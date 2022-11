Milo Raus Ritual zu Ehren der Mumie Schepenese

Reportage Im Totenschiff durch St.Gallen: Die Mumie Schepenese wird symbolisch auf Heimreise geschickt Bild: Arthur Gamsa Am Donnerstagnachmittag hat Theatermacher Milo Rau ein Ritual zu Ehren der Mumie Schepenese in der St.Galler Innenstadt inszeniert. Am Abend erhielt er den Grossen St.Galler Kulturpreis in der Lokremise. Claudio Weder Jetzt kommentieren 18.11.2022, 20.03 Uhr Merken Drucken Teilen

Es ist ein seltsamer Anblick. Auf einem Appenzeller Heuwagen wird am Donnerstagnachmittag eine Mumie, aufgebahrt auf einem ägyptischen Totenschiff, durch die St.Galler Innenstadt gefahren. Rund 50 Personen, darunter auch St.Galler Kulturprominenz, marschieren mit, einige halten Banner in die Luft, auf denen Forderungen stehen wie «Free Schepenese» oder «Solidarität mit den Toten». Flugblätter werden verteilt, aus einem Lautsprecher erklingt klassische Musik. «Gegen was demonstriert ihr?», fragt ein Knabe am Strassenrand.

Es ist keine Demonstration, sondern eine Bestattung. Eine symbolische, nach ägyptischem Vorbild. Ein Ritual zu Ehren von Schepenese, der berühmtesten Mumie der Schweiz, die jetzt noch viel berühmter ist.

Natürlich ist es nicht die echte Schepenese, die auf dem Heuwagen vom Gallusplatz zur Lokremise gezogen wird, durch die Fussgängerzone, über Trottoirs, bei Rot über das Lichtsignal. Initiiert hat die Aktion der St.Galler Theatermacher und Aktivist Milo Rau, dem noch am selben Abend der Grosse St.Galler Kulturpreis überreicht wird. Wofür er das Preisgeld von 30’000 Franken einsetzen will, ist mittlerweile bekannt: Die Mumie Schepenese soll aus der Stiftsbibliothek St.Gallen entfernt und in ihre «spirituelle Heimat» Ägypten rückgeführt werden.

«Ist ja voll sektenmässig»

Der Aufmarsch erregt Aufsehen: Passanten tauschen verwirrte Blicke aus, rätseln, schütteln ihre Köpfe. «Was soll das denn?», fragt ein Herr. «Ist ja voll sektenmässig», so eine andere Reaktion. Auch die Polizei hat Wind von der Aktion bekommen und stoppt die Karawane in der Vadianstrasse, um zu überprüfen, ob eine Bewilligung vorhanden ist. Und am Freitagmorgen meldet sich prompt eine Person bei der «Tagblatt»-Redaktion, die glaubt, die echte Schepenese sei tatsächlich schon abtransportiert und nach Ägypten verschifft worden.

Ritual für Schepenese: Der Leichenwagen mit der symbolischen Mumie bewegte sich vom Gallusplatz zur Lokremise. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 17. November 2022) Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 17. November 2022) Milo Rau verteilt die «St.Galler Erklärung für Schepenese». Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 17. November 2022) Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 17. November 2022) In der Vadianstrasse wird die Prozession durch die Polizei gestoppt. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 17. November 2022) Monica Hanna, ägyptische Professorin und Teil des Komitees der «St.Galler Erklärung für Schepenese». Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 17. November 2022) Bevor der Zug durch die Stadt marschierte, gab es auf dem Gallusplatz eine Kundgebung. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 17. November 2022) Teil des Rituals: Eine «Priesterin» liest einen salbungsvollen Text vor. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 17. November 2022) Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 17. November 2022) Cornel Dora, Leiter der Stiftsbibliothek St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 17. November 2022) Die Autorin Sibylle Berg hielt die Laudatio – wie von Milo Rau gewünscht. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 17. November 2022) Milo Raus Dankesrede stand unter dem Titel: «Welches St.Gallen wollen wir?». Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 17. November 2022)

Das wäre wohl selbst Milo Rau zu schnell gegangen. Für ihn sei der erste Schritt nun getan: «Meine Aufgabe als Künstler war es, einen Anstoss zu gegeben, eine Debatte anzuregen», sagt er an der Podiumsdiskussion im Anschluss an die Prozession. Es diskutieren Milo Rau, die Ägyptologin Monica Hanna und Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Ebenfalls anwesend ist die ägyptische Filmemacherin Rabelle Erian.

