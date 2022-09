Premiere des neuen Stücks «Ithir» des Tanztheaters Rigolo

Tanztheater Poetischer Tanz durchs Universum: Im neuen Stück von Rigolo dreht sich alles um Tonerde – und ein mystisches Urzeitwesen Das neue Stück «Ithir» des Wattwiler Tanztheaters Rigolo erzählt von der Unendlichkeit des Universums, von Werden und Vergehen. Den beiden Tänzerinnen gelingen berührende und ausdrucksstarke Bilder – auch ohne die weltberühmte Sanddorn-Balance. Am Mittwoch war Premiere in der Lokremise Wil. Claudio Weder Jetzt kommentieren 22.09.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marula Eugster (links) und Anna Zurkirchen balancieren auf einem Quader aus Lehm. Hinten rechts sitzt das mystische Urzeitwesen Ithir. Es wird im Laufe des Abends ebenfalls sein Tanzbein schwingen. Bild: Reto Martin

Drei Mal ertönt der Gong, dunkel raunt der Kontrabass, eine Kerze brennt, archaischer Gesang erfüllt den Raum. Dann spricht eine mysteriöse Stimme aus dem Off zum Publikum. Sie gehört Ithir, einem weiblichen Urzeitwesen, das schon vor den Menschen die Erde bewohnte. Nach diesem fiktiven Geschöpf ist das neue Stück des Wattwiler Tanztheaters Rigolo benannt, das am Mittwoch in der Lokremise Wil Premiere feierte. Dort wird es bis zum 8. Oktober noch 13 Mal aufgeführt, danach folgt eine Tournee durch die Ostschweiz.

Ithir ist eine zwei Meter grosse Stabpuppe, ein liebenswürdiger Zombie mit Rastalocken. Zu Beginn des Stücks sitzt sie regungslos auf einem kleinen Podest. Wie eine Zuschauerin beobachtet sie das Geschehen auf dem lehmigen Schauplatz, wo bald Marula Eugster und Anna Zurkirchen, beide in Blau gekleidet, aus dem Dunkel auftauchen. In vier «Kapiteln» tanzen und performen sie sich durch die Geschichte des Universums, verkörpern dabei verschiedene Lebenszyklen mit poetisch-sinnlichem Ausdruckstanz, akrobatischen Nummern oder animalischen Tänzen mit Tierkopfmasken.

Wie ein Kampf zwischen zwei Raubtieren wirkt diese Tanzperformance. Bild: Reto Martin

Ithir ist der heimliche Star des Abends

«Ithir» ist bereits das zweite Stück aus der Feder von Marula Eugster, der Tochter von Rigolo-Gründer Mädir Eugster, der bei «Ithir» Co-Regie führte. Seine Sanddorn-Balance, die er vor einigen Jahren seiner Tochter weitervererbt hat, ist jedoch dieses Mal nicht Teil der Aufführung. Doch auch ohne diese weltberühmte Nummer, bei welcher 13 Palmblattrispen ein fragiles Mobile bilden, gelingen dem Rigolo-Tanztheater berührende und ausdrucksstarke Bilder, die gerade auch durch die Musik (Musikalische Leitung: Alexandre Dai Castaing) ihre Wirkung entfalten. Eine besondere Wirkung haben aber, wie oft bei Rigolo, auch jene Momente, bei denen gar nichts zu hören ist – nur das Atmen der Tänzerinnen.

Die Hauptrollen in diesem Stück spielen nicht nur Marula Eugster und Anna Zurkirchen sowie Kontrabassist Christian Kleiner, der die Aufführung live begleitet. Der Star des Abends ist Ithir – das wird spätestens in jener Szene vor der Pause klar, als die Figur von den beiden Tänzerinnen zum Leben erweckt wird. Eine beschwingte Jazznummer erklingt, und die Puppe zuckt mit ihren Schultern, zappelt mit den Armen, wippt ihren Kopf im Takt und fliegt am Ende ekstatisch durch die Lüfte. Immer wieder werden die nachdenklichen und teils herausfordernden Szenen humorvoll aufgelockert. Nicht nur Ithirs Dancemoves bringen die 120 Leute in der ausverkauften Lokremise zum Lachen, sondern auch die beiden Lehmgesichter, die Zurkirchen und Eugster in einer Figurentheater-Szene in immer groteskere Fratzen verwandeln.

Masken gehören seit jeher zum Rigolo-Universum dazu. Bild: PD

Lehm in sämtlichen Aggregatszuständen

Dass ausgerechnet Lehm eine zentrale Rolle spielt, ist kein Zufall für ein Stück, das den Titel «Ithir» trägt, was aus dem Irischen stammt und «Erde» bedeutet. Tonerde kommt in sämtlichen Aggregatszuständen vor: Flüssig ist die Tonerde, mit der Anna Zurkirchen ein Gesicht an die schwarze Wand malt, die Teil des minimalistischen Bühnenbildes ist. Steinhart hingegen ist der Quader aus getrocknetem Lehm, der den beiden Tänzerinnen als Podest für einen schwindelnden Balanceakt dient.

Lehm, das wird schnell klar, steht in dieser Produktion symbolisch für die Erde und die Prozesse des Werdens und Vergehens. Lehm kann zerfallen oder zerfliessen, lässt sich aber leicht wieder zusammenkneten. Damit wird auch auf materieller Ebene angedeutet, was «Ithir» tänzerisch vermitteln will: Dass auch wir Menschen Teil des unendlichen Kreislaufs der Natur sind – und Vergänglichkeit zum Leben dazu gehört.

Bis 8. Oktober: Lokremise Wil. 18. und 19. November: Tanzraum Herisau. 23. bis 27. November: Kult-X Kreuzlingen. 17. bis 19. Februar 2023: Eisenwerk Frauenfeld. Infos und Tickets unter rigolo.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen