Regionalkrimi Drei Morde und ein Millionen-Jackpot: Im neuen Krimi des St.Gallers Martin Oesch träumt ein Dorf am Bodensee vom grossen Geld Der zweite Fall der Reihe «Tatort Bodensee» des Radiojournalisten Martin Oesch spielt in Seedorf, einer fiktiven Gemeinde am Bodensee. Die dortige Idylle trügt und Kommissar Hutter von der Thurgauer Kantonspolizei muss sich um drei rätselhafte Todesfälle kümmern. Rolf App 21.12.2022, 17.00 Uhr

Radiojournalist Martin Oesch hat seinen zweiten Krimi geschrieben. Bild: Marius Eckert

Als Martin Oesch ein Kind war, erzählte ihm die Mutter jeden Abend eine selber erfundene Geschichte. Da mag diese Lust ihre Wurzel haben, mit Fantasie eine Geschichte fortzuspinnen, in Kapiteln, die «wie gute Popsongs» sein sollen, treffsicher, kurz und unterhaltsam. Mit Popsongs kennt Oesch sich nach vielen Jahren bei Radio aktuell und Radio FM1 aus. Die Freude an Büchern hat er vom Vater, Buchbinder von Beruf. Und weil die Lebensuhr tickt, hat der mittlerweile 60-Jährige vor einigen Jahren sein Pensum reduziert, um die Nachmittage seiner neuen Leidenschaft zu widmen.

Der Kriminalroman «Tatort Bodensee: Der Fall Winterbergs» war, zusammen mit seinem Kollegen Ralph Weibel verfasst, letztes Jahr die erste Frucht dieser Arbeit. Jetzt folgt «Tatort Bodensee: Der Fluch des Jackpots», und wieder sind wir in Seedorf, der kleinen, fiktiven Gemeinde am Bodensee mit ihrer schläfrigen Polizei, mit dem «Kreuzlinger Anzeiger» als der führenden Zeitung, und mit Bürgern, von denen einige auch nur nach aussen hin ehrenwert erscheinen.

Eine Zeitungsmeldung gibt den Anstoss

Was in dieses Dorf einbricht, das hat Martin Oesch als Anregung einer Zeitungsmeldung entnommen: Da war von einem italienischen Dorf die Rede, das einen grossen Lottogewinn zu verkraften hatte. Genauso widerfährt es Seedorf und seinen Bewohnern. Mit einer SMS nimmt das Schlamassel seinen Anfang. «Gute Geschichte! Interessiert?» meldet sich jemand in schlechtem Deutsch beim Journalisten Carl Humboldt, und faselt etwas von einem 187-Millionen-Jackpot für einen Seedorfer. «Quelle?», fragt Humboldt zurück. «Der Gewinner!», antwortet der Glückliche, bleibt aber unerkannt, auch nachdem man im Dorf und darüber hinaus dank Humboldts Enthüllungen vom kommenden Reichtum träumt – belagert von einer stetig wachsenden Medienmeute.

Martin Oesch: Tatort Bodensee. Der Fluch des Jackpots. Gmeiner, 410 S., Fr. 23.– Bild: PD

Die muss sich allerdings noch mit anderem beschäftigen. Zum Beispiel mit dem Bäcker Federico Simoni, bekannt für seine Panettone, den seine Angestellten eines Tages tot im Mehltank finden. Oder mit der Lehrerin und Hühnerzüchterin Erika Zahner, die unter seltsamen Umständen an einem ihrer eigenen Eier erstickt. Weitere Todesfälle zeigen: Martin Oesch legt keinen Wert auf ein besonders blutiges Ableben seiner Opfer.

Gesellschaftskritisch und mit viel Humor gewürzt

Die Polizei in Gestalt von Kommissar Herbert Hutter und seiner Assistentin Lisa Lehmann aber sieht sich grossen Rätseln gegenüber; das wird auch nicht besser, als Staatsanwältin Marianne Wolff zu ihnen stösst, und sie mit festem Händedruck unterstützt. Bis die Sache ein Ende findet, wobei das Hudelmoos eine prominente Rolle spielt, jettet der verwirrt-sympathische Humboldt rund um den Erdball – mittlerweile nicht mehr auf der Jagd nach News, sondern nach dem Geld. Bis die souverän über mehrere Handlungsstränge geführte, mit viel Humor gewürzte Geschichte ihre Auflösung findet.