Dass die Diskussion relativ einseitig verläuft, ist dem Umstand geschuldet, dass die Schweizer Ägyptologin Renate Siegmann, welche, wie Cornel Dora, die Rückführungsidee kritisiert, ihre Teilnahme am Podium abgesagt hat. So sind die Kräfte äusserst ungleich verteilt: Alle gegen Cornel Dora. Oder Cornel Dora gegen den Rest.

Schepenese aus dem 3-D-Drucker

Grösster Diskussionspunkt sind die Umstände von Schepeneses Grabentnahme. Monica Hanna spricht in diesem Zusammenhang von Grabraub und einem «kolonialen Verbrechen des 19. Jahrhunderts», das jetzt aufgearbeitet werden müsse. Cornel Dora widerspricht. «Es lässt sich nicht wissenschaftlich belegen, ob das Grab geplündert wurde.»

Ihm gehe es in der aktuellen Diskussion vor allem darum, die Geschichte zu versachlichen. Er ruft ausserdem das Massaker von Luxor in Erinnerung, das sich am 17. November zum 25. Mal jährte. Schepenese stamme aus demselben Tempel, in dem das Massaker verübt worden sei. Sie solle an dieses Attentat erinnern.

Podiumsdiskussion in der St.Galler Lokremise (von links): Stiftsbibliothekar Cornel Dora, Moderator Silvan Gisler, Theaterregisseur Milo Rau, Ägyptologin Monica Hanna und Filmemacherin Rabelle Erian. Bild: Arthur Gamsa

Das Publikum steht mehrheitlich auf der Seite von Milo Rau und Monica Hanna. Der St.Galler Theologe Rolf Bossart etwa, Mitglied im Komitee der «St.Galler Erklärung für Schepenese», wirft Cornel Dora vor, er wolle Schepenese nur aus touristischen Gründen behalten, weil er keine Attraktion verlieren wolle. Die Ethnologin Emilia Sulek stört sich daran, dass Dora vor allem versuche, den Ägyptologinnen die ägyptische Geschichte zu erklären, statt den Schweizer Standpunkt der Geschichte zu vertreten. Diese Wortmeldung erntet genauso viel Applaus wie der Vorschlag von Historiker Erich Keller, von der Mumie einen 3-D-Druck anzufertigen.

Rau, der Ultra-St.Galler

Bei der Preisverleihung spielt Schepenese dann nur noch eine Nebenrolle. Die Lokremise platzt fast aus allen Nähten. Rund 200 Personen sind gekommen, darunter zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur und Politik.

Auffällig ist, dass ein Thema immer wieder in Erinnerung gerufen wird: dass Milo Rau vor vier Jahren ein anderer St.Galler Kulturpreis, jener der Stadt, nicht erhalten hat, weil er zu wenig St.Galler, sein Fussabdruck in der Stadt zu klein sei. Diese Geschichte scheint noch nicht verdaut zu sein. Regierungsrätin Laura Bucher spielt in ihrem Grusswort darauf an. Und Rau sagt in seiner Dankesrede, wie zur Verteidigung: «Ich bin Ultra-St.Galler».

Barbara Schlumpf, Präsidentin der St.Gallischen Kulturstiftung, überreicht Milo Rau die Urkunde. Bild: Arthur Gamsa

Dass Milo Rau ein würdiger St.Galler Kulturpreisträger ist, betont nicht zuletzt Autorin Sibylle Berg in ihrer Laudatio. Schade nur, dass sie ihre Rede so hastig vorliest, dass man ihr kaum folgen kann. Unmissverständlich ist sie aber, wenn sie über den Preisträger sagt: «Für mich hat sein Werk in seiner Aktualität, seiner unmittelbaren Wirkung und dem Erfahren von Menschlichkeit eine Bedeutung, die jede Shakespeare-Inszenierung millionenfach übertrifft.»

