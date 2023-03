Theater Konstanz: Premiere "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?"

Premiere Nach drei Jahren endlich Premiere: Warum sich das lange Warten am Theater Konstanz gelohnt hat Rekordverdächtige vier Mal musste das Theater Konstanz den Klassiker «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» verschieben. Das Gesellschaftsdrama des amerikanischen Dramatikers Edward Albee wird in der Konstanzer Inszenierung zum grossen Schauspielertheater. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 25.03.2023, 15.00 Uhr

Martha (Jana Alexia Rödiger) und George (Patrick O. Beck) zerfleischen sich mit bösartigen Spielen bis zur totalen Zerstörung. Bild: Ilja Mess

Kommunikation aus der Hölle. George und Martha zerfleischen sich bis auf die Knochen – wobei der Knochen nicht das Ziel sei, wie George sagt. Das Ziel ist das Mark.

George und Martha, zwei der vier Protagonisten in Edward Albees Gesellschaftsdrama «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?», sind in Hassliebe verbunden. Seit 23 Jahren brauchen sie einander, lieben einander, und machen sich fertig. Mal hat die eine die Oberhand, mal der andere. Am besten, wenn sie Gäste in ihre grausamen Spiele verwickeln können.

Edward Albee, der grosse amerikanische Dramatiker, schrieb das Stück vor über 60 Jahren. Es hat nichts an Aktualität eingebüsst. Abhängigkeiten, zerplatzte Träume, Kinderlosigkeit, Lebenslügen – Albee packt grosse Themen in einen Text, der leicht daherkommt und einen Hammer nach dem anderen wirft. Nur die Geschlechterbeschreibungen sind seiner Zeit verhaftet, die Männer arbeiten, die Frauen hüten Haus und Herd.

Bei allem Drama blitzt immer wieder Komik durch

Am Freitag feierte «Wer hat Angst vor Virginia Woolf» am Theater Konstanz Premiere, endlich, könnte man sagen. Intendantin Karin Becker hatte die Produktion schon in ihrer ersten Spielzeit angesetzt, 2020 war das. Da funkte Corona dazwischen, mehrfach. Viermal musste die Premiere verschoben werden. Doch das Warten hat sich gelohnt.

Kristo Šagor, Hausregisseur und künstlerischer Leiter der Konstanzer Kinder- und Jugendtheatersparte, hat ein packendes Kammerspiel inszeniert. Bei allem Drama blitzt immer wieder Komik durch. Šagor vertraut ganz auf seine Schauspielerinnen und Schauspieler - und den Text (in der Übersetzung von Alissa und Martin Walser).

Ein Ort, eine Zeit, eine Handlung – in diesem klassisch-simplen Setting lässt Albee die beiden Paare kollidieren. Geschichtsprofessor George und seine Frau Martha, die Tochter des Universitätsdekans, kommen nachts um 2 Uhr nach einer Party nach Hause. George will einen Schlummertrunk, als Martha ihm eröffnet, dass sie noch Gäste bekommen. Nick, vermeintlicher Mathematikprofessor, und seine Frau, die keinen Namen hat sondern nur Süsse gerufen wird. Mit diesem jungen Paar als Zuschauer entfalten die Machtspiele von George und Martha ungeahnte Kraft.

Batsch, knallen sie sich einen Brandy in die Birne

Durch die dichte Inszenierung von Šagor und durch den klaren Raum von Ausstatterin Christl Wein-Engel reicht der Abend weit über Realismus hinaus und erhält eine Allgemeingültigkeit. Sie hat ein Hausgerippe auf die Bühne gestellt, das leuchtet wie ein Spukschloss. Nur klare, stählerne Umrisse hat dieses Haus, mit Tür und Treppe und Fenster. Es lässt sich drehen, verschieben. Und wirkt zugleich wie ein Boxring, in dem die vier aufeinander losgehen. Requisiten gibt es keine, wenn getrunken wird – es wird gesoffen -, reicht eine Geste. Batsch, knallen sie sich einen Brandy in die Birne.

Die «Süsse» (Sarah Siri Lee König) wandelt sich in dieser Nacht eindrücklich von unschuldiger Naivität zu gereifter Selbstbehauptung Bild: Ilja Mess

Patrick O. Beck ist ein feinnerviger George, der unter Strom steht und in rasender Geschwindigkeit mit Geistesblitzen, Finten und Bosheiten um sich wirft. Doch darunter brodelt eine Leere, die nur Martha zu füllen imstande ist. Jana Alexia Rödiger spielt Martha mit Wucht und Vulgarität, doch auch die sind nur Fassade, um den Schmerz über das verlorene Kind zu verdecken - bis am Schluss pure Zerstörung bleibt.

Die «Süsse» von Sarah Siri Lee König ist naiv strahlende Lebensfreude, vieles versteht sie nicht, doch intuitiv haut auch sie Spitzen raus, und offenbart ihren Schmerz. Ihre Figur wandelt sich in dieser Nacht eindrücklich von unschuldiger Naivität zu gereifter Selbstbehauptung. Julian Mantajs Jungprofessor Nick ist beflissener Karrierist, er geht den bösartigen Spielen von George und Martha auf den Leim, bis er den Spiess umdreht. Šagor und seine vier Protagonisten zeigen grosses Schauspielertheater.

Es ist, als würden die vier einen nächtlichen, besoffenen Reigen tanzen. Niemand kann entkommen. Schicht um Schicht der verkrusteten Verletzungen werden abgeschabt. Ob sie am Ende dieser langen grausamen Nacht, wenn draussen der Tag anbricht, ihre eigene Dunkelheit verlassen können, lässt Šagors Inszenierung offen. Doch eine leise Hoffnung ist da.

«Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» bis 26. April, Infos unter theaterkonstanz.de