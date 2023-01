Prominenter Besuch Er riskierte in China sein Leben: Nun kommt Kunststar Ai Weiwei nach St.Gallen Philippe Narval, Intendant des Square der Universität St.Gallen, verrät, wie ihm der Coup gelungen ist. Und Gianni Jetzer, Direktor des Kunstmuseums St.Gallen, erklärt, warum Ai Weiweis Werke in die Kunstgeschichte eingehen werden. Christina Genova Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Der chinesische Künstler und Aktivist Ai Weiwei lebt heute in Portugal. Bild: Michael Sohn / AP

Er setzte den Coca-Cola-Schriftzug auf eine 2000 Jahre alte Vase aus der Han-Dynastie. Beriet die Schweizer Architekten Herzog & de Meuron bei der Entwicklung von «Bird's Nest», dem 2008 eröffneten Pekinger Olympiastadion. Und holte im Rahmen einer Kunstaktion 1001 Chinesinnen und Chinesen an die «Documenta» in Kassel, die wichtigste Kunstausstellung der Welt. Ai Weiwei ist, wie diese drei Beispiele illustrieren, ein äusserst vielseitiger Künstler von Weltrang. Nun kommt der 65-Jährige, der auch politischer Aktivist ist, an die Universität St.Gallen.

Der Besuch des Kunststars am Square, dem Zentrum für innovatives Lernen der HSG, ist quasi ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Denn der Bau wurde vor knapp einem Jahr, am 21. Februar, eröffnet. Zu dessen Konzept gehört ein «Artist in Residence»-Programm. Dabei werden Kunstschaffende eingeladen, sich über mehrere Tage mit Studierenden auszutauschen und gemeinsam Projekte zu erarbeiten. Auch Ai Weiwei wird mit Studentinnen und Studenten aus der ganzen Schweiz diskutieren und sich mit Professorinnen und Professoren treffen. Die öffentliche Veranstaltung am Montagabend ist ausverkauft, sie wird aber über den Youtube-Kanal der HSG gestreamt.

Kunst als radikalste Form des Unternehmertums

Intendant Philippe Narval im Square, einem Glasbau des japanischen Architekten Sou Fujimoto. Bild: Belinda Schmid

Philippe Narval ist der Intendant des Square. Wie hat er es geschafft, Ai Weiwei nach St.Gallen zu locken? «Es war wie so oft im Leben ein Zufall.» Der Besuch von Ai Weiwei, der an diesem Wochenende an den Engadin Art Talks in Zuoz zu Gast ist, kam durch Vermittlung von Uli Sigg zu Stande. Der Kunstsammler und ehemalige Schweizer Botschafter in China ist schon seit vielen Jahren mit Ai Weiwei befreundet. Sigg war im Herbst am Square zu Gast und fand es spannend, dass eine Wirtschaftsuni einen Dialog mit Kunstschaffenden eingeht.

«Kunst ist die radikalste Form des Unternehmertums», sagt Narval. Künstlerinnen und Künstler stünden allein in der Welt, fingen bei null an, müssten zahlreiche Rückschläge hinnehmen. «Sie müssen aus 1000 Ideen am Tag die eine identifizieren, die sie weiterverfolgen wollen.» In dieser Hinsicht könnten Unternehmerinnen und Unternehmer viel von Kunst und Kultur lernen. Dies gelte auch für das Storytelling. Ai Weiwei habe eine riesige Erfahrung im Erzählen von Geschichten. Diese sei gefragt, um Veränderungen in Unternehmen zu erreichen und neue ressourcenschonendere Wirtschaftsmodelle zu entwickeln.

Ein Popstar wie Andy Warhol

Gianni Jetzer ist seit November 2022 Direktor des Kunstmuseums St.Gallen. Bild: Andrea Tina Stalder

Gianni Jetzer, der Direktor des Kunstmuseums St.Gallen, hat an der «Art Unlimited», die er von 2012 bis 2019 kuratierte, mehrmals Werke Ai Weiweis gezeigt und ist ihm auch während seiner Zeit als Kurator des Hirshhorn-Museums in Washington begegnet. «Ai Weiwei ist eine unglaublich wichtige Figur. Sehr kontrovers, aber nachhaltig kontrovers, ähnlich wie Andy Warhol», sagt Jetzer. Und wie Warhol sei auch Ai Weiwei ein Popstar. Er gehe bewusst raus aus der Kunstwelt und ernte dafür auch Kritik.

Mit seiner Kunst hole Ai Weiwei die Menschen emotional ab: «Man wird seine Werke noch in 20 oder 50 Jahren verstehen.» Sie seien konzeptionell, aber nicht trocken, mit einer starken und attraktiven visuellen Präsenz. Gianni Jetzer nennt als Beispiel eine jahrhundertealte Ahnenhalle aus der Ming-Dynastie, die Ai Weiwei einem Investor abgekauft und in den Status eines Kunstwerks erhoben habe. Gianni Jetzer ist überzeugt: «Sein Werk wird langfristig in die Kunstgeschichte eingehen.»

Ai Weiwei sei aber auch ein Künstler, der anecke, sagt Jetzer. Und verweist auf die Flüchtlingskrise, als der Künstler sich 2016 an den Strand legte und das ikonische Foto des ertrunkenen syrischen Buben nachstellte.

5000 tote Schulkinder

Philippe Narval wird am Montag mit Ai Weiwei unter anderem über die Digitalisierung in China und im Westen sprechen: «Ai Weiwei war einer der ersten Künstler, der die digitalen Kanäle aktiv nutzte.» Auch Jetzer betont seine Pionierrolle, was den Gebrauch der sozialen Medien anbelangt.

In China habe er als Aktivist vor allem den Kurznachrichtendienst Weibo eingesetzt, um Korruption aufzudecken. Zum Beispiel, als er die Namen der über 5000 Schulkinder veröffentlichte, die starben, weil deren fahrlässig gebauten Schulhäuser beim Erdbeben von Sichuan 2008 einstürzten.

«Damals hat noch niemand die sozialen Medien in Zusammenhang mit Kunst und Aktivismus genutzt.»

Später hängte Ai Weiwei Tausende von Schultaschen ans Haus der Kunst in München zum Gedenken an die toten Kinder.

«Ai Weiwei sucht den Widerspruch», sagt Jetzer. Er habe die ganze Härte des chinesischen Regimes zu spüren bekommen: «Sein Atelier wurde niedergewalzt, er wurde inhaftiert und er musste ins ausländische Exil.» Seit 2015 lebt Ai Weiwei in Europa, zuerst in Berlin, dann in Grossbritannien und seit 2021 in Portugal. Im Westen werde er von manchen als Salonkünstler wahrgenommen, sagt Jetzer: «Doch er riskierte in China sein Leben.» Hut ab davor, was er geleistet habe: «Er ist kein Gambler, sondern wirklich ein Künstler-Aktivist.»

