ich sehe in meinen Augen, was ich empfinde.»

Der Spiegel ist für Selina Schildknecht ein wichtiges Instrument. Bild: Reto Martin

Die 23-Jährige will Menschen berühren und zwar nicht nur mit ihrem Gesang. «Man trifft Menschen mit Klängen und Tönen auf einer anderen Ebene. Für mich ist Musik wie eine andere Sprache und es ist wichtig, dass sie authentisch und echt ist.» Eine andere Sprache, die trotzdem alle verstehen sollen. «In meinen Texten geht es um Tiefpunkte, Hoffnung und Rückschläge. Wer meine Lieder hört, kann sie auf die eigene Situation beziehen.»

Das Selina Schildknecht viel Energie in das Schreiben der Songs gesteckt hat, hat auch Produzent Jerome Longhi gemerkt. Longhi ist Live-Tontechniker der St.Galler Band Catalyst und Produzent verschiedener Ostschweizer Musikerinnen und Musiker. Er sagt: «Ich hoffe, dass Selina Schildknecht ihre Songs mit Band live performen darf. Sie soll auf einer Bühne landen.»

Jerome Longhi und Selina Schildknecht besprechen einen Song. Bild: Reto Martin

Für die Zukunft wäre es schön, eine Band zu haben und so gut es geht von der Musik leben zu können, sagt Schildknecht. Derzeit ist sie aber noch in den Endzügen ihres ersten Albums: Covergestaltung, Promo-Arbeit, Musikvideos und Plattentaufe – es kommt noch einiges auf sie zu. Die erste Single des Albums soll im Frühling erscheinen, der fixe Zeitplan steht aber noch nicht. Doch als allererstes müssen die Gesangsaufnahmen fertig werden. «I want to go outside, to feel the joy again. Stop thinking, start feeling», klingt es aus den Lautsprechern beim Mischpult.





