Premierenbesprechung Der einsame Superheld: «Der Graf von Monte Christo» im Greuterhof Islikon ist im 19. Jahrhundert stecken geblieben Regisseur Noce Noseda bringt mit der Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5 in Islikon eine reduzierte Theaterfassung des Dumas-Romans auf die Bühne. Doch leider ist sie zu glatt und die psychologische Figurenentwicklung bleibt auf der Strecke. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 12.08.2022, 13.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit der Kraft des Erzähltheaters: Josef Mohamed, Joe Fenner, Suramira Vos, Christina Spaar und Florian Steiner spielen «Der Graf von Monte Christo» im Greuterhof Islikon. Bild: PD

Es ist der romangewordene Traum der grossen Revanche für erlittenes Unrecht, den die Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5 jetzt auf die Freilichtbühne bringt: «Der Graf von Monte Christo». Der französische Schriftsteller Alexandre Dumas beschrieb auf überbordenden 1200 Seiten den unerbittlichen Rachefeldzug seines Helden Edmond Dantès.

Der junge Seemann wurde am Tag seiner Verlobung wegen eines Komplotts verhaftet, schmachtete 16 Jahre unschuldig im Kerker. Dort verriet ihm ein Mithäftling den Fundort eines gigantischen Schatzes. Nach spektakulärer Flucht gibt sich Dantes als Graf von Monte Christo aus – und beendet seinen Vergeltungszug erst, als alle ehemaligen Peiniger tot sind.

Die Theaterwerkstättler haben schon öfters Weltliteratur in Schauspielform gebracht. So tourten sie mit Giovanni Boccaccios Pestwerk «Il Decamerone» durch die Ostschweiz, gingen mit Hermann Melvilles «Moby-Dick» im Frauenfelder Naturmuseum auf Walfang oder fuhren mit Hemingways Novelle «Der alte Mann und das Meer» im Greuterhof Islikon auf hohe See.

Fünf Darstellende für 40 Rollen

Alexandre Dumas’ Fantasie wird Theaterwirklichkeit: Josef Mohamed, Christina Spaar, Joe Fenner, Suramira Vos und Florian Steiner (von links) spielen mit fliegenden Rollenwechseln «Der Graf von Monte Christo». Bild: PD

Dort, im historischen Innenhof in Islikon, lässt die Theaterwerkstatt nun Alexandre Dumas’ Fantasie Theaterwirklichkeit werden. Mit reduzierten Mitteln, ganz auf die Kraft des Erzähltheaters setzend, nimmt dort der geheimnisvolle Graf von Monte Christo Rache am erlittenen Unrecht.

Regisseur Noce Noseda hat aus dem ausufernden Roman eine kluge, reduzierte Theaterfassung extrahiert. Während das Theater St.Gallen vor 13 Jahren für die Musicaluraufführung mit grossem Geschütz auffuhr (etliche Darsteller, Chor, Statisterie), benötigen Noseda und sein Team nur eine schlichte Bretterbühne, fünf Darstellende für rund 40 Rollen, ein paar Requisiten, wenige Kostümteile und Musik.

Kein grosses Bühnenbild, stattdessen zeichnet Musiker Morten Qvenild mit seinen Sounds Atmosphäre. Wellenrauschen, Grillenzirpen, Pferdegetrappel – allein durch Klänge entstehen die wechselnden Spielorte. Da braucht es nur noch einen Tisch oder einen Stuhl, mal einen Brief oder eine Feuerschale, und man steigt mitten hinein in die imaginierte Szenerie.

Zu viel Heldentum, zu viel Ehrgefühl

Der Graf von Monte Christo reisst auf seinem Rachefeldzug alle Peiniger in den Abgrund, auch Baron Danglars (Joe Fenner) und Madame Danglars (Suramira Vos). Bild: PD

In fliegenden Übergängen werden die Rollen gewechselt. Jeder ist mal Graf; die verschiedenen Spielweisen der Darstellenden machen lebendig, wie Edmond Dantès auf Rachefeldzug sich immer wieder als verschiedene Persönlichkeiten verkleidet.

Auf der Strecke bleibt allerdings eine psychologische Figurenentwicklung. Was auch untergeht: Spannung. Zu glatt ist diese Theaterfassung, zu viel Heldentum, zu viel Ehrgefühl. Der Graf von Monte Christo läuft nie Gefahr, dass etwas schiefgehen könnte. Er ist der allwissende, unangreifbare, einsame Superheld mit einem steifen Ehrgefühl. Tiefstes 19. Jahrhundert in Islikon.

«Der Graf von Monte Christo», Greuterhof Islikon, bis 27. August; Infos und Tickets unter monte-christo.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen