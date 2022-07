Premiere Sangria und Slapstick am Pool: In Bregenz läutet Rossinis «L'Italiana in Algeri» die Festspielsaison ein Ein Jahr später als geplant ging am Freitag die Premiere von «L’Italiana in Algeri» im Kornmarkttheater in Bregenz über die Bühne; 2021 musste sie kurzfristig wegen eines Covid-Falles abgesagt werden. Nun honorierte das Publikum die Leistung des jungen Opernstudio-Ensembles unter der Regie von Brigitte Fassbaender enthusiastisch. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Dolce Vita einer turbulenten Rossini-Oper: Mustafa (Alberto Comes) und Taddeo (Pierpaolo Martella). Bild: Bregenzer Festspiele/Karl Forster

Steppende Matrosen, ein singender Krake mit Neptunzepter und irgendwann nur noch «ding ding» und «wuff wuff» – da fragt man sich: Was war zuerst, der Wahnsinn des Gioachino Rossini oder jener der Brigitte Fassbaender? Sie ergänzen sich jedenfalls bestens, die knallige Musik des damals erst 21-jährigen Komponisten und der Einfallsreichtum der 83-jährigen Regisseurin.

Eigentlich hätte die Luxusyacht, auf der Fassbaender das Werk verortet, ja bereits vor einem Jahr aus dem Hafen auslaufen sollen – dann mussten wegen eines positiven Coronatests alle Vorstellungen abgesagt werden. Jetzt zeigt das Ensemble des Bregenzer Opernstudios Rossinis «L’Italiana in Algeri» unter der Regie von Opernlegende Brigitte Fassbaender endlich auf der Bühne. Diesmal erfolgreich: In Algerien ankommen wird die Italienerin in dieser Version zwar nie, aber die Kreuzfahrt dorthin ist ein Fest.

Eine junge Sopranistin mit Starpotenzial

Schon in der Ouvertüre wird Ananas serviert; Mustafa schlürft Tequila Sunrise am Pool. Er ist mehr kosmopolitischer Yachtbesitzer als algerischer Bey und befindet sich weniger in der Midlife- als in einer Quarterlife-Crisis. Deshalb will er sich seine Frau Elvira vom Hals schaffen, indem er sie mit Lieblingsdiener Lindoro verkuppelt. Eine verführerische Fremde soll her, aber dalli! Zufällig zieht Piratenkapitän Haly, den Bassbariton Hubert Kowalczyk als Doppelgänger von Jack Sparrow mimt, just in dem Moment die Italienerin Isabella und ihren Begleiter Taddeo aus den Fluten. Sie sind auf der Suche nach Isabellas Geliebtem – es ist natürlich Lindoro, der im Dienst des Bey steht.

Ritterschlag mit Eis am Stiel: Isabella (Maria Barakova), Mustafa (Alberto Comes, kniend). Bild: Bregenzer Festspiele/Karl Forster

Bereits mit ihrem ersten Auftritt karikiert Maria Barakova als Isabella jedes Primadonnen-Klischee inklusive Schosshündchen, Perlenkette und erotischen Augenaufschlags. Was die erst 24-Jährige aber gesanglich liefert, hat durchaus Starpotenzial: Mit beeindruckender Agilität und Modulationsreichtum gestaltet sie die anspruchsvolle Partie. Hörfreude bereitet ihr Duett mit Pierpaolo Martella als Knickerbocker-Taddeo, der ihr mit kernigem Ton und glasklarer Diktion ein ebenbürtiger Partner ist.

Statt Shishas Zigaretten: Fragwürdige Orientalismen werden umschifft

Ebenso der Italiener Alberto Comes als Mustafa: Sein resonanter Bass mischt sich so gut mit Barakovas Timbre, dass man die beiden bereits in den Sonnenuntergang schippern sieht und beinahe den schmachtenden Tenor vergisst. Aber nur fast: Mit zartem Lyrismus verkörpert der Kanadier Spencer Britten seinen Lindoro als schönsingenden Jammerlappen, der über die Reling gebeugt leidet und wartet, bis eine Frau das Dilemma löst.

Wer hier aber Italiener, wer Algerierin ist, spielt nur am Rande eine Rolle, wenn überhaupt. Statt wallender Gewänder trägt man Bademäntel, statt Shishas werden Zigarren geraucht. Zum Glück: Der fragwürdige Orientalismus des Librettos wird umschifft, stattdessen begegnen sich Individuen, die sich gegenseitig sowieso jede Ernsthaftigkeit absprechen.

Mustafa (Alberto Comes) langweilt sich auf seiner Luxusyacht – es gelüstet ihn nach einer flotten Italienerin. Bild: Bregenzer Festspiele/Karl Forster

Brigitte Fassbaender lässt das Ensemble auch einfach einmal singen, während rundherum der Wahnsinn um sich greift. Über 50 Mal, heisst es im Programmheft, lasse Rossini seine Figuren in völliger Verwirrung zurück. Diese kumuliert sich im Finale des 1. Aktes: Es ist Dadaismus im Opernton, ein dicht geflochtenes Ensemble aus prasselnden Parlandi und sinnfreien Wortfetzen. Und in den Köpfen stöhnt, ächzt und knattert es, bis nur noch «din din» und «tac tac» übrigbleibt.

Orchesterklang an der Obergrenze der Dynamik

Mit einem Schmunzeln sieht die Regisseurin aus der siebten Reihe dem Tohuwabohu zu. Nach der Vorstellung ist sie sichtlich stolz, von absoluter Souveränität spricht sie, die ihre Schützlinge auf der Bühne gezeigt hätten. Und das bei einem Werk, das es trotz aller Komik musikalisch in sich hat. Die losen Fäden hält Jonathan Brandani am Dirigierpult gekonnt zusammen. Das Symphonieorchester Vorarlberg musiziert farbenreich, wenn ihm auch die knallende Akustik des Kornmarkttheaters nicht dienlich ist – dynamisch bewegt sich der Orchesterklang an der Obergrenze. Gut hörbar sind die jungen Stimmen trotzdem, gerade die sechs Chorsolisten als Matrosen und Stewards gestalten ihre Partie sehr differenziert.

Aber spätestens, wenn mit Wischmobs der Takt angegeben wird, ist klar: Jetzt haben alle den Verstand verloren. Man fragt sich kurz: Warum eigentlich? Das ist am Ende völlig egal; es wird geknutscht, gesungen, sich verziehen. Nicht mal Isabella und Lindoro haben es noch eilig fortzukommen, das Herumalbern macht zu viel Spass. So geht es auch dem Publikum, welches das Opern-Gaudi zuletzt mit viel Applaus honoriert.

