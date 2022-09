Yasmina Rezas Komödie "Kunst" im Parfin de siècle St.Gallen

Premiere Weiss oder Nichtweiss, das ist die Frage: «Kunst» im St.Galler Theater Parfin de siècle dekonstruiert mit Witz und Tempo eine Männerfreundschaft Drei erfahrene Schauspieler und Regisseure treffen sich auf kleinstem Raum zu einem Hahnenkampf der Eitelkeiten – Matthias Flückiger, Tim Kramer und Volker Ranisch streiten in Yasmina Rezas Erfolgskomödie «Kunst» verbissen über den Wert eines weissen Bildes. Und baden genüsslich in ihren Rollen. Bettina Kugler 11.09.2022, 18.00 Uhr

«Lies Seneca»: Etwas stoische Gelassenheit hätten Serge (Matthias Flückiger), Yvan (Volker Ranisch) und Marc (Tim Kramer) gleichermassen nötig. Bild: Fella Benfattoum

Ist das Kunst oder kann das weg? Wie Marc, Ingenieur in der Aeronautik, langjähriger Freund des kunstsinnigen Dermatologen Serge, zu dieser Frage steht, lässt sich blitzschnell beantworten. Es genügt, Tim Kramer zu sehen, wie er vorn am Bühnenrand steht, den Blick geradeaus gerichtet. Dorthin, wo vermeintlich Serges ganzer Stolz hängt – ein weisses Bild mit, wenn man die Augen fachmännisch zusammenkneift, weissen Querstreifen. Kostenpunkt 80'000 Euro, vielleicht auch Franken.

Je nachdem, wo man Yasmina Rezas boshafte Komödie «Kunst», seit ihrer Pariser Uraufführung 1994 zum modernen Klassiker und Boulevardrenner avanciert, ansiedeln möchte: in der französischen Metropole oder vor Ort, in St.Gallen. Die Inszenierung im Theater Parfin de siècle lässt es offen.

Sicher jedoch spielt sie in der Gegenwart, denn das Stück hat kein bisschen an Aktualität eingebüsst. Die Rassismus-Debatte rund um die documenta in Kassel, der Streit darüber, was Kunst darf und was nicht, ob man sie schlimmstenfalls abhängen oder verbieten soll, all die jüngsten Aufregungen der Cancelculture geben dem pointensicheren, psychologisch abgründigen Kammerspiel neuen Zunder. Dabei wollte Yasmina Reza eigentlich ein Stück über Freundschaft schreiben: über Schein und Sein, Aufrichtigkeit und Gefallsucht. Über die soziale Bedeutung des Lachens.

Eine Freundschaft auf dem Prüfstand: Marc (Tim Kramer, Mitte) mag das Bild nicht, Serge (Matthias Flückiger, links) nimmt es persönlich – und Yvan (Volker Ranisch, rechts) hält sich lieber heraus. Bild: Fella Benfattoum

Hahnenkampf um Loyalität

Genau darauf legen Matthias Flückiger, Tim Kramer und Volker Ranisch als Männerkleeblatt Serge, Marc und Yvan im Theater Parfin de siècle denn auch den Fokus. So genüsslich sie sich auf der winzigen Bühne (Matthias Flückiger hat sie noch zusätzlich nach hinten verengt) gegenseitig die treffsicheren Spitzen ins Herz bohren, sie streiten nicht wirklich über Kunst, deren Sinn oder Verblendungspotenzial. Sie führen einen eitlen Hahnenkampf auf, ringen um Status, Verständnis und ja, durchaus auch: Liebe.

Die minimalistische Bühne verstärkt die Doppelbödigkeit des Textes. Bild: Sheelin Früh

Die Liebe und Sympathie des Publikums haben sie damit recht schnell im Sack, jeder für sich, mag er sich noch so dämlich, engstirnig oder konfliktscheu gebärden. Marc zum Beispiel, wie er da buchstäblich ins Leere blickt, wie ihm die Kinnlade herunterfällt, das «Gesicht verreckt», wie man im Schwäbischen sagen würde.

Yvan, der nett sein und es sich weder mit Serge noch mit Marc verscherzen will. Weil er ganz andere Probleme hat, im Job und mit seinen diplomatisch diffizilen Hochzeitsvorbereitungen. Wie Volker Ranisch das Gezicke der Stief- und Schwiegermütter und seiner Zukünftigen im Schnelldurchlauf vor den Freunden nachspielt, mit imaginären Telefonhörern jonglierend, in einem fein zwischen Selbstmitleid und Selbstironie abgemischten Ton, ist so gekonnt, dass er dafür Szenenapplaus erntet. Bei ohnehin bester Stimmung im Publikum.

Den netten Männerabend hat sich Yvan (Volker Ranisch, Mitte) anders vorgestellt. Bild: Fella Benfattoum

Gespielt wird ganz in Schwarz – mit reicher Farbpalette

Ob man Yasmina Rezas abgründig-witzigen Dialogpingpong bereits kennt oder nicht: Das Tempo stimmt, neunzig Minuten lang. Jede Pointe sitzt. Man lauert lustvoll auf das nächste böse Wort, in bester Absicht geäussert, wohlmoduliert – und man lauert nie lange. Bühne und Ausstattung sind so minimalistisch wie das Kunstwerk, um das der Streit entbrennt: weiss mit Spuren von Weiss.

Umso mächtiger wirkt jede Nuance in dieser Umgebung, umso mehr wird jede Abweichung sofort mit Bedeutung aufgeladen. Kein Wunder, haben die drei erfahrenen Schauspieler und Regisseure zwischen Fotoprobe und Premiere noch auf das letzte bisschen Distinktion im Kostüm verzichtet: Flückiger als Serge trägt keine Hornbrille mehr und keine lässigen Sneakers.

Gespielt wird ganz in Schwarz, aber mit reicher Farbpalette, einem weiten Spektrum an Energie und Lautstärke, an Blickvarianten, Gesten, sprechenden Körperhaltungen: zwischen Häme, mühsam erkämpfter Beherrschung (notfalls mit Hilfe homöopathischer Kügelchen) und Aggression. Ein diebisches Vergnügen, Flückiger, Kramer und Ranisch bei diesem schauspielerischen Vollbad in ihrer präzis gezeichneten Rolle zuzuschauen: Zumal so aus der Nähe, wie dies im Kleintheater am Mühlensteg möglich ist. So unfähig sie sind, über sich selbst zu lachen, sie spielen den Ball ins Publikum, das eigene Eitelkeiten und Rechthabereien amüsiert wiedererkennt.