Reportage Die Techno-Reihe «ClubKlub» feiert Auftakt im Palace St.Gallen – allerdings fehlt das grosse Publikum Die neue Clubreihe des Palace St.Gallen hat am vergangenen Samstag, 22. Oktober, begonnen. «ClubKlub» stellt einmal pro Monat Künstlerinnen und Künstler aus der Szene der elektronischen Musik vor. Ein Augenschein vor Ort. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 24.10.2022, 17.00 Uhr

Das Publikum tanzt im Palace St.Gallen zur elektronischen Musik. Bild: Michel Canonica

St.Gallen ist voll mit Menschen, die ihren Olma-Besuch in der Innenstadt ausklingen lassen. Die Restaurants und Bars sind überfüllt. Weg vom Trubel ist das Kulturlokal Palace am Blumenbergplatz. Am Samstagabend um 22 Uhr ist Startschuss der neuen Palace-Reihe «ClubKlub». Für 20 Franken gibt es laute Bässe zum Raven.

«Für die neue monatliche Reihe ‹ClubKlub› verdunkeln wir den Saal und laden Musikerinnen und Musiker ein, die den Rave auf ihre ganz eigene Weise lieben», sagt Johannes Rickli von der Palace-Betriebsleitung. Das neue Programm soll kein Gegenpol zum bisherigen Programm des Kulturlokals sein, vielmehr sei es eine Erweiterung. «Wir glauben, dass alternative Klubmusik eines festen Platzes bedarf.»

Diese Reklame reicht nicht für die neue Reihe. Bild: Krisztina Scherrer

Die Leuchtreklame vor dem Eingang soll Kurzentschlossene vom Techno-Abend im ehemaligen Kino aufmerksam machen. Der Nebel der Rauchmaschine durchzieht langsam das Foyer, während der Saal bereits im Dunst versinkt. Ausser den Mitarbeitenden und ein paar wenigen Besucherinnen und Besuchern ist niemand vor Ort. Das ist weiter nicht schlimm. Für Nachtschwärmer beginnt das Feiern später.

Wenige Leute, wenig Tanz

Für den ersten Act, für den Musiker Osram, ist das vielleicht ein kleiner Dämpfer. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können an zwei Händen abgezählt werden. Er lässt sich aber nichts anmerken. Eine Frau sitzt in einem der roten Kinosessel, die Augen geschlossen.

Eine andere Frau entscheidet sich fürs Tanzen. Sie wirft ihre Tasche in die Ecke, bleibt stehen und schleudert ihren Kopf nach links und rechts, ihre Haare fliegen in die Luft, ihre Hände wirft sie in die Höhe. Nach ein paar Minuten nimmt sie ihre Tasche und sagt: «Ich komme später wieder.» Osrams Set ist um Mitternacht vorbei. Die Tänzerin wird nicht mehr wiederkommen.

Mittlerweile sind mehr Techno-Fans vor Ort. Sellyourmania, eine Tessiner Künstlerin, hat das DJ-Pult im Griff. Endlich tanzen mehr Leute. Individuelle Bewegungen, mal gefühlvoll, mal abgehackt; mal wird gesprungen, einer wippt nur mit dem rechten Bein. Die Musik hört sich für ungeübte Ohren nach zwei Stunden immer gleich an. Mal etwas ruhiger und langsamer, und dann: «Boom, boom, boom.» Die Attacke der Bässe. Durchtanzen geht nicht, doch auf den Kinosesseln sitzen und den anderen zusehen wirkt komisch.

Slikback rettet den Abend

«Es passiert gerade sehr viel Spannendes und Neues im Bereich der Klubmusik», sagt Johannes Rickli. Es sei aber nicht so, dass das Palace der Klubmusik bisher keine Bühne gegeben hätten. «Dies bekommt nun eine Form, eine Regelmässigkeit und einen Namen.» Zum Zuge kommen sollen Künstlerinnen und Künstler, die Neues ausprobieren, in der Vergangenheit Neues zur Szene beigetragen haben und die Klubmusik weiterbringen.

Der kenianische Künstler Slikback hat eine Stunde lang aufgelegt. Bild: Krisztina Scherrer

Einer, der die Szene gerade aufmischt, ist der kenianische Künstler Slikback, der eigentlich Freddy Mwaura Njau heisst. Um 1.00 Uhr beginnt sein einstündiger Auftritt. «Wir verfolgen das Schaffen von Slikback schon seit einigen Jahren», sagt Johannes Rickli. «Er hat einen unglaublichen Output und ist im Begriff, Klubmusik neu zu denken.» Seine Konzerte seien ein heftiger Trip.

Slikback ist lauter, sein Sound komplexer. Alles ist extremer: Licht, Musik, Tanz. Eine totale Reizüberflutung – aber so stellt man sich einen Clubabend mit elektronischer Musik und viel Rave vor. Rund 40 Personen sind jetzt im Palace, fast alle stehen auf der Tanzfläche. Man kann kaum anders. Der Nacken schmerzt vom Mitraven.

Dennoch hat es lange gedauert, bis im Palace immerhin ein bisschen Stimmung aufkommt. Mit nur 20 Leuten mehr hätte sich schnell ein Club-Feeling eingestellt. «Die Reihe wird sicher diese Saison hindurchlaufen – wir müssen dem Ganzen etwas Raum und Zeit geben», sagt Johannes Rickli. Im November kommt die kongolesisch-britische Produzentin Nkisi ins Palace.

