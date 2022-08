Premiere Verwirrung in Theben: Die Schlossfestspiele Hagenwil verpassen es, Kleists «Amphitryon» zu aktualisieren Regisseur Florian Rexer bringt Heinrich von Kleists turbulente Verwechslungskomödie «Amphitryon» auf die Bühne. Doch das sprachlich nicht leicht zugängliche Werk, das im mythologischen Theben spielt, bleibt in Hagenwil ein «harter Brocken». Rolf App Jetzt kommentieren 11.08.2022, 17.45 Uhr

Charis (Bigna Körner) mit ihrem Mann Sosias, Amphitryons Diener (Alexandre Pelichet). Letzterer hat einen Doppelgänger, was zu einigen komischen Verwicklungen führt. Bilder: Reto Martin

Er kann gut donnern, was er am Ende auch den Menschenkindern demonstriert, und ist eigentlich der Chef da oben auf dem Olymp. Doch mangelt es Göttervater Jupiter an Liebe, und so geht er denn gern beim einen oder anderen Menschenkind ein und aus. Wie jetzt in Theben gerade bei der schönen Alkmene, deren Gatte Amphitryon günstigerweise im Felde gegen die Athener steht.

Und damit die treue Alkmene nichts merkt von dem Betrug, schlüpft Jupiter in Amphitryons Gestalt. Was spätestens dann schiefzugehen beginnt, als Amphitryons Diener Sosias auftaucht und auf Merkur stösst, den Jupiter in einen zweiten Sosias verwandelt hat. Wer bin ich denn, fragt da der richtige Sosias sich, angesichts seines ruppigen Ebenbilds.

Die unvergessliche Nacht bei Alkmene

Jupiter, in Gestalt des Amphitryon (Falk Döhler), und Alkmene (Regina Nonna Fink) kommen sich näher.

Was sich bei den Schlossfestspielen Hagenwil in Heinrich von Kleists Lustspiel «Amphitryon» auf Peter Affentrangers weitgehend kahler Bühne zwischen Sosias (Alexandre Pelichet), Merkur-Sosias (Philipp Malbec) und ihrer Gemahlin Charis (Bigna Körner) an manchmal recht komischen Verwicklungen abspielt, wiederholt sich auf gesellschaftlich höherer Ebene im Palast.

Jupiter, in der Gestalt des Amphitryon (Falk Döhler), verbringt eine unvergessliche Nacht bei Alkmene (Regina Nonna Fink), anderntags erfährt der richtige Amphitryon (Marcel Zehnder) zu seiner Verblüffung bei der Rückkehr aus dem Krieg, er sei doch schon da gewesen.

Von der TV-Moderatorin kommen nur Plattitüden

Merkur, in der Gestalt des Sosias (Philipp Malbec), und Wasiliki Papadopoulos, Moderatorin von TV Theben (Jeanine Amacher).

Was für ein Schlamassel, in das Regisseur Florian Rexer nun auch noch die von ihm geschaffene Journalistin Wasiliki Papadopoulos (Jeanine Amacher) vorschickt, die in ihrer Sendung «Wasiliki mittendrin» für TV Theben von der fürstlichen Liebesfront berichtet. Sie ist eine Botschafterin der Jetztzeit, die durchaus Sinn machen würde, wenn sie nicht lauter Plattitüden von sich gäbe.

Die Verwirrung ist perfekt: Der echte Amphitryon (Marcel Zehnder) begegnet seinem Doppelgänger, dem Göttervater Jupiter (Falk Döhler), der seine Gestalt angenommen hat.

Denn Erklärungen bräuchte das sprachlich nicht leicht zugängliche Werk schon. Und eine Annäherung von heute her. Identität, Beziehung: Das sind ja hochaktuelle Themen. Bei allem Bemühen der Schauspielerinnen und Schauspieler, das Stück lebendig werden zu lassen: «Amphitryon» ist ein «harter Brocken», wie Walter Andreas Müller als künstlerischer Pate der Schlossfestspiele im Anschluss sagt.

Dann überreicht er noch der Kostümbildnerin Barbara Bernhardt den diesjährigen Schlossfestspiele-Preis, eine Glocke mit ihrem Namen. Durchaus zu Recht, denn ihre Kostüme verleihen dem Abend ein elegantes griechisches Flair.

Weitere Vorstellungen bis 10. September.

