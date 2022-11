Premieren Verrücktsein ist hier ganz normal: Was die Theater in St.Gallen, Bregenz und Konstanz 2022 für Familien auf die Bühne bringen Früher hiessen sie «Weihnachtsmärchen»; märchenhaft und üppig ausgestattet sind die Familienstücke der regionalen Theaterhäuser immer noch. Konstanz spielt «Die wilde Sophie» nach einem Kinderbuch von Lukas Hartmann, in Bregenz hat Danielle Fend-Strahm den Klassiker «Alice im Wunderland» inszeniert, St.Gallen lockt mit einem Auftragsstück von Marius Tschirky ins Theaterprovisorium. «Felltuschgnusch» macht tierisch Spass und verspricht Badiwellness mitten im kalten Winter. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 28.11.2022, 19.00 Uhr

Noch juckt's im Winterfell des Ohjemirehs (Pascale Pfeuti), derweil spielen Marius und der Jägerfranz (Andi Peter) den passenden Waldweihersound. Bild: Tanja Dorendorf

Irgendwer muss an der Uhr gedreht haben. In Bregenz japst ein possierliches Kaninchen im Dauerstress durch die Szene, immer zu spät dran. Die böse Herzkönigin wird seinen Kopf fordern, so viel ist klar. In Konstanz herrscht derweil ein König über Zipfelland, der noch nie etwas von Freiheit und anderen Rechten gehört hat. Er ist ein infantiler, selbstbezogener Regent – und zu allem Überfluss alleinerziehender Papa eines rundum verzärtelten, ängstlich behüteten kleinen Prinzen.

Der König von Zipfelland (Thomas Fritz Jung) in «Die wilde Sophie» ist ein infantiler Kontrolletti: Am Theater Konstanz gelingt den Kindern Sophie und Jan der Befreiungsschlag. Schluss mit der väterlichen Diktatur! Bild: Ilja Mess

Auch in St.Gallen stimmt etwas nicht mit der Zeit. Während die Lebkuchen und Spekulatius in den Läden schon nicht mehr taufrisch sind, springt man im Theaterprovisorium jahreszeitlich vorwärts – oder ein gutes Stück zurück. Noch bevor alle sitzen, hebt es vorn auf der Bühne an zu zirpen und zu zwitschern; es raschelt im Schilf und weckt Gefühle, die man gerade in spätherbstlicher Melancholie verabschiedet hat: Frühling! Wärme! Badewonnen auf Dreiweieren!

Liebevoll und witzig ausgestattet

Genau dort nämlich, oder zumindest an einem zum Verwechseln ähnlichen Schauplatz, spielt die Geschichte, die sich Marius Tschirky, der Jagdkapellen-Marius, für das diesjährige St.Galler Weihnachtsmärchen ausgedacht hat. Vermutlich sollte man die zopfige Bezeichnung «Weihnachtsmärchen» ein- für allemal auch aus den letzten vorgestrigen Köpfen streichen; längst heisst es überall «Familienstück». Wobei am Platz im Spielplan, ein paar Wochen vor und nach Weihnachten, nicht gerüttelt wird. Und «Märchen» trifft die Inhalte in den meisten Fällen auch recht gut: Die Stoffe sind weder zeitgenössisch noch realistisch; die Umsetzung feiert meist das gute alte Ausstattungstheater.

Alice (Viviane Causemann, rechts) folgt dem eiligen Kaninchen (Luzian Hirzel) ins Wunderland: am Vorarlberger Landestheater Bregenz ist es ein tickendes Uhrwerk (Bühne & Kostüm: Matthias Strahm). Bild: Anja Koehler

In diesem Punkt sind sich die Regisseurinnen der drei Produktionen in Konstanz, Bregenz und St.Gallen einig. Ein bisschen gezaubert auf der Bühne und lustvoll-üppig fürs Auge erzählt wird in all diesen Familienstücken: sowohl in «Die wilde Sophie» nach dem Kinderbuch des Schweizers Lukas Hartmann (inszeniert von Grit Lukas am Theater Konstanz), in Danielle Fend-Strahms Inszenierung des Klassikers «Alice im Wunderland» am Vorarlberger Landestheater Bregenz als auch in der Uraufführung des Auftragsstücks «Felltuschgnusch» von und mit Marius Tschirky am Theater St.Gallen. Corinna von Rad zeichnet hier verantwortlich für die Regie, und Ralf Käselau hat sich für sein Bühnenbild inspirieren lassen von der idyllisch gelegenen St.Galler Badi auf Dreiweieren.

Der Fuchs im Dachspelz

Zwar gibt es keinen Kiosk, dafür aber einen urgemütlichen alten Wohnwagen, und der ist voll Musik – denn Marius Tschirky und Andi Peter schrammeln darin als fröhliche Jägermeister auf ihren Gitarren. Sie tüfteln neue Lieder aus und denken nicht daran, ihre Flinten auf Waldtiere zu richten. Was ihrem Chef, dem Oberjägermeister Brünzli, natürlich überhaupt nicht passt. Marcus Schäfer spielt ihn hibbelig und unter Dauerstrom, wie eine Figur aus einer Wilhelm-Busch-Geschichte: als schrulligen, aber auch etwas beschränkten Ekel. Da müssen sich die Tiere des Waldes eigentlich keine Sorgen machen; so schlau sind sie allemal.

Dachs Adalbert (Fabian Müller, vorne links) ist schon blutt, das Seichhörnli (Diana Dengler) ziert sich noch. Und wird gleich tierisch Seich machen. Bild: Tanja Dorendorf

Sie sind ausgeprägte Persönlichkeiten: Allen voran das nimmermüde Seichhörnli (Diana Dengler), angehimmelt vom romantisch verträumten Dachs Adalbert (Fabian Müller). Der Tofuchs (Tobias Graupner) ist ein Oberchecker, cool und topfit bis in die Schwanzspitze; höchstens Herrn Brünzlis Schätzli, der Muskelkater (Paul Furtwängler) kann da mithalten. Kein Wunder, bei so wunderbaren Kostümen! Die Felle, Federn, Turnschuhpfoten oder Stiefelhufe, geschaffen von Sabine Blickenstorfer, sitzen beim Ohjemireh (Pascale Pfeuti) so gut wie bei Specht. A- und B-Meise, in Personalunion gespielt von Robi Tissi Graf. Eben wie eine zweite Haut – die aber soll für das grosse Baden beim ersten Frühlingsvollmond abgelegt werden. Fudiblutt geht's in den Teich, seit Generationen ist das so.

Das Seichhörnli macht seinem Namen Ehre

Es kommt aber zu Komplikationen, weil Brünzli Böses im Schilde führt. Und weil das Seichhörnli seinem Namen alle Ehre macht. Es gibt ein Gnusch, ein Felltuschgnusch, mit Geiselhaft, und beinahe muss die schöne Waldbadidylle einem Wellness-Spa weichen. Die Geschichte mag recht konstruiert sein – Spass macht sie trotzdem, hauptsächlich, weil das Ensemble auf so witzige Weise in diverse Tierhäute, -felle und -gefieder schlüpft und die Musik von Marius Tschirky gute Vibes am Teich verbreitet. Nicht einmal «Musicalmomente», wie sie Dachs und Seichhörnli feiern dürfen, sind da peinlich. Weil sie sich hinterher dabei ertappen.

Im Wunderland sind alle verrückt, nicht nur die Grinsekatze – und Regeln der Logik werden in Frage gestellt. Bild: Anja Koehler

Hintersinniger und rätselhafter kommt der Humor in «Alice im Wunderland» daher, als Nonsens im besten Sinne: Verrücktsein ist hier ganz normal. Danielle Fend-Strahm, die sonst mit der freien Truppe Café Fuerte «armes» Theater an ungewöhnlichen Orten inszeniert, schöpft im Bregenzer Kornmarkttheater aus dem Vollen: Sie lässt Alice (Vivienne Causemann) am Schnürboden-Haken zappeln, bringt einen alten Lastenaufzug auf die Bühne (Ausstattung: Matthias Strahm) und treibt den Unsinn mit dem jungen Bregenzer Ensemble fantasievoll auf die Spitze. Am Ende hat Alice vielleicht nur geträumt. Doch wach wird sie als eine andere. Was bestenfalls auch für Theaterträume und Familienstücke gilt: Dass Menschen jeden Alters mit anderen Augen aus dem Saal gehen.

Die nächsten Vorstellungen: «Felltuschgnusch» am Theater St.Gallen: 7./24./26.12., 14 Uhr

«Alice im Wunderland» am Vorarlberger Landestheater Bregenz: 3.12., 19.30 Uhr, 4.12., 15 Uhr, 7./9.12., 19.30 Uhr, 8./11./18.12., 15 Uhr

«Die wilde Sophie» am Theater Konstanz: 4./11./26.12., 17 Uhr, 18./26./28.12., 15 Uhr.

